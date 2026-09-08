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Венгрия высылает 10 сотрудников посольства России - Орбан

Венгрия высылает 10 сотрудников посольства России - Орбан - 08.09.2026 Украина.ру

Венгрия высылает 10 сотрудников посольства России - Орбан

Венгрия высылает 10 сотрудников российского посольства. Об этом 8 сентября в соцсети сообщила венгерский министр иностранных дел Анита Орбан

2026-09-08T14:32

2026-09-08T14:32

2026-09-08T14:32

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По словам главы МИД Венгрии, высылка российских дипломатов обоснована и официальной Москве уже сообщило об этом во вторник "соответствующее должностное лицо". Орбан отметила, что это лицо "проинформировало посла России в Венгрии о том, что, по оценке венгерских властей, 10 сотрудников российской миссии занимались в Венгрии деятельностью, неприемлемой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией". Российским дипломатам на этом основании предписано покинуть Венгрию. Список отныне нежелательных персон не разглашается."Это решение защищает безопасность и суверенитет Венгрии. Оно не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией. Венгрия намерена продолжать необходимый диалог, основанный на взаимном уважении и соблюдении правил", - подчеркнула глава МИД Венгрии.Ранее официальный Будапешт не прибегал к столь масштабным санкциям в отношении российских дипломатов. Ситуация радикально изменилась недавно после парламентских выборов в Венгрии, по итогам которых считавшийся "пророссийским" премьер-министра Виктор Орбан ушёл в отставку и было сформировано новое правительство, более лояльное к Еврокомиссии.Предыдущая аналогичная акция официального Будапешта датирована 2018 годом - тогда из страны было предложено уехать одному российскому дипломату. Правительство Орбана пошло на такой шаг в знак солидарности с Британией, покинувшей ЕС и применившей к России санкции после скандала с "отравлением Скрипаля" - предателя Сергея Скрипаля, обосновавшегося в Британии и работавшего на спецслужбы королевства.Актуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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