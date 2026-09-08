https://ukraina.ru/20260908/boleznennye-voprosy-zelenskiy-obyavil-o-gotovnosti-iskat-kompromissy-s-moskvoy-1083075421.html

"Болезненные вопросы": Зеленский объявил о готовности искать компромиссы с Москвой

"Болезненные вопросы": Зеленский объявил о готовности искать компромиссы с Москвой - 08.09.2026 Украина.ру

"Болезненные вопросы": Зеленский объявил о готовности искать компромиссы с Москвой

Владимир Зеленский, настаивавший на нанесении ударов вглубь территории России ради уступок со стороны Москвы, заговорил о поиске компромиссов в сфере энергетики и продовольственного экспорта, передает Новости.LIVE

2026-09-08T14:30

2026-09-08T14:30

2026-09-08T14:36

новости

россия

москва

киев

владимир зеленский

минобороны

вооруженные силы украины

опк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070345590_0:25:1350:784_1920x0_80_0_0_dd4419229f6d644e5c05b3a2842c6ee3.jpg

По словам Зеленского, вопросы поставок зерна и энергетической безопасности стали крайне "болезненными" для Украины и всего мира, в связи с чем Киев готов "найти тут компромисс".Смена позиции Киева произошла на фоне ударов российских военных по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в военных интересах ВСУ. Ранее украинские чиновники признавали, что из-за эффективных атак морские суда практически перестали заходить в черноморские порты Украины, а попытка перенаправить потоки на польскую границу вызвала там полный транспортный коллапс. Кроме того, российская армия планомерно уничтожает объекты украинской генерации.По данным Минобороны России, не далее как в ночь на вторник ВС РФ ударили по танкеру с горюче-смазочными материалами для снабжения украинской армии в порту Черноморск Одесской области, а также поразили подстанцию "Днестровская", обеспечивавшую электроэнергией всю портовую логистику региона.В то же время в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия нацелена исключительно на ликвидацию первопричин кризиса и заключение прочного долгосрочного мира, а не на временные соглашения, которые Киев традиционно использует для перегруппировки и довооружения своих войск.Подробнее об успехах россиян - в материале Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.

россия

москва

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, киев, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины, опк