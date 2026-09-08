https://ukraina.ru/20260908/boleznennye-voprosy-zelenskiy-obyavil-o-gotovnosti-iskat-kompromissy-s-moskvoy-1083075421.html
"Болезненные вопросы": Зеленский объявил о готовности искать компромиссы с Москвой
"Болезненные вопросы": Зеленский объявил о готовности искать компромиссы с Москвой - 08.09.2026 Украина.ру
"Болезненные вопросы": Зеленский объявил о готовности искать компромиссы с Москвой
Владимир Зеленский, настаивавший на нанесении ударов вглубь территории России ради уступок со стороны Москвы, заговорил о поиске компромиссов в сфере энергетики и продовольственного экспорта, передает Новости.LIVE
2026-09-08T14:30
2026-09-08T14:30
2026-09-08T14:36
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По словам Зеленского, вопросы поставок зерна и энергетической безопасности стали крайне "болезненными" для Украины и всего мира, в связи с чем Киев готов "найти тут компромисс".Смена позиции Киева произошла на фоне ударов российских военных по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в военных интересах ВСУ. Ранее украинские чиновники признавали, что из-за эффективных атак морские суда практически перестали заходить в черноморские порты Украины, а попытка перенаправить потоки на польскую границу вызвала там полный транспортный коллапс. Кроме того, российская армия планомерно уничтожает объекты украинской генерации.По данным Минобороны России, не далее как в ночь на вторник ВС РФ ударили по танкеру с горюче-смазочными материалами для снабжения украинской армии в порту Черноморск Одесской области, а также поразили подстанцию "Днестровская", обеспечивавшую электроэнергией всю портовую логистику региона.В то же время в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия нацелена исключительно на ликвидацию первопричин кризиса и заключение прочного долгосрочного мира, а не на временные соглашения, которые Киев традиционно использует для перегруппировки и довооружения своих войск.Подробнее об успехах россиян - в материале Удар по танкеру и объектам ОПК: Минобороны рассказало об успехах ВС РФ за ночь на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, киев, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины, опк
Новости, Россия, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ОПК
"Болезненные вопросы": Зеленский объявил о готовности искать компромиссы с Москвой
14:30 08.09.2026 (обновлено: 14:36 08.09.2026)
Владимир Зеленский, настаивавший на нанесении ударов вглубь территории России ради уступок со стороны Москвы, заговорил о поиске компромиссов в сфере энергетики и продовольственного экспорта, передает Новости.LIVE
По словам Зеленского, вопросы поставок зерна и энергетической безопасности стали крайне "болезненными" для Украины и всего мира, в связи с чем Киев готов "найти тут компромисс".
Смена позиции Киева произошла на фоне ударов российских военных по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в военных интересах ВСУ.
Ранее украинские чиновники признавали, что из-за эффективных атак морские суда практически перестали заходить в черноморские порты Украины, а попытка перенаправить потоки на польскую границу вызвала там полный транспортный коллапс. Кроме того, российская армия планомерно уничтожает объекты украинской генерации.
По данным Минобороны России, не далее как в ночь на вторник ВС РФ ударили по танкеру с горюче-смазочными материалами для снабжения украинской армии в порту Черноморск Одесской области, а также поразили подстанцию "Днестровская", обеспечивавшую электроэнергией всю портовую логистику региона.
В то же время в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия нацелена исключительно на ликвидацию первопричин кризиса и заключение прочного долгосрочного мира, а не на временные соглашения, которые Киев традиционно использует для перегруппировки и довооружения своих войск.