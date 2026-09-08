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"Не звонит, не пишет": Зеленский потерял связь с Федоровым

"Не звонит, не пишет": Зеленский потерял связь с Федоровым - 08.09.2026 Украина.ру

"Не звонит, не пишет": Зеленский потерял связь с Федоровым

Владимир Зеленский в ходе онлайн-общения с журналистами заявил, что полностью потерял контакт с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым

2026-09-08T15:03

2026-09-08T15:03

2026-09-08T15:03

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михаил федоров

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Он прокомментировал исчезновение экс-чиновника из публичного поля, отметив, что тот, по его сведениям, выехал за пределы страны. Как выразился Зеленский, бывший руководитель ведомства теперь "не звонит, не пишет", а сам он его очень давно не видел и не слышал.Хотя после отставки Федорова Зеленский предлагал ему различные варианты работы во власти, в частности пост вице-премьера, тот ответил отказом. При этом сразу после ухода чиновника в Киеве и ряде других городов прокатилась волна протестов, на которых активисты устраивали митинги в его поддержку. Позже сам Федоров опубликовал резонансное видеообращение, потребовав немедленно провести в стране президентские выборы.В конце августа также стало известно, что экс-министр согласился на предложение главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто стать его советником по инновациям. В пресс-службе Федорова отмечали, что он планирует консультировать партнеров дистанционно, а жить продолжит на Украине.Подробнее о бывшем министре - в материале Вернётся в пломбированном вагоне? Новая должность Фёдорова обернулась головной болью для Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, киев, италия, украина, владимир зеленский, минобороны, украина.ру, михаил федоров