Зеленский добивается личной встречи с Трампом: подробности - 08.09.2026 Украина.ру
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Зеленский добивается личной встречи с Трампом: подробности
Зеленский добивается личной встречи с Трампом: подробности - 08.09.2026 Украина.ру
Зеленский добивается личной встречи с Трампом: подробности
Владимир Зеленский рассчитывает провести очные переговоры с президентом США Дональдом Трампом во второй половине сентября. Об этом 8 сентября сообщило издание "Страна.ua"
2026-09-08T13:23
2026-09-08T13:23
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дональд трамп
владимир зеленский
джаред кушнер
рада
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По данным журналистов, встреча может состояться в 20-х числах. Одной из главных тем станет поставка Украине систем ПВО — о потребностях Киева Зеленский уже рассказал эмиссарам Трампа.Напомним, 5 сентября Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу содержательной и конструктивной. На следующий день эмиссары отправились в Киев, где Кушнер объявил о работе над "мирным пакетом".Ранее депутат Рады заявила, что спецпосланники Трампа привезли в Киев "более худшие условия мира", чем в прошлом. Теперь Зеленский пытается выторговать личную встречу, чтобы смягчить давление Вашингтона.Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".
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новости, киев, украина, москва, дональд трамп, владимир зеленский, джаред кушнер, рада
Новости, Киев, Украина, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джаред Кушнер, Рада

Зеленский добивается личной встречи с Трампом: подробности

13:23 08.09.2026
 
© ФотоТрамп и Зеленский
Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© Фото
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Владимир Зеленский рассчитывает провести очные переговоры с президентом США Дональдом Трампом во второй половине сентября. Об этом 8 сентября сообщило издание "Страна.ua"
По данным журналистов, встреча может состояться в 20-х числах. Одной из главных тем станет поставка Украине систем ПВО — о потребностях Киева Зеленский уже рассказал эмиссарам Трампа.
Напомним, 5 сентября Уиткофф и Кушнер провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Помощник президента Юрий Ушаков назвал беседу содержательной и конструктивной. На следующий день эмиссары отправились в Киев, где Кушнер объявил о работе над "мирным пакетом".
Ранее депутат Рады заявила, что спецпосланники Трампа привезли в Киев "более худшие условия мира", чем в прошлом. Теперь Зеленский пытается выторговать личную встречу, чтобы смягчить давление Вашингтона.
Подробнее о визите Уиткоффа и Кушнера в Москву – в статье Кирилла Стрельникова "Долгожданный прорыв в переговорах по Украине может быть с разрушительной замедленной бомбой против России".
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