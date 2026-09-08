Зеленский высказался об осенних переговорах с Россией - 08.09.2026 Украина.ру
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Зеленский высказался об осенних переговорах с Россией
Зеленский высказался об осенних переговорах с Россией - 08.09.2026 Украина.ру
Зеленский высказался об осенних переговорах с Россией
Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Украине в трёхстороннем формате могут состояться осенью. Об этом 8 сентября заявил журналистам Владимир Зеленский
2026-09-08T13:22
2026-09-08T13:22
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владимир зеленский
дональд трамп
ес
переговоры по украине 2026
международная политика
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Зеленский не смог назвать сроков возможной встречи, отметив лишь, что произойти это может осенью и ещё непонятно, где. По его словам, мероприятие может состояться в ОАЭ, Турции или Швейцарии."Мы все будем готовить и приближать трёхстороннюю встречу Украины, России и Америки. Если все стороны согласятся", - сказал Зеленский.Он отметил также, что киевским переговорщикам предпочтительно сделать это осенью."Мы хотим сделать это осенью. Если выйдет в сентябре — прекрасно. Чем раньше, тем лучше", — уточнил Зеленский.Он сообщил также, что осенью на уровне советников ожидаются переговоры Украины с ЕС. Зеленский также желает лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом - тоже в сентябре.По словам Зеленского, достойны обсуждения вопросы мирного урегулирования нынешнего вооружённого конфликта, энергетики и зернового экспорта. Ранее на эту тему: Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по УкраинеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес, переговоры по украине 2026, международная политика, мир без границ
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Переговоры по Украине 2026, Международная политика, Мир без границ

Зеленский высказался об осенних переговорах с Россией

13:22 08.09.2026
 
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Украине в трёхстороннем формате могут состояться осенью. Об этом 8 сентября заявил журналистам Владимир Зеленский
Зеленский не смог назвать сроков возможной встречи, отметив лишь, что произойти это может осенью и ещё непонятно, где. По его словам, мероприятие может состояться в ОАЭ, Турции или Швейцарии.
"Мы все будем готовить и приближать трёхстороннюю встречу Украины, России и Америки. Если все стороны согласятся", - сказал Зеленский.
Он отметил также, что киевским переговорщикам предпочтительно сделать это осенью.
"Мы хотим сделать это осенью. Если выйдет в сентябре — прекрасно. Чем раньше, тем лучше", — уточнил Зеленский.
Он сообщил также, что осенью на уровне советников ожидаются переговоры Украины с ЕС. Зеленский также желает лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом - тоже в сентябре.
По словам Зеленского, достойны обсуждения вопросы мирного урегулирования нынешнего вооружённого конфликта, энергетики и зернового экспорта.
Ранее на эту тему: Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по Украине
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
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