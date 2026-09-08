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Зеленский высказался об осенних переговорах с Россией

Зеленский высказался об осенних переговорах с Россией - 08.09.2026 Украина.ру

Зеленский высказался об осенних переговорах с Россией

Переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Украине в трёхстороннем формате могут состояться осенью. Об этом 8 сентября заявил журналистам Владимир Зеленский

2026-09-08T13:22

2026-09-08T13:22

2026-09-08T13:22

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Зеленский не смог назвать сроков возможной встречи, отметив лишь, что произойти это может осенью и ещё непонятно, где. По его словам, мероприятие может состояться в ОАЭ, Турции или Швейцарии."Мы все будем готовить и приближать трёхстороннюю встречу Украины, России и Америки. Если все стороны согласятся", - сказал Зеленский.Он отметил также, что киевским переговорщикам предпочтительно сделать это осенью."Мы хотим сделать это осенью. Если выйдет в сентябре — прекрасно. Чем раньше, тем лучше", — уточнил Зеленский.Он сообщил также, что осенью на уровне советников ожидаются переговоры Украины с ЕС. Зеленский также желает лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом - тоже в сентябре.По словам Зеленского, достойны обсуждения вопросы мирного урегулирования нынешнего вооружённого конфликта, энергетики и зернового экспорта. Ранее на эту тему: Зеленский заявил о "неплохих идеях" Кушнера в "пакете мира" Трампа по УкраинеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес, переговоры по украине 2026, международная политика, мир без границ