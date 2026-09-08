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Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений

Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений - 08.09.2026 Украина.ру

Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений

Почти семь тысяч обвинительных актов с начала года направило в суд Государственное бюро расследований Украины. Об этом ведомство сообщило в отчёте 8 сентября

2026-09-08T16:00

2026-09-08T16:00

2026-09-08T16:00

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За январь-август сотрудники бюро завершили досудебное расследование и направили в суд 6,9 тысяч обвинительных актов в отношении 7, 236 тысяч человек.Среди обвиняемых указаны:За указанный период работники ГБР привлекли в качестве подозреваемых 20,762 тыс человек и задержали 1,490 тыс."Основные усилия ДБР сосредоточены на противодействии преступлениям, непосредственно влияющим на безопасность и устойчивость государства: правонарушениям в военной сфере, преступлениям против национальной безопасности, коррупции и организованной преступности, а также пыткам и превышению полномочий правоохранителями", - сказано в официальном комментарии.Среди последних резонансных примеров работы ведомства названы расследования в отношении организатора международного наркосиндиката и бывшего руководителя ГСЧС Винницкой области, который заставлял подчиненных строить ему дома и скрывал свои активы.Тем временем развивается коррупционный скандал вокруг Офиса генпрокурора Украины. Подробности в публикации Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушкуАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, гбр, винницкая область, гсчс, коррупция, криминал, ситуация на украине, суд, расследование, украина