Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений - 08.09.2026 Украина.ру
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Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений
Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений - 08.09.2026 Украина.ру
Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений
Почти семь тысяч обвинительных актов с начала года направило в суд Государственное бюро расследований Украины. Об этом ведомство сообщило в отчёте 8 сентября
2026-09-08T16:00
2026-09-08T16:00
новости
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винницкая область
гсчс
коррупция
криминал
ситуация на украине
суд
расследование
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За январь-август сотрудники бюро завершили досудебное расследование и направили в суд 6,9 тысяч обвинительных актов в отношении 7, 236 тысяч человек.Среди обвиняемых указаны:За указанный период работники ГБР привлекли в качестве подозреваемых 20,762 тыс человек и задержали 1,490 тыс."Основные усилия ДБР сосредоточены на противодействии преступлениям, непосредственно влияющим на безопасность и устойчивость государства: правонарушениям в военной сфере, преступлениям против национальной безопасности, коррупции и организованной преступности, а также пыткам и превышению полномочий правоохранителями", - сказано в официальном комментарии.Среди последних резонансных примеров работы ведомства названы расследования в отношении организатора международного наркосиндиката и бывшего руководителя ГСЧС Винницкой области, который заставлял подчиненных строить ему дома и скрывал свои активы.Тем временем развивается коррупционный скандал вокруг Офиса генпрокурора Украины. Подробности в публикации Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушкуАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, гбр, винницкая область, гсчс, коррупция, криминал, ситуация на украине, суд, расследование, украина
Новости, ГБР, Винницкая область, ГСЧС, коррупция, криминал, ситуация на Украине, Суд, Расследование, Украина

Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений

16:00 08.09.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© Фото : ГБР Украины
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Почти семь тысяч обвинительных актов с начала года направило в суд Государственное бюро расследований Украины. Об этом ведомство сообщило в отчёте 8 сентября
За январь-август сотрудники бюро завершили досудебное расследование и направили в суд 6,9 тысяч обвинительных актов в отношении 7, 236 тысяч человек.
Среди обвиняемых указаны:
  • 2 депутата парламента Украины;
  • 1 должностное лицо категории "А";
  • 30 судей;
  • 1 тыс. 62 правоохранителей;
  • 22 работника налоговых органов;
  • 38 таможенников;
  • 78 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • 102 работника Государственной лесной охраны;
  • 68 работников органов и подразделений гражданской защиты;
  • другие должностные лица, подследственные ГБР.
За указанный период работники ГБР привлекли в качестве подозреваемых 20,762 тыс человек и задержали 1,490 тыс.
"Основные усилия ДБР сосредоточены на противодействии преступлениям, непосредственно влияющим на безопасность и устойчивость государства: правонарушениям в военной сфере, преступлениям против национальной безопасности, коррупции и организованной преступности, а также пыткам и превышению полномочий правоохранителями", - сказано в официальном комментарии.
Среди последних резонансных примеров работы ведомства названы расследования в отношении организатора международного наркосиндиката и бывшего руководителя ГСЧС Винницкой области, который заставлял подчиненных строить ему дома и скрывал свои активы.
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