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Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений
Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений - 08.09.2026 Украина.ру
Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений
Почти семь тысяч обвинительных актов с начала года направило в суд Государственное бюро расследований Украины. Об этом ведомство сообщило в отчёте 8 сентября
2026-09-08T16:00
2026-09-08T16:00
2026-09-08T16:00
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За январь-август сотрудники бюро завершили досудебное расследование и направили в суд 6,9 тысяч обвинительных актов в отношении 7, 236 тысяч человек.Среди обвиняемых указаны:За указанный период работники ГБР привлекли в качестве подозреваемых 20,762 тыс человек и задержали 1,490 тыс."Основные усилия ДБР сосредоточены на противодействии преступлениям, непосредственно влияющим на безопасность и устойчивость государства: правонарушениям в военной сфере, преступлениям против национальной безопасности, коррупции и организованной преступности, а также пыткам и превышению полномочий правоохранителями", - сказано в официальном комментарии.Среди последних резонансных примеров работы ведомства названы расследования в отношении организатора международного наркосиндиката и бывшего руководителя ГСЧС Винницкой области, который заставлял подчиненных строить ему дома и скрывал свои активы.Тем временем развивается коррупционный скандал вокруг Офиса генпрокурора Украины. Подробности в публикации Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушкуАктуальное интервью: Александр Дугин: Договориться с Западом невозможно, поэтому Россия должна взять всю Украину под контрольВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, гбр, винницкая область, гсчс, коррупция, криминал, ситуация на украине, суд, расследование, украина
Новости, ГБР, Винницкая область, ГСЧС, коррупция, криминал, ситуация на Украине, Суд, Расследование, Украина
Депутаты, судьи, силовики - ГБР передало в суд тысячи обвинений
Почти семь тысяч обвинительных актов с начала года направило в суд Государственное бюро расследований Украины. Об этом ведомство сообщило в отчёте 8 сентября
За январь-август сотрудники бюро завершили досудебное расследование и направили в суд 6,9 тысяч обвинительных актов в отношении 7, 236 тысяч человек.
Среди обвиняемых указаны:
—2 депутата парламента Украины;
—1 должностное лицо категории "А";
—30 судей;
—1 тыс. 62 правоохранителей;
—22 работника налоговых органов;
—38 таможенников;
—78 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
—102 работника Государственной лесной охраны;
—68 работников органов и подразделений гражданской защиты;
—другие должностные лица, подследственные ГБР.
За указанный период работники ГБР привлекли в качестве подозреваемых 20,762 тыс человек и задержали 1,490 тыс.
"Основные усилия ДБР сосредоточены на противодействии преступлениям, непосредственно влияющим на безопасность и устойчивость государства: правонарушениям в военной сфере, преступлениям против национальной безопасности, коррупции и организованной преступности, а также пыткам и превышению полномочий правоохранителями", - сказано в официальном комментарии.
Среди последних резонансных примеров работы ведомства названы расследования в отношении организатора международного наркосиндиката и бывшего руководителя ГСЧС Винницкой области, который заставлял подчиненных строить ему дома и скрывал свои активы.
Тем временем развивается коррупционный скандал вокруг Офиса генпрокурора Украины. Подробности в публикации Потеря контроля над силовиками и Радой: отставка генпрокурора загнала Зеленского в ловушку
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