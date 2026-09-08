https://ukraina.ru/20260908/aleksandr-parvus-demon-ili-zhulik-russkoy-revolyutsii-1083070600.html

Александр Парвус: демон или жулик русской революции?

Александр Парвус: демон или жулик русской революции? - 08.09.2026 Украина.ру

Александр Парвус: демон или жулик русской революции?

В советское время на личности Парвуса старались внимание не акцентировать, зато в постсоветское из него слепили чуть ли не главного исполнителя плана кайзеровского генштаба по приводу к власти большевиков. Родился он 8 сентября 1867 года в Минской губернии, жаждал революции в России и взял на это деньги у немцев. А вот отдал ли их революционерам...

2026-09-08T16:00

2026-09-08T16:00

2026-09-08T16:00

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Биография Александра Парвуса овеяна тайной. Он появился на свет в белорусском местечке Березино в семье еврея-ремесленника Лазаря Гельфанда, и при рождении его звали Израиль. В его раннем детстве семья перебралась в Одессу, где Лазарь, по легенде, работал портовым грузчиком. Вот только Израиль Гельфанд окончил одну из лучших одесских гимназий, а в 1886 году получил от Палестинского фонда стипендию на обучение в Швейцарии.В Цюрихе он сблизился с группой "Освобождение труда" – Георгием Плехановым, Павлом Аксельродом и Верой Засулич. Но они оказались слишком русскими, а он искал "родину задёшево".В 1888 году Гельфанд поступил в Базельский университет, где изучал политэкономию. Под руководством профессора Карла Бюхера защитил диссертацию, посвящённую проблеме разделения труда, и 1891-м со степенью доктора философии переехал в Берлин. Там он вскоре вступил в Социал-демократическую партию Германии.В 1893 году Гельфанд был выслан из Пруссии как "нежелательный иностранец". Псевдоним "Александр Парвус" он взял летом 1894 года, когда подписал им одну из своих статей в теоретическом органе германской социал-демократии (фактически – II Интернационала) Die Neue Zeit, который редактировал сам Карл Каутский. Одновременно Парвус издавал собственное обозрение Aus der Weltpolitik ("Из мировой политики"), а также укреплял связи с российскими революционерами – на Международном социалистическом конгрессе в Лондоне в июле 1896 года он был членом российской делегации.В 1897 году Парвус стал редактором дрезденской газеты Sächsische Arbeiter Zeitung ("Саксонская рабочая газета"), которая под его руководством стала леворадикальным изданием. В этот период с ним сотрудничали Юлиан Мархлевский и Роза Люксембург.Парвус был выслан из Саксонии и перебрался в Баварию, и к концу 1890-х его квартира в Мюнхене стала своеобразной "точкой сборки" Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Там часто бывал Владимир Ленин, статьи Парвуса часто появлялись на первой полосе "Искры".Парвус познакомился со Львом Троцким, который называл его "несомненно выдающейся марксистской фигурой конца прошлого и начала нынешнего столетия". Троцкий критиковал Парвуса за одержимость идеей разбогатеть, однако отмечал, что это богатство он планировал конвертировать в политическое влияние.После начала революции 1905 года Парвус и Троцкий арендовали "газету-копейку" ("Русскую газету"), которая быстро приобрела популярность: тираж её в считанные дни поднялся с 30 до 100 тысяч, а через месяц достиг 500 тысяч экземпляров (что в 10 раз превышало тираж большевистской "Новой жизни"). После того, как "Русская газета" была разгромлена властями, Парвус и Троцкий в блоке с меньшевиками организовали газету "Начало".Парвус был одним из тех, кто определял стратегию и тактику Петербургского совета, вошёл в его исполком, был популярен и влиятелен настолько, что попал в Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.Именно Парвус в начале декабря 1905 года стал автором знаменитого "Финансового манифеста" Совета, в котором было заявлено, что русский народ не будет оплачивать долги "по всем тем займам, которые царское правительство заключило, когда явно и открыто вело войну со всем народом".Осенью 1906 года вместе с другими членами Исполкома Александр Парвус предстал на открытом судебном процессе. В отличие от Троцкого, приговорённого к пожизненному поселению в Сибири с лишением всех гражданских прав, Парвус получил лишь 3 года ссылки в Туруханский край. По пути бежал и вернулся в Германию, где его ожидал большой скандал.Ещё с 1902 года Парвус был литературным агентом Максима Горького. Часть суммы, полученной от постановок пьесы "На дне" (более чем 100 тыс. марок), составила агентский гонорар самого Парвуса, четверть он должен был передать Горькому, остальное – в партийную кассу СДПГ. Но, как утверждал Горький, кроме Парвуса, никто своих денег не получил.Дело в начале 1908 года рассматривал третейский суд социал-демократов в составе Августа Бебеля, Карла Каутского и Клары Цеткин. "Партийный суд" запретил Парвусу участвовать в социал-демократическом движении и отстранил его от редактирования прессы.Денег Парвус так и не вернул. Из Германии он бежал в Вену, а оттуда – в Константинополь. Там он стал финансовым советником младотурков и продолжал писать радикальные статьи.С началом Первой мировой войны Парвус ратовал за победу Германии, так как это, по его убеждению, должно было привести к мировой революции. С резкой критикой взглядов Парвуса выступили его бывшие соратники. Троцкий писал так: "Парвуса не существует. По Балканам шатается политический Фальстаф, который клевещет на своего двойника".Цели Германии и Парвуса совпали. В Константинополе Парвус познакомился с доктором Максом Циммером, уполномоченным германского и австрийского посольств по делам антироссийских националистических движений и через него в конце февраля 1915 года попал на приём к госсекретарю МИД Германии Готлибу фон Ягову.9 марта 1915 года Парвус подал в МИД Германии "Меморандум д-ра Гельфанда". В нём изложен подробный план свержения самодержавия в России и её расчленения на несколько государств. На это Парвус просил для начала 2 млн марок, которые получил и на которые открыл в Копенгагене Институт научного и статистического анализа (Институт изучения последствий войны). Среди сотрудников института были Моисей Урицкий и Якуб Ганецкий (Яков Фюрстенберг), поступивший туда, как предполагают, с санкции Ленина.В мае 1915 года Парвус прибыл в Цюрих и дважды встречался с Лениным. Что именно предлагалось лидеру большевиков неизвестно. В итоге состоялась Циммервальдская конференция, не имевшая ничего общего ни с планами Парвуса, ни с интересами его германских покровителей. Однако Парвусу удалось убедить Берлин, что всё идёт по плану, и получить в декабре 1915 года ещё миллион рублей (из запрошенных пяти).Революция должна была начаться в очередную годовщину "кровавого воскресенья" – 22 января 1916 года. На этот день (без всякого участия Парвуса, отметим) намечалась всеобщая политическая стачка. Забастовки, однако, были не такие многочисленные, как обещал Парвус. Берлин был недоволен, но после того, как 11 февраля 1916 года Парвус подал ходатайство о предоставлении ему германского подданства, немецкий паспорт он всё же получил. Правда, денег ему больше не давали, однако Парвус неплохо зарабатывал на контрабанде немецких товаров в Россию.Февральская революция дала Парвусу новый шанс на успех. По воспоминаниям Надежды Крупской, лидер большевиков заявил, что готов пойти даже на сделку с дьяволом, только бы оказаться в Петрограде. Этим дьяволом и стал Парвус.3 апреля 1917 года казначейство Германии по распоряжению МИД выделило Парвусу 5 миллионов марок на политические цели в России. 9 апреля русские эмигранты во главе с Лениным направились из Цюриха к германской границе, где пересели в вагон, сопровождавшийся офицерами германской разведки. 13 апреля эмигранты прибыли в Стокгольм, где их ждал Парвус, но Ленин отказался от встречи с ним (и просил "товарищей" засвидетельствовать этот факт).Роль главного переговорщика с Парвусом взял на себя Карл Радек. Считается, что 13 апреля 1917 года Парвус напрямую предложил свою поддержку большевикам в борьбе за власть в России, а они, в лице Радека, её приняли.Из Берлина Парвус вернулся в Стокгольм, где находился в постоянном контакте с членами Заграничного бюро ЦК РСДРП(б). Считается, что через них шла перекачка германских денег в большевистскую кассу.Когда после неудачной попытки переворота в июле 1917 года большевиков обвинили в связях с германским генштабом, Парвус в своём берлинском издательстве выпустил брошюру под названием "Мой ответ Керенскому и компании":"Я всегда всеми имеющимися в моём распоряжении средствами поддерживал и буду поддерживать российское социалистическое движение. Скажите вы, безумцы, почему вас беспокоит, давал ли я деньги Ленину? Ни Ленин, ни другие большевики, чьи имена вы называете, никогда не просили и не получали от меня никаких денег ни в виде займа, ни в подарок".После Октябрьского переворота Парвус ожидал, что Ленин пригласит его руководить российскими финансами, но лидер большевиков заявил, что "революцию нельзя делать грязными руками". В ответ на эти слова, а также обвинения в политических провокациях и запрет на въезд в Россию, Парвус в 1918 году издал в Берлине книгу "В борьбе за правду".Парвус до конца жизни продолжал издавать основанный им осенью 1915 года журнал "Колокол" (нем. Die Glocke). 12 декабря 1924 года он скончался от сердечного приступа. На прощании с ним собралось не больше 50 человек, включая представителей социал-демократических партий Германии, Дании и Швеции. В его дом нагрянули родственники, обыскавшие его в поисках спрятанных денег и документов, но так ничего и не нашли."Он расходовал значительные деньги на ряд социал-демократических издательств, но сам в них участия не принимал: политически он совершенно опустился. Он сказал несколько лет тому назад: „Я Мидас наоборот: золото, к которому я прикасаюсь, делается навозом", – написал Карл Радек в некрологе Парвусу, опубликованном в "Правде". Однако сейчас Парвуса считают скорее "Остапом Бендером русской революции", или её демоном – к примеру, так называется вышедший в 2017 году сериал Владимира Хотиненко, где роль Парвуса сыграл Фёдор Бондарчук.

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