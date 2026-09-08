https://ukraina.ru/20260908/mir-cherez-eskalatsiyu-pochemu-evrosoyuz-menshe-vsekh-zainteresovan-v-uregulirovanii-na-ukraine-1083079109.html
Мир через эскалацию. Почему Евросоюз меньше всех заинтересован в урегулировании на Украине
Мир через эскалацию. Почему Евросоюз меньше всех заинтересован в урегулировании на Украине - 08.09.2026 Украина.ру
Мир через эскалацию. Почему Евросоюз меньше всех заинтересован в урегулировании на Украине
Самым быстрым способом разрешения украинского конфликта глава европейской дипломатии Кая Каллас считает усиление поддержки Украины и давления на Москву. Об этом она заявила 8 сентября в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичюсом
2026-09-08T17:15
2026-09-08T17:15
2026-09-08T17:15
эксклюзив
украина
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
дмитрий песков
ес
нато
вооруженные силы украины
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Чтобы усилить финансовую поддержку, Евросоюз выделил Украине первые 8,47 млрд евро и одобрил выделение еще 6,1 млрд евро, в том числе на противовоздушную оборону. По словам Каллас, ЕС также "работает над составлением самых масштабных санкционных списков на сегодняшний день".Глава европейской дипломатии добавила, что Евросоюз не видит реальной заинтересованности России в мире, потому что Москва будто бы не пошла ни на одну уступку.Поддержка Украины плюс давление на Россию — это и есть та самая идеальная "формула мира", которую вывела Каллас. Если перевести ее слова с языка дипломатии на язык элементарной логики, получается, что Евросоюз намерен добиваться мира с помощью военной эскалации, а подходящее время для начала переговоров наступит тогда, когда Россия согласится на максимум уступок.Тем временем для Москвы возобновление переговоров возможно уже сейчас. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 сентября на брифинге для индийских СМИ, состоявшемся в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели, Кремль рассчитывает на возобновление переговоров в трехстороннем формате — с участием России, Украины и США.По его словам, американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в последние дни активно курсировали между Москвой и Киевом, транслируя позиции обеих сторон. Песков допустил, что активность американских переговорщиков может свидетельствовать о потенциальном прогрессе в диалоге.При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает стремиться к достижению целей специальной военной операции, однако приоритетным способом решения задач считает мирное урегулирование.В переговорах по украинскому урегулированию с американской стороной Россия опирается на позицию, которую президент США Дональд Трамп изложил сразу по возвращении в Овальный кабинет, рассказал 8 сентября в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале" министр иностранных дел Сергей Лавров.Во-первых, Трамп сказал, что нужно прекратить попытки втягивания Украины в НАТО, напомнил дипломат. Второй элемент позиции США – это признание реалий "на земле", добавил Лавров. При этом он уточнил, что речь идет не о территориях, а прежде всего "о людях, которых сразу после государственного переворота в феврале 2014 года назвали "нелюдями", "существами", террористами", имея в виду народ Донбасса.Позже в течение дня Лавров заявил, что Евросоюз делает все, чтобы не допустить рассмотрения украинского урегулирования в русле устранения первопричин конфликта и достижения надежного, долгосрочного урегулирования.Основными предпосылками для устранения первопричин конфликта российская сторона считает международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, нейтралитет Украины, запрещение размещения иностранных вооруженных формирований и военных баз на ее территории, подтверждение неядерного статуса украинского государства, ограничение численности ВСУ, обеспечение прав и свобод русского и русскоязычного населения, запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма и снятие ограничений в отношении УПЦ.Для Евросоюза эти условия неприемлемы, в том числе и потому, что они подразумевают новую архитектуру безопасности всего европейского континента, в которой конфронтация с Россией и расширение НАТО на Восток уже не будут основными идеологическими двигателями объединенной Европы.В ноябре 2025 года в Брюсселе попытались сформулировать план по украинскому урегулированию из 24 пунктов. Согласно версиям этого плана, опубликованным европейскими информационными агентствами, в ЕС настаивали на прекращении огня по существующей на этот момент линии соприкосновения и немедленном установлении перемирия. За соблюдением этого перемирия должны были наблюдать как раз "силы партнеров Украины". По сути, это попытка привести собственные войска на границу с Россией.Европейцы также настаивали на подтверждении суверенитета Украины и на том, что страну не будут принуждать к сохранению нейтрального статуса. При этом один из пунктов плана относился к обязательному закреплению перспективы вступления Украины в ЕС.В плане также упоминались "прочные юридически обязательные гарантии безопасности" для Киева, аналогичные тем, которые статьей 5 Устава НАТО предоставляются государствам-членам этого военного объединения.Уже в феврале этого года Каллас заговорила о том, что России нужно предъявить перечень "уступок", на которые она должна согласиться в рамках украинского урегулирования. Подробности она не стала раскрывать, но упомянула в том числе то, что Россия должна согласиться на ограничение численности собственных вооруженных сил. Однако она упустила тот важный момент, что такие условия можно предъявлять только проигравшему. В данном случае Россия никак не вписывается в этот сценарий.Тем не менее все заявления европейских официальных лиц о возможностях украинского урегулирования в большей или меньшей степени основываются на предпосылке о поражении России как важном условии для завершения конфликта.Брюссельская бюрократия не готова признать ошибочной свою политику по отношению к Украине, и на это у нее есть много причин. Во-первых, собственный внешнеполитический курс нужно признать ошибочным перед гражданами всех 27 стран союза. Во-вторых, перед ними нужно отчитаться за все изъятые из бюджета сообщества миллиарды, которые потом были потрачены на Украину.Но это только меньшее из всех зол. В Брюсселе опасаются, что им придется платить за Киев не только в ходе, но и после окончания военных действий на Украине. Компенсацию прежних расходов на содержание киевского режима от Евросоюза могут потребовать и американцы.В июне президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС должен США 350 млрд долларов за поставки Киеву "самолетов, оружия всех видов и прочего". А сейчас он заявляет, что Вашингтон передал Киеву больше снарядов, чем было использовано в войне с Ираном, и что "за это обязана была заплатить Европа". Теперь Трамп, по его собственным словам, намерен потребовать от ЕС этих денег, хотя и с некоторым опозданием.Тем временем сама Европа захочет вернуть собственные вложения в Украину. По словам спикера Еврокомиссии Кристиана Виганда, в настоящее время ЕС — ведущий донор Украины, выделивший для Киева более 220 млрд евро, в том числе 87 млрд — для ВСУ.Но откуда взять эти деньги, если Украина по итогам заключения мирного соглашения станет проигравшей стороной? Европа рассчитывает повесить обязательства по послевоенному восстановлению Украины на Россию и за счет этого изъять суверенные российские активы, которые хранятся на территории Бельгии.Получается, что в данный момент в мире на Украине не заинтересован в первую очередь Евросоюз. Пока это так, любую договоренность, достигнутую между Россией и США по поводу Украины, Брюссель попытается расстроить. С другой стороны, Москва заинтересована в долгосрочном мире, исключающем вариант сохранения Украины как постоянного источника нестабильности и плацдарма для возможного будущего нападения на Россию. Если Европа действительно хочет мира, ей пора в корне пересмотреть свою позицию.
https://ukraina.ru/20260908/otchayanie-i-khitrost-ukraina-i-evropa-ispolzuyut-opasnuyu-strategiyu-protiv-rossii-1083072642.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, дмитрий песков, ес, нато, вооруженные силы украины
Мир через эскалацию. Почему Евросоюз меньше всех заинтересован в урегулировании на Украине
Самым быстрым способом разрешения украинского конфликта глава европейской дипломатии Кая Каллас считает усиление поддержки Украины и давления на Москву. Об этом она заявила 8 сентября в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичюсом
Чтобы усилить финансовую поддержку, Евросоюз выделил Украине первые 8,47 млрд евро и одобрил выделение еще 6,1 млрд евро, в том числе на противовоздушную оборону. По словам Каллас, ЕС также "работает над составлением самых масштабных санкционных списков на сегодняшний день".
Глава европейской дипломатии добавила, что Евросоюз не видит реальной заинтересованности России в мире, потому что Москва будто бы не пошла ни на одну уступку.
Поддержка Украины плюс давление на Россию — это и есть та самая идеальная "формула мира", которую вывела Каллас. Если перевести ее слова с языка дипломатии на язык элементарной логики, получается, что Евросоюз намерен добиваться мира с помощью военной эскалации, а подходящее время для начала переговоров наступит тогда, когда Россия согласится на максимум уступок.
Тем временем для Москвы возобновление переговоров возможно уже сейчас. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 сентября на брифинге для индийских СМИ, состоявшемся в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели, Кремль рассчитывает на возобновление переговоров в трехстороннем формате — с участием России, Украины и США.
По его словам, американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в последние дни активно курсировали между Москвой и Киевом, транслируя позиции обеих сторон. Песков допустил, что активность американских переговорщиков может свидетельствовать о потенциальном прогрессе в диалоге.
При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает стремиться к достижению целей специальной военной операции, однако приоритетным способом решения задач считает мирное урегулирование.
В переговорах по украинскому урегулированию с американской стороной Россия опирается на позицию, которую президент США Дональд Трамп изложил сразу по возвращении в Овальный кабинет, рассказал 8 сентября в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале" министр иностранных дел Сергей Лавров.
Во-первых, Трамп сказал, что нужно прекратить попытки втягивания Украины в НАТО, напомнил дипломат. Второй элемент позиции США – это признание реалий "на земле", добавил Лавров. При этом он уточнил, что речь идет не о территориях, а прежде всего "о людях, которых сразу после государственного переворота в феврале 2014 года назвали "нелюдями", "существами", террористами", имея в виду народ Донбасса.
Позже в течение дня Лавров заявил, что Евросоюз делает все, чтобы не допустить рассмотрения украинского урегулирования в русле устранения первопричин конфликта и достижения надежного, долгосрочного урегулирования.
Основными предпосылками для устранения первопричин конфликта российская сторона считает международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, нейтралитет Украины, запрещение размещения иностранных вооруженных формирований и военных баз на ее территории, подтверждение неядерного статуса украинского государства, ограничение численности ВСУ, обеспечение прав и свобод русского и русскоязычного населения, запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма и снятие ограничений в отношении УПЦ.
Для Евросоюза эти условия неприемлемы, в том числе и потому, что они подразумевают новую архитектуру безопасности всего европейского континента, в которой конфронтация с Россией и расширение НАТО на Восток уже не будут основными идеологическими двигателями объединенной Европы.
В ноябре 2025 года в Брюсселе попытались сформулировать план по украинскому урегулированию из 24 пунктов. Согласно версиям этого плана, опубликованным европейскими информационными агентствами, в ЕС настаивали на прекращении огня по существующей на этот момент линии соприкосновения и немедленном установлении перемирия. За соблюдением этого перемирия должны были наблюдать как раз "силы партнеров Украины". По сути, это попытка привести собственные войска на границу с Россией.
Европейцы также настаивали на подтверждении суверенитета Украины и на том, что страну не будут принуждать к сохранению нейтрального статуса. При этом один из пунктов плана относился к обязательному закреплению перспективы вступления Украины в ЕС.
В плане также упоминались "прочные юридически обязательные гарантии безопасности" для Киева, аналогичные тем, которые статьей 5 Устава НАТО предоставляются государствам-членам этого военного объединения.
Уже в феврале этого года Каллас заговорила о том, что России нужно предъявить перечень "уступок", на которые она должна согласиться в рамках украинского урегулирования. Подробности она не стала раскрывать, но упомянула в том числе то, что Россия должна согласиться на ограничение численности собственных вооруженных сил. Однако она упустила тот важный момент, что такие условия можно предъявлять только проигравшему. В данном случае Россия никак не вписывается в этот сценарий.
Тем не менее все заявления европейских официальных лиц о возможностях украинского урегулирования в большей или меньшей степени основываются на предпосылке о поражении России как важном условии для завершения конфликта.
Брюссельская бюрократия не готова признать ошибочной свою политику по отношению к Украине, и на это у нее есть много причин. Во-первых, собственный внешнеполитический курс нужно признать ошибочным перед гражданами всех 27 стран союза. Во-вторых, перед ними нужно отчитаться за все изъятые из бюджета сообщества миллиарды, которые потом были потрачены на Украину.
Но это только меньшее из всех зол. В Брюсселе опасаются, что им придется платить за Киев не только в ходе, но и после окончания военных действий на Украине. Компенсацию прежних расходов на содержание киевского режима от Евросоюза могут потребовать и американцы.
В июне президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС должен США 350 млрд долларов за поставки Киеву "самолетов, оружия всех видов и прочего". А сейчас он заявляет, что Вашингтон передал Киеву больше снарядов, чем было использовано в войне с Ираном, и что "за это обязана была заплатить Европа". Теперь Трамп, по его собственным словам, намерен потребовать от ЕС этих денег, хотя и с некоторым опозданием.
Тем временем сама Европа захочет вернуть собственные вложения в Украину. По словам спикера Еврокомиссии Кристиана Виганда, в настоящее время ЕС — ведущий донор Украины, выделивший для Киева более 220 млрд евро, в том числе 87 млрд — для ВСУ.
Но откуда взять эти деньги, если Украина по итогам заключения мирного соглашения станет проигравшей стороной? Европа рассчитывает повесить обязательства по послевоенному восстановлению Украины на Россию и за счет этого изъять суверенные российские активы, которые хранятся на территории Бельгии.
Получается, что в данный момент в мире на Украине не заинтересован в первую очередь Евросоюз. Пока это так, любую договоренность, достигнутую между Россией и США по поводу Украины, Брюссель попытается расстроить. С другой стороны, Москва заинтересована в долгосрочном мире, исключающем вариант сохранения Украины как постоянного источника нестабильности и плацдарма для возможного будущего нападения на Россию. Если Европа действительно хочет мира, ей пора в корне пересмотреть свою позицию.