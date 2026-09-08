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Мир через эскалацию. Почему Евросоюз меньше всех заинтересован в урегулировании на Украине

Мир через эскалацию. Почему Евросоюз меньше всех заинтересован в урегулировании на Украине - 08.09.2026 Украина.ру

Мир через эскалацию. Почему Евросоюз меньше всех заинтересован в урегулировании на Украине

Самым быстрым способом разрешения украинского конфликта глава европейской дипломатии Кая Каллас считает усиление поддержки Украины и давления на Москву. Об этом она заявила 8 сентября в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Миндаугасом Синкевичюсом

2026-09-08T17:15

2026-09-08T17:15

2026-09-08T17:15

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Чтобы усилить финансовую поддержку, Евросоюз выделил Украине первые 8,47 млрд евро и одобрил выделение еще 6,1 млрд евро, в том числе на противовоздушную оборону. По словам Каллас, ЕС также "работает над составлением самых масштабных санкционных списков на сегодняшний день".Глава европейской дипломатии добавила, что Евросоюз не видит реальной заинтересованности России в мире, потому что Москва будто бы не пошла ни на одну уступку.Поддержка Украины плюс давление на Россию — это и есть та самая идеальная "формула мира", которую вывела Каллас. Если перевести ее слова с языка дипломатии на язык элементарной логики, получается, что Евросоюз намерен добиваться мира с помощью военной эскалации, а подходящее время для начала переговоров наступит тогда, когда Россия согласится на максимум уступок.Тем временем для Москвы возобновление переговоров возможно уже сейчас. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 сентября на брифинге для индийских СМИ, состоявшемся в преддверии саммита БРИКС в Нью-Дели, Кремль рассчитывает на возобновление переговоров в трехстороннем формате — с участием России, Украины и США.По его словам, американские эмиссары Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в последние дни активно курсировали между Москвой и Киевом, транслируя позиции обеих сторон. Песков допустил, что активность американских переговорщиков может свидетельствовать о потенциальном прогрессе в диалоге.При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает стремиться к достижению целей специальной военной операции, однако приоритетным способом решения задач считает мирное урегулирование.В переговорах по украинскому урегулированию с американской стороной Россия опирается на позицию, которую президент США Дональд Трамп изложил сразу по возвращении в Овальный кабинет, рассказал 8 сентября в интервью программе "Большая игра" на "Первом канале" министр иностранных дел Сергей Лавров.Во-первых, Трамп сказал, что нужно прекратить попытки втягивания Украины в НАТО, напомнил дипломат. Второй элемент позиции США – это признание реалий "на земле", добавил Лавров. При этом он уточнил, что речь идет не о территориях, а прежде всего "о людях, которых сразу после государственного переворота в феврале 2014 года назвали "нелюдями", "существами", террористами", имея в виду народ Донбасса.Позже в течение дня Лавров заявил, что Евросоюз делает все, чтобы не допустить рассмотрения украинского урегулирования в русле устранения первопричин конфликта и достижения надежного, долгосрочного урегулирования.Основными предпосылками для устранения первопричин конфликта российская сторона считает международно-правовое признание вхождения в состав РФ Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, нейтралитет Украины, запрещение размещения иностранных вооруженных формирований и военных баз на ее территории, подтверждение неядерного статуса украинского государства, ограничение численности ВСУ, обеспечение прав и свобод русского и русскоязычного населения, запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма и снятие ограничений в отношении УПЦ.Для Евросоюза эти условия неприемлемы, в том числе и потому, что они подразумевают новую архитектуру безопасности всего европейского континента, в которой конфронтация с Россией и расширение НАТО на Восток уже не будут основными идеологическими двигателями объединенной Европы.В ноябре 2025 года в Брюсселе попытались сформулировать план по украинскому урегулированию из 24 пунктов. Согласно версиям этого плана, опубликованным европейскими информационными агентствами, в ЕС настаивали на прекращении огня по существующей на этот момент линии соприкосновения и немедленном установлении перемирия. За соблюдением этого перемирия должны были наблюдать как раз "силы партнеров Украины". По сути, это попытка привести собственные войска на границу с Россией.Европейцы также настаивали на подтверждении суверенитета Украины и на том, что страну не будут принуждать к сохранению нейтрального статуса. При этом один из пунктов плана относился к обязательному закреплению перспективы вступления Украины в ЕС.В плане также упоминались "прочные юридически обязательные гарантии безопасности" для Киева, аналогичные тем, которые статьей 5 Устава НАТО предоставляются государствам-членам этого военного объединения.Уже в феврале этого года Каллас заговорила о том, что России нужно предъявить перечень "уступок", на которые она должна согласиться в рамках украинского урегулирования. Подробности она не стала раскрывать, но упомянула в том числе то, что Россия должна согласиться на ограничение численности собственных вооруженных сил. Однако она упустила тот важный момент, что такие условия можно предъявлять только проигравшему. В данном случае Россия никак не вписывается в этот сценарий.Тем не менее все заявления европейских официальных лиц о возможностях украинского урегулирования в большей или меньшей степени основываются на предпосылке о поражении России как важном условии для завершения конфликта.Брюссельская бюрократия не готова признать ошибочной свою политику по отношению к Украине, и на это у нее есть много причин. Во-первых, собственный внешнеполитический курс нужно признать ошибочным перед гражданами всех 27 стран союза. Во-вторых, перед ними нужно отчитаться за все изъятые из бюджета сообщества миллиарды, которые потом были потрачены на Украину.Но это только меньшее из всех зол. В Брюсселе опасаются, что им придется платить за Киев не только в ходе, но и после окончания военных действий на Украине. Компенсацию прежних расходов на содержание киевского режима от Евросоюза могут потребовать и американцы.В июне президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС должен США 350 млрд долларов за поставки Киеву "самолетов, оружия всех видов и прочего". А сейчас он заявляет, что Вашингтон передал Киеву больше снарядов, чем было использовано в войне с Ираном, и что "за это обязана была заплатить Европа". Теперь Трамп, по его собственным словам, намерен потребовать от ЕС этих денег, хотя и с некоторым опозданием.Тем временем сама Европа захочет вернуть собственные вложения в Украину. По словам спикера Еврокомиссии Кристиана Виганда, в настоящее время ЕС — ведущий донор Украины, выделивший для Киева более 220 млрд евро, в том числе 87 млрд — для ВСУ.Но откуда взять эти деньги, если Украина по итогам заключения мирного соглашения станет проигравшей стороной? Европа рассчитывает повесить обязательства по послевоенному восстановлению Украины на Россию и за счет этого изъять суверенные российские активы, которые хранятся на территории Бельгии.Получается, что в данный момент в мире на Украине не заинтересован в первую очередь Евросоюз. Пока это так, любую договоренность, достигнутую между Россией и США по поводу Украины, Брюссель попытается расстроить. С другой стороны, Москва заинтересована в долгосрочном мире, исключающем вариант сохранения Украины как постоянного источника нестабильности и плацдарма для возможного будущего нападения на Россию. Если Европа действительно хочет мира, ей пора в корне пересмотреть свою позицию.

https://ukraina.ru/20260908/otchayanie-i-khitrost-ukraina-i-evropa-ispolzuyut-opasnuyu-strategiyu-protiv-rossii-1083072642.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, дмитрий песков, ес, нато, вооруженные силы украины