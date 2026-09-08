Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон - 08.09.2026 Украина.ру
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Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон
Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон - 08.09.2026 Украина.ру
Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон
В результате атаки российского БПЛА пострадали помещения украинских телеканалов, готовивших "единый телемарафон". Об этом 8 сентября сообщил телеканал "Ми - Україна"
2026-09-08T15:02
2026-09-08T15:02
новости
украина
россия
михаил федоров
владимир зеленский
ситуация на украине сегодня
украинские сми
пропаганда
атака бпла
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Российский беспилотник атаковал офис телеканала днём. Ночью ВС РФ атаковали другие объекты в городе."Россия снова ударила по помещению телеканалов "Мы-Украина" и "Мы – Украина+": есть пострадавшие. Основной удар пришелся на newsroom и рабочие кабинеты персонала. На месте работают спасатели и медики. Это уже вторая атака на телеканал за последние 2 недели", - сказано в сообщении. Они также опубликовали в соцсети видеозапись помещений после удара. На ней видны повреждения окон, подвесных потолков, перегородок.На место происшествия прибыли медики и спасатели. Владимир Зеленский потребовал реакцию Европы и всего мира. Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, михаил федоров, владимир зеленский, ситуация на украине сегодня, украинские сми, пропаганда, атака бпла, кирилл буданов*
Новости, Украина, Россия, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, ситуация на Украине сегодня, украинские СМИ, пропаганда, атака БПЛА, Кирилл Буданов*

Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон

15:02 08.09.2026
 
© Фото : ГСЧСУкраинские спасатели около телеканала "Ми - Україна"
Украинские спасатели около телеканала Ми - Україна - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© Фото : ГСЧС
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В результате атаки российского БПЛА пострадали помещения украинских телеканалов, готовивших "единый телемарафон". Об этом 8 сентября сообщил телеканал "Ми - Україна"
Российский беспилотник атаковал офис телеканала днём. Ночью ВС РФ атаковали другие объекты в городе.
"Россия снова ударила по помещению телеканалов "Мы-Украина" и "Мы – Украина+": есть пострадавшие. Основной удар пришелся на newsroom и рабочие кабинеты персонала. На месте работают спасатели и медики. Это уже вторая атака на телеканал за последние 2 недели", - сказано в сообщении.
Они также опубликовали в соцсети видеозапись помещений после удара. На ней видны повреждения окон, подвесных потолков, перегородок.
На место происшествия прибыли медики и спасатели.
Владимир Зеленский потребовал реакцию Европы и всего мира.
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временем
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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