https://ukraina.ru/20260908/rossiyskie-bpla-sorvali-kievskim-propagandistam-telemarafon-1083074454.html
Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон
Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон - 08.09.2026 Украина.ру
Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон
В результате атаки российского БПЛА пострадали помещения украинских телеканалов, готовивших "единый телемарафон". Об этом 8 сентября сообщил телеканал "Ми - Україна"
2026-09-08T15:02
2026-09-08T15:02
2026-09-08T15:02
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Российский беспилотник атаковал офис телеканала днём. Ночью ВС РФ атаковали другие объекты в городе."Россия снова ударила по помещению телеканалов "Мы-Украина" и "Мы – Украина+": есть пострадавшие. Основной удар пришелся на newsroom и рабочие кабинеты персонала. На месте работают спасатели и медики. Это уже вторая атака на телеканал за последние 2 недели", - сказано в сообщении. Они также опубликовали в соцсети видеозапись помещений после удара. На ней видны повреждения окон, подвесных потолков, перегородок.На место происшествия прибыли медики и спасатели. Владимир Зеленский потребовал реакцию Европы и всего мира. Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/08/1083074680_42:0:1181:854_1920x0_80_0_0_64c9aa53898b38c36a891b86d48e3645.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, михаил федоров, владимир зеленский, ситуация на украине сегодня, украинские сми, пропаганда, атака бпла, кирилл буданов*
Новости, Украина, Россия, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, ситуация на Украине сегодня, украинские СМИ, пропаганда, атака БПЛА, Кирилл Буданов*
Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон
В результате атаки российского БПЛА пострадали помещения украинских телеканалов, готовивших "единый телемарафон". Об этом 8 сентября сообщил телеканал "Ми - Україна"
Российский беспилотник атаковал офис телеканала днём. Ночью ВС РФ атаковали другие объекты в городе.
"Россия снова ударила по помещению телеканалов "Мы-Украина" и "Мы – Украина+": есть пострадавшие. Основной удар пришелся на newsroom и рабочие кабинеты персонала. На месте работают спасатели и медики. Это уже вторая атака на телеканал за последние 2 недели", - сказано в сообщении.
Они также опубликовали в соцсети видеозапись помещений после удара. На ней видны повреждения окон, подвесных потолков, перегородок.
На место происшествия прибыли медики и спасатели.
Владимир Зеленский потребовал реакцию Европы и всего мира.
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