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Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон

Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон - 08.09.2026 Украина.ру

Российские БПЛА сорвали киевским пропагандистам телемарафон

В результате атаки российского БПЛА пострадали помещения украинских телеканалов, готовивших "единый телемарафон". Об этом 8 сентября сообщил телеканал "Ми - Україна"

2026-09-08T15:02

2026-09-08T15:02

2026-09-08T15:02

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Российский беспилотник атаковал офис телеканала днём. Ночью ВС РФ атаковали другие объекты в городе."Россия снова ударила по помещению телеканалов "Мы-Украина" и "Мы – Украина+": есть пострадавшие. Основной удар пришелся на newsroom и рабочие кабинеты персонала. На месте работают спасатели и медики. Это уже вторая атака на телеканал за последние 2 недели", - сказано в сообщении. Они также опубликовали в соцсети видеозапись помещений после удара. На ней видны повреждения окон, подвесных потолков, перегородок.На место происшествия прибыли медики и спасатели. Владимир Зеленский потребовал реакцию Европы и всего мира. Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Россия одержит победу в борьбе с Западом, когда будет удовлетворена настоящим временемВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, михаил федоров, владимир зеленский, ситуация на украине сегодня, украинские сми, пропаганда, атака бпла, кирилл буданов*