"Пир во время тревоги": в Киеве студенты праздновали под вой сирен - 08.09.2026 Украина.ру
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"Пир во время тревоги": в Киеве студенты праздновали под вой сирен
"Пир во время тревоги": в Киеве студенты праздновали под вой сирен - 08.09.2026 Украина.ру
"Пир во время тревоги": в Киеве студенты праздновали под вой сирен
Киевский университет интеллектуальной собственности и права устроил массовое мероприятие под открытым небом во время воздушной тревоги. Об этом 8 сентября сообщили украинские Телеграм-каналы
2026-09-08T15:41
2026-09-08T15:41
новости
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наталья могилевская
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8 сентября вуз проводил церемонию посвящения первокурсников на стадионе. Для гостей установили сцену и сотни стульев, анонсировали выступление певицы Натальи Могилевской.Воздушную тревогу объявили в 11:00, городские власти призвали жителей укрыться, однако церемония продолжалась. Со сцены звучала музыка и голос ведущего, часть людей начала покидать места.Позднее университет заявил, что праздник пришлось прервать. В соцсетях — возмущение родителей и жителей Киева.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, россия, наталья могилевская
Новости, Киев, Украина, Россия, Наталья Могилевская

"Пир во время тревоги": в Киеве студенты праздновали под вой сирен

15:41 08.09.2026
 
© Фото : Rivne1.tv
- РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© Фото : Rivne1.tv
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Киевский университет интеллектуальной собственности и права устроил массовое мероприятие под открытым небом во время воздушной тревоги. Об этом 8 сентября сообщили украинские Телеграм-каналы
8 сентября вуз проводил церемонию посвящения первокурсников на стадионе. Для гостей установили сцену и сотни стульев, анонсировали выступление певицы Натальи Могилевской.
Воздушную тревогу объявили в 11:00, городские власти призвали жителей укрыться, однако церемония продолжалась. Со сцены звучала музыка и голос ведущего, часть людей начала покидать места.
Позднее университет заявил, что праздник пришлось прервать. В соцсетях — возмущение родителей и жителей Киева.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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