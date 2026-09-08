"Пир во время тревоги": в Киеве студенты праздновали под вой сирен
© Фото : Rivne1.tv
© Фото : Rivne1.tv
Киевский университет интеллектуальной собственности и права устроил массовое мероприятие под открытым небом во время воздушной тревоги. Об этом 8 сентября сообщили украинские Телеграм-каналы
8 сентября вуз проводил церемонию посвящения первокурсников на стадионе. Для гостей установили сцену и сотни стульев, анонсировали выступление певицы Натальи Могилевской.
Воздушную тревогу объявили в 11:00, городские власти призвали жителей укрыться, однако церемония продолжалась. Со сцены звучала музыка и голос ведущего, часть людей начала покидать места.
Позднее университет заявил, что праздник пришлось прервать. В соцсетях — возмущение родителей и жителей Киева.
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