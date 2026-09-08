https://ukraina.ru/20260908/pir-vo-vremya-trevogi-v-kieve-studenty-prazdnovali-pod-voy-siren-1083077273.html

"Пир во время тревоги": в Киеве студенты праздновали под вой сирен

"Пир во время тревоги": в Киеве студенты праздновали под вой сирен - 08.09.2026 Украина.ру

"Пир во время тревоги": в Киеве студенты праздновали под вой сирен

Киевский университет интеллектуальной собственности и права устроил массовое мероприятие под открытым небом во время воздушной тревоги. Об этом 8 сентября сообщили украинские Телеграм-каналы

2026-09-08T15:41

2026-09-08T15:41

2026-09-08T15:41

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8 сентября вуз проводил церемонию посвящения первокурсников на стадионе. Для гостей установили сцену и сотни стульев, анонсировали выступление певицы Натальи Могилевской.Воздушную тревогу объявили в 11:00, городские власти призвали жителей укрыться, однако церемония продолжалась. Со сцены звучала музыка и голос ведущего, часть людей начала покидать места.Позднее университет заявил, что праздник пришлось прервать. В соцсетях — возмущение родителей и жителей Киева.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, россия, наталья могилевская