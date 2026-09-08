Месть марионетки: Запад по ошибке очень усилил Зеленского
© ФотоВладимир Зеленский
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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. По простой причине: его обвинили в причастности к крышеванию колл-центров, за что раньше был арестован и отправлен в тюрьму замначальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокуратуры (ОГП) Сергей Кропива.
Всё это – в рамках операции "Карфаген", которая расследует коррупционные деяния при крышевании этих самых колл-центров.
"Это политическое решение. И я принял его осознанно. Я не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния", — написал Кравченко в своем телеграм-канале, отрицая при этом любую свою причастность к делам "Карфагена".
В том же, что его отставка – дело политическое, не сомневается на Украине никто.
Во-первых, случилась она сразу после отъезда с Украины спецпосланников президента США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которых глава киевского режима Владимир Зеленский показательно и публично выпорол, показав американцам, что плевать он хотел на их мнения и усилия по его смещению.
Порка удалась на славу: такими оплеванными трамписты в Киеве еще не были, а Зеленский частично взял реванш за издевательства над ним в Белом доме в феврале 2025 года. Ответ – за Трампом. Но какой? Большая интрига.
Во-вторых, отставка генпрокурора серьезно меняет расстановку сил в бочке с крысами, где по-прежнему выводят главного крысоеда, который и должен всех подчинить себе или уничтожить и вести Украину дорогой войны, не обращая внимания на все неурядицы, ждущие страну и ее народ на этом пути.
Понятно, что сейчас очень важно знать, что привозили Уиткофф и Кушнер лично Зеленскому: предложение согласиться и уйти из власти, если он не согласен с требованием США по перемирию в Украине, или же оставаться в кресле президента, но покорно и безропотно выполнять все пожелания и все равно согласиться на мир.
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Чтобы Зеленский был посговорчивее, накануне визита американцев проамериканские антикоррупционные структуры – НАБУ и САП – затеяли "Карфаген". С одной целью: выбить из-под Зеленского такой важный рычаг влияния, как ручной генпрокурор, который руководит законностью всех деяний силовиков в лице СБУ, ГУР Минобороны, Службы внешней разведки (СВР), Нацполиции, Госбюро расследований (ГБР).
И вот проамериканское САП и НАБУ своего добились. Как бы. Сначала спровоцировали схватку со стрельбой между СБУ и ГУР прямо на улицах Киева, показывая, что Зеленский мало влияет на спецслужбы, а потом и обезглавили генпрокуратуру.
Но ослабление ли это власти и позиций Зеленского? Рассматривать это можно и как ослабление, и как усиление – причём значительное. Потому что Зеленский хоть и лишился верного генпрокурора, но может назначить исполняющего обязанности, а ещё любых его заместителей. И не настаивать, чтобы его кандидата утверждали в Верховной Раде – для полной легитимации.
А там депутаты и сами не будут торопиться с утверждением полноценного прокурора, потому что именно генпрокурор с окончательного утверждения законов 2019 году имеет право инициировать возбуждение уголовных дел против депутатов Рады.
В 2019 году на Украине отменили депутатскую неприкосновенность, внеся изменения в статью 80 Конституции Украины и в некоторые законодательные акты, касающиеся депутатов парламента. Из Уголовно-процессуального кодекса исключили нормы о депутатской неприкосновенности, а из Регламента работы Рады – нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о согласии на привлечение депутата к уголовной ответственности, задержание или арест.
И записали: требовать привлечь нардепа к ответственности может только генеральный прокурор.
А с изменениями в закон "О статусе народного депутата Украины" еще раз подтверждено, что парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования, высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
И вот с отставкой Кравченко для народных депутатов нет генпрокурора – нет и уголовных дел. И зачем же им вешать против себя новую угрозу? Правильно, незачем. Поэтому то ли сам Зеленский, то ли НАБУ и САП, не разобравшись в законодательных нюансах, вольно или невольно выдали депутатам политическую взятку – фактическую неприкосновенность в уголовном плане.
12:27Отчаяние и хитрость: Украина и Европа используют опасную стратегию против РоссииРоссийские СМИ начали тиражировать мнение шведского аналитика Ларса Берна (ранее широким российским массам неизвестного), который считает, что победа России в конфликте на Украине неизбежна, а европейские и украинские политики действуют в состоянии отчаяния.
САП и НАБУ выбрали, как им казалось, самую верную, всем понятную и всеми поддерживаемую основу для своей деятельности – борьбу с коррупцией. Но в пылу выполнения поставленных западными кураторами задач по обузданию Зеленского и его окружения просмотрели указанные выше внутренние украинские нюансы и грубо обмишурились. Потому что у НАБУ и САП есть полномочия возбуждать уголовные дела против всех в Украине, даже против президента, но народные депутаты защищены спецзаконом. Их теперь легче ликвидировать, чем привлечь к ответственности по закону, если они сами не дадут на это согласия.
Теперь САП и НАБУ, подчиняясь только США и соросятам и подвергая обвинениям в коррупции любого в Украине, могут осложнить жизнь Зеленскому, но окончательно сломать его или заставить уйти из власти не могут.
Кроме того, а распоряжении Зеленского остается еще армия, значительно усиленная неонацистами-карателями типа полка "Азов"* и новоявленного Героя Украины, "Белого вождя" Андрея Билецкого. Эти при желании могут разнести вдребезги САП с НАБУ, обвинив их в "работе на Путина" и против "победы Украины". Зеленский это понимает, потому храбрится и полощет на публике реноме и Трампа, и его посланцев.
Он прекрасно понимает: и Европа, и США сегодня – его заложники.
И вот почему: США могут значительно ослабить армию Украины, сведя ВСУ к кучке безоружных мародеров и дезертиров, если откажутся поставлять оружие, а потом ослепят армию, лишив её данных спутниковой разведки.
Но что получится? Украина проиграет России, которая продиктует и условия украинской капитуляции, и основные пункты договора о мире. В Европе об этом и слышать не хотят, отстаивая главный тезис: Украина не может проиграть России ни в коем случае.
В США – позиция несколько мягче, но все равно во многом дублирует позицию Европы: поражение Украины ослабляет и позиции США. Это будет фактически второе фиаско Вашингтона при Трампе – после поражения в иранской войне на Ближнем Востоке. Трампу важно закончить войну на Украине, объявив победителем США и себя любимого. Если фронты СВО рухнут под напором россиян, это будет невозможно. Даже при всем господстве в пиаре и информационном поле.
Да и американским баронам ВПК важна война в Европе. Они там и старое оружие продают, и новое тестируют, доводят до ума, чтобы продавать дальше. Тут у оружейных баронов Америки и Европы – полное согласие и любовь со взаимным интересом. Трамп не может этого не понимать и не учитывать.
Вчера, 19:00Дмитрий Абзалов: Если война на Украине не завершится при участии Трампа, она пойдет по опасному сценариюВойна на истощение – это плохая идея. От этого проиграют все. Поэтому России было бы выгодно выйти из украинского конфликта и юридически закрепить его результаты. Скажем, если бы завтра ей предложили признать Донбасс и все остальное, она бы на это согласилась
Вот такая запутанная и многослойная политическая ситуация сложилась на Украине. Зеленский и уязвимо слаб, и одновременно необычайно и непотопляемо силен. Потому что ему не нужна ни Украина, ни украинцы. И благодаря этому он готов на все. А еще в этом качестве многим ценен, в том числе Трампу, который вынужден сто раз подумать перед тем, как обрезать ниточки, которыми он вертит этой непослушной и излишне самостоятельной марионеткой.
Зеленский, Европа и США Трампа – взаимные заложники.
И тот факт, что проамериканские САП и НАБУ избрали борьбу с коррупцией как главный фон и средство изменения расстановки сил в Украине, отступает на задний план перед железной геополитической целесообразностью. Эта борьба оказывается не такой уж и важной.
Да и вообще: а кто привнес коррупцию в таких масштабах на Украину, стараясь подсадить на коррупционный компромат всю украинскую элиту? Ответ очевиден: Запад и привнес, а потом вместо того, чтобы искоренять, ее возглавил. И на полях борьбы с коррупцией многие украинские холуи США нашли себе путь спасения.
Так что же получается: кому на зеркало пенять, если свои рожи не в порядке…
*организация признана экстремистской и террористической
Еще об украинско-западных раскладах читайте в статье Владимира Скачко "Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций"
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