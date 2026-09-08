https://ukraina.ru/20260908/mest-marionetki-zapad-po-oshibke-ochen-usilil-zelenskogo-1083076448.html

Месть марионетки: Запад по ошибке очень усилил Зеленского

Месть марионетки: Запад по ошибке очень усилил Зеленского - 08.09.2026 Украина.ру

Месть марионетки: Запад по ошибке очень усилил Зеленского

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. По простой причине: его обвинили в причастности к крышеванию колл-центров, за что раньше был арестован и отправлен в тюрьму замначальника департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокуратуры (ОГП) Сергей Кропива.

2026-09-08T15:27

2026-09-08T15:27

2026-09-08T15:27

украина

сша

европа

дональд трамп

кравченко

сбу

сап

набу

владимир зеленский

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/12/1080344568_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e28a97114c2425be18c6d1c9162aa22d.jpg

Всё это – в рамках операции "Карфаген", которая расследует коррупционные деяния при крышевании этих самых колл-центров."Это политическое решение. И я принял его осознанно. Я не хочу, чтобы должность генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния", — написал Кравченко в своем телеграм-канале, отрицая при этом любую свою причастность к делам "Карфагена".В том же, что его отставка ­– дело политическое, не сомневается на Украине никто.Во-первых, случилась она сразу после отъезда с Украины спецпосланников президента США – Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которых глава киевского режима Владимир Зеленский показательно и публично выпорол, показав американцам, что плевать он хотел на их мнения и усилия по его смещению.Порка удалась на славу: такими оплеванными трамписты в Киеве еще не были, а Зеленский частично взял реванш за издевательства над ним в Белом доме в феврале 2025 года. Ответ – за Трампом. Но какой? Большая интрига.Во-вторых, отставка генпрокурора серьезно меняет расстановку сил в бочке с крысами, где по-прежнему выводят главного крысоеда, который и должен всех подчинить себе или уничтожить и вести Украину дорогой войны, не обращая внимания на все неурядицы, ждущие страну и ее народ на этом пути.Понятно, что сейчас очень важно знать, что привозили Уиткофф и Кушнер лично Зеленскому: предложение согласиться и уйти из власти, если он не согласен с требованием США по перемирию в Украине, или же оставаться в кресле президента, но покорно и безропотно выполнять все пожелания и все равно согласиться на мир.Чтобы Зеленский был посговорчивее, накануне визита американцев проамериканские антикоррупционные структуры – НАБУ и САП – затеяли "Карфаген". С одной целью: выбить из-под Зеленского такой важный рычаг влияния, как ручной генпрокурор, который руководит законностью всех деяний силовиков в лице СБУ, ГУР Минобороны, Службы внешней разведки (СВР), Нацполиции, Госбюро расследований (ГБР).И вот проамериканское САП и НАБУ своего добились. Как бы. Сначала спровоцировали схватку со стрельбой между СБУ и ГУР прямо на улицах Киева, показывая, что Зеленский мало влияет на спецслужбы, а потом и обезглавили генпрокуратуру.Но ослабление ли это власти и позиций Зеленского? Рассматривать это можно и как ослабление, и как усиление – причём значительное. Потому что Зеленский хоть и лишился верного генпрокурора, но может назначить исполняющего обязанности, а ещё любых его заместителей. И не настаивать, чтобы его кандидата утверждали в Верховной Раде – для полной легитимации.А там депутаты и сами не будут торопиться с утверждением полноценного прокурора, потому что именно генпрокурор с окончательного утверждения законов 2019 году имеет право инициировать возбуждение уголовных дел против депутатов Рады.В 2019 году на Украине отменили депутатскую неприкосновенность, внеся изменения в статью 80 Конституции Украины и в некоторые законодательные акты, касающиеся депутатов парламента. Из Уголовно-процессуального кодекса исключили нормы о депутатской неприкосновенности, а из Регламента работы Рады – нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о согласии на привлечение депутата к уголовной ответственности, задержание или арест.И записали: требовать привлечь нардепа к ответственности может только генеральный прокурор.А с изменениями в закон "О статусе народного депутата Украины" еще раз подтверждено, что парламентарии не несут юридической ответственности за результаты голосования, высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.И вот с отставкой Кравченко для народных депутатов нет генпрокурора – нет и уголовных дел. И зачем же им вешать против себя новую угрозу? Правильно, незачем. Поэтому то ли сам Зеленский, то ли НАБУ и САП, не разобравшись в законодательных нюансах, вольно или невольно выдали депутатам политическую взятку – фактическую неприкосновенность в уголовном плане.САП и НАБУ выбрали, как им казалось, самую верную, всем понятную и всеми поддерживаемую основу для своей деятельности – борьбу с коррупцией. Но в пылу выполнения поставленных западными кураторами задач по обузданию Зеленского и его окружения просмотрели указанные выше внутренние украинские нюансы и грубо обмишурились. Потому что у НАБУ и САП есть полномочия возбуждать уголовные дела против всех в Украине, даже против президента, но народные депутаты защищены спецзаконом. Их теперь легче ликвидировать, чем привлечь к ответственности по закону, если они сами не дадут на это согласия.Теперь САП и НАБУ, подчиняясь только США и соросятам и подвергая обвинениям в коррупции любого в Украине, могут осложнить жизнь Зеленскому, но окончательно сломать его или заставить уйти из власти не могут.Кроме того, а распоряжении Зеленского остается еще армия, значительно усиленная неонацистами-карателями типа полка "Азов"* и новоявленного Героя Украины, "Белого вождя" Андрея Билецкого. Эти при желании могут разнести вдребезги САП с НАБУ, обвинив их в "работе на Путина" и против "победы Украины". Зеленский это понимает, потому храбрится и полощет на публике реноме и Трампа, и его посланцев.Он прекрасно понимает: и Европа, и США сегодня – его заложники.И вот почему: США могут значительно ослабить армию Украины, сведя ВСУ к кучке безоружных мародеров и дезертиров, если откажутся поставлять оружие, а потом ослепят армию, лишив её данных спутниковой разведки.Но что получится? Украина проиграет России, которая продиктует и условия украинской капитуляции, и основные пункты договора о мире. В Европе об этом и слышать не хотят, отстаивая главный тезис: Украина не может проиграть России ни в коем случае.В США – позиция несколько мягче, но все равно во многом дублирует позицию Европы: поражение Украины ослабляет и позиции США. Это будет фактически второе фиаско Вашингтона при Трампе – после поражения в иранской войне на Ближнем Востоке. Трампу важно закончить войну на Украине, объявив победителем США и себя любимого. Если фронты СВО рухнут под напором россиян, это будет невозможно. Даже при всем господстве в пиаре и информационном поле.Да и американским баронам ВПК важна война в Европе. Они там и старое оружие продают, и новое тестируют, доводят до ума, чтобы продавать дальше. Тут у оружейных баронов Америки и Европы – полное согласие и любовь со взаимным интересом. Трамп не может этого не понимать и не учитывать.Вот такая запутанная и многослойная политическая ситуация сложилась на Украине. Зеленский и уязвимо слаб, и одновременно необычайно и непотопляемо силен. Потому что ему не нужна ни Украина, ни украинцы. И благодаря этому он готов на все. А еще в этом качестве многим ценен, в том числе Трампу, который вынужден сто раз подумать перед тем, как обрезать ниточки, которыми он вертит этой непослушной и излишне самостоятельной марионеткой.Зеленский, Европа и США Трампа – взаимные заложники.И тот факт, что проамериканские САП и НАБУ избрали борьбу с коррупцией как главный фон и средство изменения расстановки сил в Украине, отступает на задний план перед железной геополитической целесообразностью. Эта борьба оказывается не такой уж и важной.Да и вообще: а кто привнес коррупцию в таких масштабах на Украину, стараясь подсадить на коррупционный компромат всю украинскую элиту? Ответ очевиден: Запад и привнес, а потом вместо того, чтобы искоренять, ее возглавил. И на полях борьбы с коррупцией многие украинские холуи США нашли себе путь спасения.Так что же получается: кому на зеркало пенять, если свои рожи не в порядке…*организация признана экстремистской и террористическойЕще об украинско-западных раскладах читайте в статье Владимира Скачко "Запад нашёл пять мест для антироссийских провокаций"

https://ukraina.ru/20260906/dolgozhdannyy-proryv-v-peregovorakh-po-ukraine-mozhet-byt-s-razrushitelnoy-zamedlennoy-bomboy-protiv-1083034098.html

https://ukraina.ru/20260908/otchayanie-i-khitrost-ukraina-i-evropa-ispolzuyut-opasnuyu-strategiyu-protiv-rossii-1083072642.html

https://ukraina.ru/20260907/1083062223.html

украина

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, сша, европа, дональд трамп, кравченко, сбу, сап, набу, владимир зеленский, мнения, весь скачко