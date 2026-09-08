https://ukraina.ru/20260908/ukraina-proigryvaet-voynu-v-britanii-prizvali-smotret-na-veschi-realistichno-1083079536.html

"Украина проигрывает войну". В Британии призвали смотреть на вещи реалистично

"Украина проигрывает войну". В Британии призвали смотреть на вещи реалистично - 08.09.2026 Украина.ру

"Украина проигрывает войну". В Британии призвали смотреть на вещи реалистично

Британский журнал The Spectator опубликовал статью под заголовком "Украина проигрывает войну", которая представляет собой достаточно реалистичный взгляд на развитие украинского конфликта

2026-09-08T17:02

2026-09-08T17:02

2026-09-08T17:02

эксклюзив

украина

владимир зеленский

стив уиткофф

джаред кушнер

россия

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сша

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Известный журналист Оуэн Мэттьюз скептически относится к тезисам западной информационной повестки. Он отказывается верить в пропагандистские заявления британской прессы, которая утверждает, что Киев якобы добился перелома в противостоянии с Москвой, повторяя основные посылы украинской пропаганды. Автор The Spectator считает, что Украина терпит поражение, а стратегия Запада, направленная на поддержку режима Зеленского, оказалась в конечном счете несостоятельной."Зеленский пребывает в заблуждении относительно шансов Украины победить Россию и остановить продвижение Кремля. Способность Киева защитить себя находится под серьезным сомнением... Неоднократные обещания западных лидеров в начале войны предоставить Украине все необходимое и поддерживать её столько, сколько потребуется, изначально вводили в заблуждение. Эти расплывчатые и ничем не ограниченные обещания привели к худшему из возможных результатов… У Дональда Трампа нет нового мирного плана, кроме как завершить войну на условиях Кремля. А Киеву не хватает денег и людей для боевых действий, так же как у него уже закончились ракеты-перехватчики", – пишет об этом The Spectator.Мэттьюз уличил европейцев в демагогических обещаниях и патологическом лицемерии. Он отмечает, что западные лидеры пытались сделать ставку на введение жестких антироссийских санкций, но на практике не готовы отказываться от покупки российских энергоносителей и боятся вступить в прямой военный конфликт с Москвой – вполне осознавая, чем он может закончиться для Европы.При этом европейские политики по-прежнему отказываются от мирных переговоров с российским правительством. Напротив, они настойчиво подталкивают украинский режим к продолжению заведомо проигрышного для него конфликта, рассчитывая ослабить Россию за счет массовой гибели украинцев и разрушения украинской экономики. Хотя в действительности это приводит к системному ослаблению Украины.The Spectator предупреждает о том, что Киев погружается в состояние глубокого финансового коллапса. Британский журналист вспоминает недавнее заявление премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Глава украинского Кабмина объявил, что страна уже потратила большую часть оборонного бюджета на 2026 год и столкнулась с катастрофической нехваткой бюджетных средств, которая составляет на сегодня не менее 26 млрд долларов. И британский публицист высказывает сомнения в том, что Европа сможет полностью покрыть потребности режима Зеленского.Мэттьюз указывает на внутренние проблемы украинской власти. Он отмечает, что ее сотрясают непрерывные коррупционные скандалы, аресты высокопоставленных чиновников и громкие разборки между спецслужбами в центре Киева, что в совокупности подрывает остатки общественного доверия к главе режима.По данным недавних опросов SOCIS, большинство украинцев считают государственную коррупцию более серьёзной угрозой, чем "внешний враг". А 57% респондентов винят в коррупционном разгуле непосредственно Зеленского, который имеет критически низкую общественную поддержку и неизбежно проиграл бы сейчас на выборах практически любому сопернику.The Spectator видит выход в отмене табу на переговоры с Россией, намекая на недавний визит американской делегации, посетившей Москву и Киев. Многие политологи полагают, что американская дипломатия нащупывает сегодня путь для восстановления диалога с россиянами. А некоторые британские журналисты вообще называют визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера "подготовкой к мягкой капитуляции Украины", полагая, что они всего лишь озвучили Зеленскому жесткий ультиматум Кремля."Америка фонтанирует идеями, однако эти идеи отнюдь не новы: источники сообщили, что американцы представили лишь обновлённые версии предыдущих документов. Вместо разработки одного конкретного плана стратегия Америки сводится к тому, чтобы породить побольше решений и отправить приглянувшиеся русским идеи в Киев. Собственные заявления Америки отнюдь не убеждают Украину в том, что Кушнер и Уиткофф – нейтральные посредники, искренне стремящиеся к миру, а не фанаты Путина, проведшие в Москве лучшие в жизни каникулы", – пишет журналистка Бетани Эллиотт на политическом сайте UnHerd.Эти заявления перекликаются со словами украинского депутата Анны Скороход, которая заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев более тяжелые условия мирного урегулирования конфликта.Статья в журнале The Spectator отражает мнение адекватной части западного истеблишмента, который не верит в победные реляции Зеленского и склоняется к необходимости урегулировать украинский кризис путем дипломатии. Социально-экономическая ситуация в Европе ухудшается на фоне кризиса в Европейском союзе; в европейских странах нарастает внутреннее недовольство политикой властей, которые направляют Киеву многомиллиардные кредиты за счет своих собственных граждан.Однако западная партия войны по-прежнему пытается затянуть украинский конфликт, изыскивая для этого все возможные средства.Министерство обороны Соединённого Королевства объявило 8 сентября о выделении 100 млн фунтов на закупку американских ракет-перехватчиков к системам зенитного ракетного комплекса Patriot для нужд Украины. Эти средства будут направлены Зеленскому через натовскую программу PURL, которая обеспечивает поставки американского вооружения для Киева. Причем помимо противоракет для ЗРК британцы поставят украинской армии крупнокалиберные артиллерийские снаряды и беспилотные летательные аппараты.Западные эксперты со скепсисом относятся к подобным инициативам, отмечая, что ограниченные поставки оружия все равно не помогут Украине, которой угрожает стратегическое поражение. А публикация Мэттьюза свидетельствует о том, что это начинают осознавать даже ангажированные британские журналисты, которые старательно занимались все эти годы разжиганием украинского конфликта.

https://ukraina.ru/20260908/otchayanie-i-khitrost-ukraina-i-evropa-ispolzuyut-opasnuyu-strategiyu-protiv-rossii-1083072642.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, стив уиткофф, джаред кушнер, россия, великобритания, сша