В Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина
В результате атаки ВСУ на Севастополь осколочное ранение получила 57-летняя женщина. Об этом 8 сентября сообщил губернатор региона Михаил Развожаев
"Наши военные, мобильные огневые группы и силы ПВО продолжают отражать атаку. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, на пляже "Омега" женщина получила осколочное ранение в ногу", — написал он.
Угрозы жизни пострадавшей нет, на месте работают спасатели и бригада скорой помощи.
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