https://ukraina.ru/20260908/v-sevastopole-pri-atake-vsu-postradala-zhenschina-1083075087.html

В Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина

В Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина - 08.09.2026 Украина.ру

В Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина

В результате атаки ВСУ на Севастополь осколочное ранение получила 57-летняя женщина. Об этом 8 сентября сообщил губернатор региона Михаил Развожаев

2026-09-08T14:22

2026-09-08T14:22

2026-09-08T14:22

севастополь

сво

спецоперация

киев

украина

михаил развожаев

вооруженные силы украины

украина.ру

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"Наши военные, мобильные огневые группы и силы ПВО продолжают отражать атаку. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, на пляже "Омега" женщина получила осколочное ранение в ногу", — написал он.Угрозы жизни пострадавшей нет, на месте работают спасатели и бригада скорой помощи. Губернатор призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.ВСУ продолжают бить по мирным объектам и отдыхающим. Об этом – в материале Семь взрослых и трое детей пострадали в результате атаки БПЛА на СаратовБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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севастополь, сво, спецоперация, киев, украина, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру