В Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина - 08.09.2026 Украина.ру
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В Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина
В Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина - 08.09.2026 Украина.ру
В Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина
В результате атаки ВСУ на Севастополь осколочное ранение получила 57-летняя женщина. Об этом 8 сентября сообщил губернатор региона Михаил Развожаев
2026-09-08T14:22
2026-09-08T14:22
севастополь
сво
спецоперация
киев
украина
михаил развожаев
вооруженные силы украины
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"Наши военные, мобильные огневые группы и силы ПВО продолжают отражать атаку. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, на пляже "Омега" женщина получила осколочное ранение в ногу", — написал он.Угрозы жизни пострадавшей нет, на месте работают спасатели и бригада скорой помощи. Губернатор призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.ВСУ продолжают бить по мирным объектам и отдыхающим. Об этом – в материале Семь взрослых и трое детей пострадали в результате атаки БПЛА на СаратовБольше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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севастополь, сво, спецоперация, киев, украина, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру
Севастополь, СВО, Спецоперация, Киев, Украина, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

В Севастополе при атаке ВСУ пострадала женщина

14:22 08.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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В результате атаки ВСУ на Севастополь осколочное ранение получила 57-летняя женщина. Об этом 8 сентября сообщил губернатор региона Михаил Развожаев
"Наши военные, мобильные огневые группы и силы ПВО продолжают отражать атаку. К сожалению, есть пострадавшие. По предварительной информации, на пляже "Омега" женщина получила осколочное ранение в ногу", — написал он.
Угрозы жизни пострадавшей нет, на месте работают спасатели и бригада скорой помощи.
Губернатор призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
ВСУ продолжают бить по мирным объектам и отдыхающим. Об этом – в материале Семь взрослых и трое детей пострадали в результате атаки БПЛА на Саратов
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентября
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