Эксперт: Тактическое ядерное оружие США задумывалось против превосходства СССР - 19.08.2026 Украина.ру
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Эксперт: Тактическое ядерное оружие США задумывалось против превосходства СССР
Эксперт: Тактическое ядерное оружие США задумывалось против превосходства СССР - 19.08.2026 Украина.ру
Эксперт: Тактическое ядерное оружие США задумывалось против превосходства СССР
Тактическое ядерное оружие разрабатывалось НАТО в 1950-х для нейтрализации превосходства СССР в обычных вооружениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2026-08-19T16:54
2026-08-19T16:54
новости
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александр фененко
украина.ру
нато
ядерный
ядерное оружие
ядерная угроза
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Продолжая разговор о целях новой ядерной стратегии США, Фененко рассказал, как развивалась идея тактического ядерного оружия и для чего она задумывалась изначально.Фененко отметил, что тактическое ядерное оружие задумывалось для нейтрализации превосходства Советского Союза. "То есть в середине 50-х годов НАТО думало о том, как нейтрализовать советское превосходство в обычных вооруженных силах. Дальше пошло развитие идеи тактического ядерного оружия", — пояснил эксперт.По его словам, американская концепция гибкого реагирования предусматривала многовариантность использования ТЯО. "В рамках американской концепции гибкого реагирования 1961 года существовала многовариативность его использования. То есть поражать не все цели, а только комплекс целей, остановить наступление с помощью тактического ядерного оружия, поражать объекты в тылу противника", — отметил он.То есть, резюмировал Фененко, тактическое ядерное оружие предполагает поражение не всех, а лишь отдельных ключевых целей, что позволяет остановить наступление или нанести удары по объектам в тылу противника.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, ссср, россия, александр фененко, украина.ру, нато, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, международные отношения, международная политика, оружие, вооружения, главные новости, главное
Новости, США, СССР, Россия, Александр Фененко, Украина.ру, НАТО, ядерный, Ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, международные отношения, Международная политика, оружие, вооружения, Главные новости, главное

Эксперт: Тактическое ядерное оружие США задумывалось против превосходства СССР

16:54 19.08.2026
 
© Фото : Public domain / Перейти в фотобанкядерный атомный взрыв
ядерный атомный взрыв - РИА Новости, 1920, 19.08.2026
© Фото : Public domain
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Тактическое ядерное оружие разрабатывалось НАТО в 1950-х для нейтрализации превосходства СССР в обычных вооружениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Продолжая разговор о целях новой ядерной стратегии США, Фененко рассказал, как развивалась идея тактического ядерного оружия и для чего она задумывалась изначально.
Фененко отметил, что тактическое ядерное оружие задумывалось для нейтрализации превосходства Советского Союза. "То есть в середине 50-х годов НАТО думало о том, как нейтрализовать советское превосходство в обычных вооруженных силах. Дальше пошло развитие идеи тактического ядерного оружия", — пояснил эксперт.
По его словам, американская концепция гибкого реагирования предусматривала многовариантность использования ТЯО.
"В рамках американской концепции гибкого реагирования 1961 года существовала многовариативность его использования. То есть поражать не все цели, а только комплекс целей, остановить наступление с помощью тактического ядерного оружия, поражать объекты в тылу противника", — отметил он.
То есть, резюмировал Фененко, тактическое ядерное оружие предполагает поражение не всех, а лишь отдельных ключевых целей, что позволяет остановить наступление или нанести удары по объектам в тылу противника.
Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.
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