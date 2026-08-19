https://ukraina.ru/20260819/ekspert-takticheskoe-yadernoe-oruzhie-ssha-zadumyvalos-protiv-prevoskhodstva-sssr-1082627537.html

Эксперт: Тактическое ядерное оружие США задумывалось против превосходства СССР

Эксперт: Тактическое ядерное оружие США задумывалось против превосходства СССР - 19.08.2026 Украина.ру

Эксперт: Тактическое ядерное оружие США задумывалось против превосходства СССР

Тактическое ядерное оружие разрабатывалось НАТО в 1950-х для нейтрализации превосходства СССР в обычных вооружениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2026-08-19T16:54

2026-08-19T16:54

2026-08-19T16:54

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Продолжая разговор о целях новой ядерной стратегии США, Фененко рассказал, как развивалась идея тактического ядерного оружия и для чего она задумывалась изначально.Фененко отметил, что тактическое ядерное оружие задумывалось для нейтрализации превосходства Советского Союза. "То есть в середине 50-х годов НАТО думало о том, как нейтрализовать советское превосходство в обычных вооруженных силах. Дальше пошло развитие идеи тактического ядерного оружия", — пояснил эксперт.По его словам, американская концепция гибкого реагирования предусматривала многовариантность использования ТЯО. "В рамках американской концепции гибкого реагирования 1961 года существовала многовариативность его использования. То есть поражать не все цели, а только комплекс целей, остановить наступление с помощью тактического ядерного оружия, поражать объекты в тылу противника", — отметил он.То есть, резюмировал Фененко, тактическое ядерное оружие предполагает поражение не всех, а лишь отдельных ключевых целей, что позволяет остановить наступление или нанести удары по объектам в тылу противника.Полный текст интервью: "Алексей Фененко: Запад знает ахиллесову пяту России и может использовать ее, чтобы выиграть время для ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики: "Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее" на сайте Украина.ру.

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