https://ukraina.ru/20260816/1082485247.html

Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее

Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее - 16.08.2026 Украина.ру

Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее

США объявили о выходе из украинского конфликта, а европейцы сказали: "Мы вас заместим. Мы будем финансировать эту войну". Они это сделали в надежде, что выторгуют какое-то место за столом. Но это не сработает. И если они не остановятся, то после краха старой модели они будут даже не вассалами второй руки, а третьей

2026-08-16T07:00

2026-08-16T07:00

2026-08-16T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор Высшей школы экономики, политолог, автор телеграм-канала "Политджойстик" Марат БашировРанее издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные чиновники и дипломаты Британии хотели бы возобновить контакты с Россией по военной линии. По их мнению, отсутствие контакта может привести к более широкому конфликту из-за случайности или недопонимания. Особенно Лондон встревожил июньский инцидент, когда российский фрегат "Адмирал Григорович" произвел предупредительный выстрел в сторону британской яхты в Ла-Манше, подошедшей на опасное расстояние. При этом последний прямой разговор начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова с британскими коллегами состоялся осенью 2022 года.- Марат Фаатович, могли ли британцы сами устроить ту июньскую провокацию, чтобы использовать это в качестве предлога для переговоров с нами?- Хороший и важный вопрос.Что такое Британия в нынешнем виде? Это бывший центр управления Британской Империи. Осколок тех великих исторических событий. Около 75% ее ВВП составляют сервисные услуги: банки, страхование, маркетинг, биржа. Причем британцы занимают около 10% мирового рынка услуг. И самая страшная угроза для них состоит в том, что Россия, США и Китай когда-нибудь договорятся о выстраивании новой транспортно-экономической модели. Тогда туда придет цифра, и все эти британские брокерские компании будут не нужны. Британии не на чем будет зарабатывать. Она не хочет допустить этого сценария, и поэтому всячески провоцирует конфликты.Все, что делается плохого руками Украины – это все британские спецслужбы. США сейчас отошли в сторону и просто зарабатывают на этом процессе. Они не являются активными участниками конфликта. А вот "англичанка продолжает нам гадить". Но теперь вдруг Британия стала понимать, что тактика террора руками киевского режима, которую они используют против нас, не приносит результата. Они нам грозили эскалацией, но получили эскалацию в сто раз больше.Порты не работают. По мостам бьем. "Запорожсталь" перестала работать. А ведь это предприятие, которое мы не трогали четыре года из определенных соображений. Люди там работали. Да и Запорожская область вписана в российскую конституцию. Но теперь там закрылась последняя домна. Это значит, что нет бронелистов для тяжелой техники и нет пластин для бронежилетов. Энергетику мы выносим. Бомбим не только электростанции, но и газовые месторождения в Полтаве.Повторюсь, тактика англичан нас запугать не сработала. Вот они и стали петь песни: "Ребята, давайте восстановим военные контакты". В каком плане? В таком, что там есть интересы британских компаний. Когда они заключили с Зеленским столетнее соглашение о редкоземельных металлах, это была попытка Британии выскочить из парадигмы заработка на сервисе в мировой торговли.То, что "Адмирал Григорович" как-то их напугал – это локальный эпизод. Но он показал англичанам нашу решимость. "Все, ребята. Лавочка закрылась. Одна ракета "Посейдона" и нет вашего острова. Хотите до такой степени довести эскалацию? Мы готовы".- А по поводу Трампа что думаете? В 2025 году он обещал вернуть Америке былое величие. Насколько ему это удается?- Он сделал очень много.Во-первых, Трамп запустил процесс переманивания высокодоходных и высокотехнологичных предприятий из Европы. Они просто в очередях стоят, чтобы в США переместиться. Почему? Потому что Трамп накинул на европейцев две энергетические удавки.Первую удавку на них накинул Байден, когда взорвал "Северные потоки". Трамп этим воспользовался, поскольку в Европу перестали поступать дешевые газ и нефть. А вторую удавку Трамп на них накинул, начав войну против Ирана. В Европу перестал поступать катарский газ и дешевая нефть. Что такое перекрытие Ормузского пролива? Это значит, что нет стабильных поставок по объему, по цене, по срокам и по точкам. Все это ударило по европейской промышленности, в основе которой всегда лежат природные ресурсы.Во-вторых, Трамп начал захватывать основные нефтяные регионы. С Венесуэлой у него получилось, с Ираном – нет. Но вот эта энергетическая удавка на Европу уже была накинута. Тем более, у США есть своя нефть и газ. Их внутренний рынок живет и потребляет эти ресурсы по более низким ценам, чем в Европе. И кошельки американских домохозяйств потихонечку наполняются. И я вообще не уверен, что республиканцы проиграют ноябрьские выборы в Конгресс.В-третьих, Трамп начал драться за транспортные коридоры. Мало того, что он выгнал Китай из Венесуэлы. Он выгнал китайские портовые компании с Панамского канала. Он его перекрыл. А Суэцкий накал Трамп контролирует с помощью Израиля. Да, с Китаем сложнее, но в части европейского рынка он уверенно лапу наложил.Кстати, что такое доктрина Монро на самом деле? Это концепция 19 века, которая предполагала, что США должны исключить европейское влияние на страны Северной и Южной Америки. Сейчас эта доктрина переродилась и говорит о том, что вообще никакие страны, кроме США, не могут влиять на ситуацию на американском континенте.Почему Трампу так нужна Гренландия? Она тоже относится к американскому континенту. И она как раз перекрывает продолжение арктического коридора, который есть у нас.В этом плане у Трампа все получается.- Учитывая эти геополитические тенденции, какими вы видите очертания будущих макрорегионов? И какова вероятность, что в процессе этой трансформация начнется очень большая война?- Макрорегионов не будет. Будет сложная многозонтичная система, когда одна страна по какими-то вопросам будет уходить под зонтик России, а по каким-то – под зонтик США. Казахстан – это наиболее яркий пример. Какая-то страна будет уходить под зонтик США и под зонтик Китая. Какая-то страна будет уходить под зонтик России и Китая. Но все это будет строиться по принципу взаимной выгоды и взаимного развития, а не по принципу грабежа.Я просто напомню, что делала Франция в Африке. Она вывозила оттуда уран, заставляя 14-летних подростков работать на этих рудниках. Два года поработал – умер. Франции было плевать на это. Но затем пришли молодые офицеры, выгнали французов и сказали: "Мы готовы продавать вам уран. Но добывать вы его будете честно в соответствии с экологическими требованиями и трудовым законодательством".Это и есть новые признаки многополярного мира. Более детально его описать я пока не готов. Это зависит от стратегии развития каждой страны, а также от степени продажности ее элит.Что касается большой войны, то как только все договорятся о торговых и транспортных отношениях воевать будет бессмысленно, потому что будешь уничтожать свое. А ведь суть любых войн такова: "Ты уничтожаешь чужое, чтобы сохранить и приумножить свое".Хотелось бы, чтобы все уже сейчас сели и начали договариваться: "Да, у меня слабая карта. Я прошу вот это. Но вот здесь я буду твердо стоять на своем". Но получилось не так.Некоторое время назад Мерц прямо сказал: "Однополярного мира больше нет. Многополярный мир – это факт". Но если ты сам это признаешь, то тебе надо было прийти и сказать: "Уважаемые США, Россия, Китай, Индия. Я понимаю, что вы крупные игроки. Но Германия тоже что-то из себя представляет. Давайте сядем и договоримся". А что он сделал? США объявили о выходе из украинского конфликта, а европейцы сказали: "Так мы вас заместим. Мы будем финансировать эту войну". Они это сделали в надежде, что выторгуют какое-то место за столом. Но это не сработает. И если они не остановятся, то после краха старой модели они будут даже не вассалами второй руки, а третьей.

https://ukraina.ru/20210312/1030813143.html

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