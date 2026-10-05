https://ukraina.ru/20261005/novomu-maydanu-byt-kievskie-vlasti-tormozyat-vosstanovlenie-svyazi-iz-za-ugrozy-protestov-1083604964.html

Новому майдану быть? Киевские власти тормозят восстановление связи из-за угрозы протестов

Новому майдану быть? Киевские власти тормозят восстановление связи из-за угрозы протестов - 05.10.2026 Украина.ру

Новому майдану быть? Киевские власти тормозят восстановление связи из-за угрозы протестов

Киевские власти сознательно тормозят восстановление стабильной связи и интернета в столице незалежной, опасаясь Майдана теперь уже против неё самой. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 5 октября пишет РИА Новости

2026-10-05T07:37

2026-10-05T07:37

2026-10-05T07:41

украина.ру

украина

киев

майдан

евромайдан

протесты

ракетные удары по украине

интернет

связь

мобильная связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/06/13/1055722707_0:41:427:281_1920x0_80_0_0_3a0729e2661d67d39203fd8c40e1d3d1.jpg

Собеседница агентства напомнила о систематических ударах, которыми ВС РФ с середины сентября выбивают коммуникационные и логистические центры на Украине, обеспечивающие ВСУ связью и высокоскоростным интернетом, а также используемые для обработки и передачи разведывательной информации."Все мы знаем, что в последнее время активизировались удары ВС РФ по дата-центрам на территории Украины, а именно в Киеве. Повреждения получили такие операторы, например, как "Киевстар", провайдер KievNet, также не работали некоторые телеканалы, например "Армия.TV". Что самое интересное, власти Украины не спешат восстанавливать связь и интернет-соединение на территории Киева", — сообщила она.По словам представителя российских силовиков, на Украине в целом появляется всё больше активистов, призывающих ко всевозможным акциям протеста в Киеве. Всё больше растёт недовольство гуманитарной обстановкой и всё больше претензий к действующей власти у самих киевлян."На территории города Киева выступают различного рода активисты, такие как бывший военнослужащий ВСУ Александр Тодоров, с призывами собрать людей против действующей власти (Владимира) Зеленского", — отметила она.При этом, в сетях активно распространяются требования обозначить чёткие сроки службы в ВСУ, ограничить полномочия сотрудников ТЦК, исключить мобилизацию женщин, ужесточить противодействие коррупции."Мы видим, что на данный момент идут призывы к созданию нового Майдана. Не исключено, что эти акции протеста, которые выстраиваются на территории Украины, четко курируются западными странами, которые хотят показать Зеленскому, что они контролируют его не только извне финансами, но и изнутри страны", — добавила собеседница агентства.Во время так называемого "Евромайдана", раскрученного в незалежной с ноября 2013 года после решения властей приостановить процесс интеграции с Евросоюзом, только в Киеве погибли более 100 человек. Подстрекаемые Западом протесты переросли в переворот и свержение президента Виктора Януковича 22 февраля 2014 года, в результате чего к власти пришли украинские неонацисты.О том, что украинская столица становится горячей точкой, западные посольства собираются перебазироваться на Западную Украину, а боевитые киевляне начали тосковать о нормальной, довоенной жизни - в материале Елены Кирюшкиной Пугать, утешать, обвинять. Зеленский теряет контроль над сознанием украинцев.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261003/konets-igry-radi-deneg-evropy-zelenskomu-pridetsya-otdat-vlast-1083578664.html

украина

киев

майдан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина, киев, майдан, евромайдан, протесты, ракетные удары по украине, интернет, связь, мобильная связь, восстановление, вооруженные силы украины, всу, тцк, коррупция, обстрелы украины сегодня, вс рф, владимир зеленский, виктор янукович, новости