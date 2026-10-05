"Проверим каждую пулю": Греция пригрозила аудитом помощи Украине - 05.10.2026 Украина.ру
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"Проверим каждую пулю": Греция пригрозила аудитом помощи Украине
"Проверим каждую пулю": Греция пригрозила аудитом помощи Украине - 05.10.2026 Украина.ру
"Проверим каждую пулю": Греция пригрозила аудитом помощи Украине
Оппозиционная парламентская партия "Греческое решение" намерена провести аудит военной помощи, переданной Афинами Киеву. Об этом заявил лидер партии Кириакос Велопулос
2026-10-05T09:34
2026-10-05T09:34
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По его словам, для "Греческого решения" любая отправка военных материалов на Украину равносильна государственной измене."И когда мы станем правящей партией, мы проверим каждую пулю, отправленную Зеленскому, и привлечём к ответственности всех тех, кто нанёс ущерб греческой экономике, греческим национальным интересам и греческой обороноспособности", — сказал Велопулос.По его словам, на Грецию оказывается постоянное давление с целью заставить её увеличить военную помощь Украине, особенно в части ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и повышения военных расходов на 2026 год."Позиция "Греческого решения" заключается в том, что Греция должна ставить на первое место собственную безопасность, стоимость энергоносителей и национальные интересы, а не поддаваться дальнейшему давлению или соглашаться на дополнительные передачи дорогостоящего оборудования, которые ослабляют обороноспособность страны, в то время как расходы от санкционной политики продолжают ложиться на плечи производителей, домохозяйств и туризма", — пояснил политик.Напомним, ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за ГрецииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, греция, украина, россия, владимир зеленский, ес, украина.ру
Новости, Греция, Украина, Россия, Владимир Зеленский, ЕС, Украина.ру

"Проверим каждую пулю": Греция пригрозила аудитом помощи Украине

09:34 05.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Греция
Страны мира. Греция - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Оппозиционная парламентская партия "Греческое решение" намерена провести аудит военной помощи, переданной Афинами Киеву. Об этом заявил лидер партии Кириакос Велопулос
По его словам, для "Греческого решения" любая отправка военных материалов на Украину равносильна государственной измене.
"И когда мы станем правящей партией, мы проверим каждую пулю, отправленную Зеленскому, и привлечём к ответственности всех тех, кто нанёс ущерб греческой экономике, греческим национальным интересам и греческой обороноспособности", — сказал Велопулос.
По его словам, на Грецию оказывается постоянное давление с целью заставить её увеличить военную помощь Украине, особенно в части ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и повышения военных расходов на 2026 год.
"Позиция "Греческого решения" заключается в том, что Греция должна ставить на первое место собственную безопасность, стоимость энергоносителей и национальные интересы, а не поддаваться дальнейшему давлению или соглашаться на дополнительные передачи дорогостоящего оборудования, которые ослабляют обороноспособность страны, в то время как расходы от санкционной политики продолжают ложиться на плечи производителей, домохозяйств и туризма", — пояснил политик.
Напомним, ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за Греции
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