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"Проверим каждую пулю": Греция пригрозила аудитом помощи Украине

"Проверим каждую пулю": Греция пригрозила аудитом помощи Украине - 05.10.2026 Украина.ру

"Проверим каждую пулю": Греция пригрозила аудитом помощи Украине

Оппозиционная парламентская партия "Греческое решение" намерена провести аудит военной помощи, переданной Афинами Киеву. Об этом заявил лидер партии Кириакос Велопулос

2026-10-05T09:34

2026-10-05T09:34

2026-10-05T09:34

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По его словам, для "Греческого решения" любая отправка военных материалов на Украину равносильна государственной измене."И когда мы станем правящей партией, мы проверим каждую пулю, отправленную Зеленскому, и привлечём к ответственности всех тех, кто нанёс ущерб греческой экономике, греческим национальным интересам и греческой обороноспособности", — сказал Велопулос.По его словам, на Грецию оказывается постоянное давление с целью заставить её увеличить военную помощь Украине, особенно в части ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и повышения военных расходов на 2026 год."Позиция "Греческого решения" заключается в том, что Греция должна ставить на первое место собственную безопасность, стоимость энергоносителей и национальные интересы, а не поддаваться дальнейшему давлению или соглашаться на дополнительные передачи дорогостоящего оборудования, которые ослабляют обороноспособность страны, в то время как расходы от санкционной политики продолжают ложиться на плечи производителей, домохозяйств и туризма", — пояснил политик.Напомним, ЕС застрял на 21-м пакете санкций против России из-за ГрецииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, греция, украина, россия, владимир зеленский, ес, украина.ру