https://ukraina.ru/20261005/ot-krymskikh-partizan--ispanskim-respublikantsam-90-let-s-nachala-sovetskoy-pomoschi-respublikanskoy-1083572489.html

От крымских партизан – испанским республиканцам. 90 лет с начала советской помощи республиканской Испании

От крымских партизан – испанским республиканцам. 90 лет с начала советской помощи республиканской Испании - 05.10.2026 Украина.ру

От крымских партизан – испанским республиканцам. 90 лет с начала советской помощи республиканской Испании

4 октября 1936 года вышедший из Феодосии пароход "Campeche" доставил в Картахену первый груз военной помощи для республиканской Испании. Интересно, что вооружение было не советского производства, но закупить его не успели – обошлись своими ресурсами…

2026-10-05T08:00

2026-10-05T08:00

2026-10-05T08:00

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иосиф сталин

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ркка

народный фронт

нквд

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Этот этап истории Испании начался 28 января 1930 года, когда в отставку подал генерал Мигель Примо де Ривера-и-Орбанеха, который с 1923 года исполнял обязанности диктатора при короле Альфонсо XIII. Диктатор он был, в общем-то, правильный (ну если не считать симпатий к Муссолини, но тот считался в Европе политиком если не респектабельным, то вполне приемлемым) – использовал диктатуру для модернизации страны, но полученные результаты были обнулены Великой депрессией.12 апреля 1931 года в Испании прошли муниципальные выборы, которые привели к власти в городах сторонников республики, которые тут же начали её требовать. Сил для разгона противников монархии не было и уже через два дня король уехал к другу в Тулузу (в Ростове были большевики).Была провозглашена республика и тут же начался период нестабильности. На парламентских выборах 16 февраля 1936 года победу одержал Народный фронт – широкий блок левых антифашистов, включавший в себя левых республиканцев, социалистов, коммунистов, каталонских и баскских националистов (республика обещала им автономию). Позже их поддержали анархисты.Победа НФ вызвала недовольство консервативных сил – землевладельцев и католических священников, которые пострадали ещё от первого республиканского правительства в 1931 году. Их сторону приняла большая часть офицерства, традиционно связанная с земельной аристократией. 16 апреля 1936 года начался военный мятеж в Марокко, а в 18 – непосредственно на территории Испании.Против армии выступила малобоеспособная Народная милиция, состоявшая из оставшихся верными республике армейских частей и партийными вооружёнными отрядами. У мятежников, впрочем, дела шли так себе, тем более, что 20 июля в авиакатастрофе погиб его лидер – генерал Хосе Санхурхо. Нового лидера избрали только 29 сентября – им стал Франсиско Франко.В СССР отношение к испанским событиями было первоначально сдержанным.Коминтерн, конечно, перешёл от критики "социал-фашистов" к политике поддержки "Народного фронта", но восторга от левых либералов и социал-демократов (не говоря об анархистах и троцкистах) всё равно не испытывал.Во-вторых, у советского руководства были все основания полагать, что республиканцы потерпят поражение – Сталин не был склонен преувеличивать боеспособность ополчения в столкновениях с регулярной армией, а чем отличается Красная гвардия от Красной армии он знал прекрасно. Именно поэтому первоначально Сталин предложил отправить в Испанию части РККА, но против выступил именно организатор польского похода Михаил Тухачевский (учитывая развитие событий похоже это была провокация, на которую маршал не повёлся).Ситуация поменялась из-за позиции европейских соседей Испании.Франция и Великобритания 25 июля объявили о невмешательстве в испанские дела, а 15 августа эта позиция была закреплена соответствующим соглашением.Великобритания скорее сочувствовала испанским монархистам. Вполне терпимо они относились и к нацистам – в 1935 году было подписано англо-германское морское соглашение, которым фактически были сняты веймарские ограничения на развитие вооружённых сил.Во Франции при власти находилось правительство Народного фронта, которое сочувствовало республиканцам, но опасалось распространения гражданской войны на её территорию. При этом предлагаемое эмбарго на продажу оружия в Испанию выглядело разумно – военная промышленность была сосредоточена в городах, а они контролировались республиканцами.Левое правительство во Франции открывало возможности для ведения переговоров с СССР о создании системы коллективной безопасности в Европе. Выбирая между европейской безопасностью и левым правительством Испании (которое против политики невмешательства не возражало), выбор был естественно сделан в пользу первого – 23 августа СССР присоединился к соглашению о невмешательстве.Тут интересно то, что советская пропаганда на протяжении последующих полувека с лишком убеждала всех желающих, что Англия и Франция, объявив о невмешательстве, фактически отдали республику в руки фашистов…Германия и Италия, кстати говоря, к соглашению о невмешательстве тоже присоединились. Но выполнять его не спешили – благо, под боком была салазаровская Португалия, которой помогать никто не запрещал.В июле-августе начались поставки авиации и танков (точнее – итальянских танкеток Carro CV3/33, которые в условиях отсутствия у противника танков и противотанковой артиллерии были вполне функциональны), а потом и "отпускников".В этих условиях Сталин 6 сентября 1936 года дал указание Лазарю Кагановичу изучить возможность переправки самолётов в Испанию под видом закупок в Мексике.Мексика, где при власти находился левый президент Ласаро Карденас, на то время была одной из немногих стран, которая открыто поддержала республиканцев – в отличие от тех же французов переноса гражданской войны и конфликта с Германией и Италией мексиканцы не боялись. Правда, самолётов у них не было.9 сентября 1936 года нарком обороны Клим Ворошилов и наркомвнудел Генрих Ягода поручили профильным службам (4-му управлению Генштаба РККА и ИНО НКВД) разработать планы организации помощи испанцам.17 и 20 сентября Политбюро ЦК ВКП(б) выделило на помощь Испании почти $ 3 млн (никакого разбазаривания государственных средств не было – в дальнейшем поставки оплачивались из золотого запаса Испании, всего СССР получил 510 тонн золота на сумму примерно в полмиллиарда долларов).Впрочем, реальность менялось быстрее планов. 4 октября в Картахену из Феодосии прибыл танкер "Campeche" с грузом оружия и боеприпасов. Мексиканскую схему использовать банально не успели, но оружие было импортным – немецким, австро-венгерским, британским и т.п. В общем – не ассоциирующимся с Россией и СССР. НКВД просто раскурочил собственные партизанские базы…Но уже 13 октября из Одессы прибыл транспорт "Комсомол" с 50-ю танками Т-26. Везли их под видом зерна, но сам факт появления именно советских танков скрыть было уже невозможно…Всего в 1936-38 годах СССР поставил в Испанию около 330 танков, 60 бронеавтомобилей, 700 самолётов, 470 орудий, более 20 тысяч пулемётов, почти полмиллиона винтовок и т.д. (иногда называются цифры существенно большие). В качестве военных советников в войне участвовало около 2 000 краскомов (правда, многие из них попали под раздачу после "дела Тухачевского", а другие – по итогам военных поражений республиканцев).Интересно, что испанским коммунистам было запрещено даже заикаться об установлении Советской власти. Формально – чтобы не спугнуть партнёров по коалиции (что не мешало громить анархистов и назначенных троцкистами представителей Объединённой марксистской рабочей партии – ПОУМ), фактически – в СССР больше боялись возможной победы левых сил в Испании.В случае такой победы помочь Испании в ходе уже очевидной европейской войны было невозможно – Средиземное море контролировалось итальянским флотом (как тогда считалось), а рывок через Польшу, Германию и Францию… У Красной армии был уже опыт рывка в революционную Германию "через труп белой Польши" – получилось так себе.Кроме того, Сталин вообще не собирался в этой войне участвовать. Его политика состояла в том, чтобы либо создать систему международной безопасности, которая сделает войну невозможной (и за счёт участия в ней повысить статус СССР), либо, если это не получится, отсидеться в стороне, а когда в Европе начнутся революционные брожения, как это было после Первой мировой, точечно помогать "правильным" революционерам. Советская Испания, которой нельзя было оказать помощь, в эту схему никак не вписывалась.(Строго говоря, расчёт Сталина нельзя считать неправильным – по мнению ведущего российского историка Великой Отечественной войны Алексея Исаева нападение Гитлера на СССР диктовалось преимущественно желанием лишить Великобританию последнего континентального союзниками. Серьёзным противником Россию Гитлер не считал и никакой особой срочности в расширении Lebensraum на Восток не видел – ещё не были проведены необходимые реформы в Генерал-губернаторстве).Цинично говоря, Сталин получил от Испании всё, чего хотел:- золотой запас Испании перекочевал в подвалы советского Госбанка;- советская техника и советские военные специалисты прошли обкатку в условиях относительно современной войны (именно под влияние испанского опыта началась разработка танков с противоснарядным бронированием);- удалось ослабить европейских троцкистов (кстати, резидентом НКВД в Испании был Наум Эйтингон, который позже организовал убийство Троцкого);- поражение республиканцев из-за политики невмешательства способствовало появлению комплекса вины у населения стран Запада, что обеспечивало общественное давление на власти в плане переговоров с СССР;- Испания была ослаблена длительной войной и лишена возможности ударить в спину Франции (которую, всё же, рассматривали как потенциального союзника, если вдруг войны не удастся избежать).Завершая "разбор полётов" следует отметить, что повестка дня европейской политики 1930-х и 2010-20-х годах похожи иногда вплоть до одинаковых формулировок, а отношение России к гражданской войне на Украине в 2014-22 годах во многом повторяло решения советского руководства в отношении гражданской войны в Испании.

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испания, ссср, франция, иосиф сталин, адольф гитлер, бенито муссолини, ркка, народный фронт, нквд, 1930-ые, гражданская война, военная помощь, мятеж, коммунисты, фашисты