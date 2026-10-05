Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 05.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 05.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Тревогу ("красный уровень" опасности) по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 5 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-05T02:29
2026-10-05T02:29
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К этому часу в регионах России нет объявленной ракетной опасности.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 4 октября и в ночь на 5 октября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Брянской, Орловской, Рязанской, Калужской, Московской, Херсонской, Тульской, Белгородской, Курской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Липецкой, Тверской, Ярославской, Воронежской областях, в Ставропольском крае.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.К этому часу продолжают действовать введённые ранее Росавиацией из-за опасности по БПЛА временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (16:59 мск), Геленджика (дополнительные, 0:00 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотников, за сутки — 839.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, крым, севастополь, краснодарский край, запорожская область, брянская область, орловская область, рязанская область, калужская область, московская область, херсонская область, белгородская область, бои в белгородской области, курская область, днр, лнр, ростовская область, липецк, тверь, воронежская область, ставропольский край, геленджик, росавиация, аэропорт, аэропорты, ограничения, угроза, опасность, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

02:29 05.10.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости
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Тревогу ("красный уровень" опасности) по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 5 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
К этому часу в регионах России нет объявленной ракетной опасности.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 4 октября и в ночь на 5 октября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Брянской, Орловской, Рязанской, Калужской, Московской, Херсонской, Тульской, Белгородской, Курской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Липецкой, Тверской, Ярославской, Воронежской областях, в Ставропольском крае.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
К этому часу продолжают действовать введённые ранее Росавиацией из-за опасности по БПЛА временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (16:59 мск), Геленджика (дополнительные, 0:00 мск).
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотников, за сутки — 839.
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