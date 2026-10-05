https://ukraina.ru/20261005/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1083603130.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 05.10.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Тревогу ("красный уровень" опасности) по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 2:30 мск 5 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-10-05T02:29

2026-10-05T02:29

2026-10-05T02:29

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К этому часу в регионах России нет объявленной ракетной опасности.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) вечером 4 октября и в ночь на 5 октября объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Запорожской, Брянской, Орловской, Рязанской, Калужской, Московской, Херсонской, Тульской, Белгородской, Курской областях, в ДНР и ЛНР, в Адыгее."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Ростовской, Липецкой, Тверской, Ярославской, Воронежской областях, в Ставропольском крае.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.К этому часу продолжают действовать введённые ранее Росавиацией из-за опасности по БПЛА временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (16:59 мск), Геленджика (дополнительные, 0:00 мск).Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 280 украинских беспилотников, за сутки — 839.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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брянская область

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