"Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября - 05.10.2026 Украина.ру
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"Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября
"Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября - 05.10.2026 Украина.ру
"Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября
Канцлер Германии, в ком сирены воздушной тревоги видимо пробудили фантомные страхи его дедушки, потребовал от России прекращения войны, встречавший его Зеленский добавил к своим печалям обидный отказ "немецкого друга", киевлян на всякий случай лишают интернета, а США осторожничают с санкциями
2026-10-05T09:25
2026-10-05T09:40
украина.ру
эксклюзив
россия
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украина
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фридрих мерц
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"Пацифизм" Мерца и разочарование ЗеленскогоВизит в столицу незалежной немецкой пары — канцлера Германии Фридриха Мерца и его министра экономики Катерины Райхе — омрачился для "старых друзей" двумя событиями. Во-первых, Мерцу пришлось в разгар "веселья" стремительно укрыться в бомбоубежище, что, по всей видимости, пробудило в нём родовую память, заставив немедленно обратится к президенту России Владимиру Путину с "пацифистским" призывом."Прекратите эту бессмысленную войну. Мы готовы говорить. Мы готовы говорить, но только когда оружие замолчит. А оружие должно замолчать… Эти варварские атаки на гражданское население Украины должны прекратиться", — заявил достойный продолжатель дела своего нацистского предка.У Зеленского печаль была о другом — друг Фридрих вновь не поддержал стремление Киева как можно скорее стать полноценным и равноправным участником Евросоюза, предлагая своему визави лишь так называемое "ассоциированное членство", подразумевающее доступ к рынку ЕС, статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса.Видимо у главы киевского режима нет иллюзий насчёт реальности предлагаемого "равноправного" сотрудничества. В то время, как министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий прогнозирует обвальное сокращение (на 35-40%) посевной площади из-за блокады черноморских портов, Польша и Румыния уже отказались расширять транзит украинского зерна через свою территорию.На фоне этих страстей практически незамеченным прошло заявление главы американского Минэнерго Криса Райта о том, что США не торопятся вводить перечисленные в законе об "адских санкциях" меры в указанный срок, предпочитая вначале оценить "последствия и компромиссы" такого шага.Происходящие в Киеве "громкие" события видимо стимулируют мозговую деятельность, в связи с чем некоторые украинские эксперты, в частности, Алексей Кущ, заговорили о запуске уже европейцами своего рода "процесса геополитического воспитания", направленного на приведение в чувство проворовавшейся элиты.Нарастающее недовольство киевлян встревожило режим — по информации российских силовых структур именно с этим связано сознательное торможение восстановления в столице стабильной связи и интернета, ранее выбитой ударами российских ракет и беспилотников. Власти всерьёз опасаются, что активисты могут вывести людей на новый майдан — теперь уже против тех, кто полностью вкусил от итогов кровавых событий, начавшихся с ноября 2013 года.Работа ПВОПо данным минобороны РФ, ночью, в период с 20:00 мск 4 октября до 8:00 мск 5 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 199 беспилотников самолётного типа над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.Напомним, что в ночь на 4 октября активность вражеских БПЛА была почти в два раза больше — силы ПВО и мобильные огневые группы тогда сбили над регионами России 559 украинских беспилотников. А за прошедшие сутки — 839.Удары ВС РФЕщё вечером Минобороны РФ опубликовало кадры поражения четырёх сухогрузов в порту Ильичевск (Черноморск), а также в акваториях Бугского Лимана и Чёрного моря беспилотниками "Герань-4 сикер".Работа по целям на территории, подконтрольной киевскому режиму продолжилась и ночью. Большая часть ударов вновь наносилась по Киевской, Харьковской и Одесской областям, но без внимания не оставались и другие регионы.Взрывы продолжали греметь в Киеве и Киевской области, на территории портовых объектов Одесской области, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях, а во временно оккупированном ВСУ Запорожье.По утренним данным российского ведомства, в Харьковской области была поражена электроподстанция "Кочеток", в Одесской области — портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, в порту Ильичевск южнее Одессы — хранилища горюче-смазочных материалов и сухогруз с военным имуществом для ВСУ.Кроме того, южнее Одессы поражён ещё один сухогруз, доставлявший военные грузы морем.Больше информации на эту тему - в публикации Мерц заговорил о "бессмысленности" войны, но ВС РФ продолжают бить по Украине. Что известно к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261004/zhiteli-massovo-pokidayut-goryaschiy-kiev-naglyy-feyk-vragov-ili-pravda-1083591064.html
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"Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября

09:25 05.10.2026 (обновлено: 09:40 05.10.2026)
 
© REUTERS / Vladyslav Sodel
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
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Канцлер Германии, в ком сирены воздушной тревоги видимо пробудили фантомные страхи его дедушки, потребовал от России прекращения войны, встречавший его Зеленский добавил к своим печалям обидный отказ "немецкого друга", киевлян на всякий случай лишают интернета, а США осторожничают с санкциями
"Пацифизм" Мерца и разочарование Зеленского
Визит в столицу незалежной немецкой пары — канцлера Германии Фридриха Мерца и его министра экономики Катерины Райхе — омрачился для "старых друзей" двумя событиями. Во-первых, Мерцу пришлось в разгар "веселья" стремительно укрыться в бомбоубежище, что, по всей видимости, пробудило в нём родовую память, заставив немедленно обратится к президенту России Владимиру Путину с "пацифистским" призывом.
"Прекратите эту бессмысленную войну. Мы готовы говорить. Мы готовы говорить, но только когда оружие замолчит. А оружие должно замолчать… Эти варварские атаки на гражданское население Украины должны прекратиться", — заявил достойный продолжатель дела своего нацистского предка.
У Зеленского печаль была о другом — друг Фридрих вновь не поддержал стремление Киева как можно скорее стать полноценным и равноправным участником Евросоюза, предлагая своему визави лишь так называемое "ассоциированное членство", подразумевающее доступ к рынку ЕС, статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса.
Видимо у главы киевского режима нет иллюзий насчёт реальности предлагаемого "равноправного" сотрудничества. В то время, как министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий прогнозирует обвальное сокращение (на 35-40%) посевной площади из-за блокады черноморских портов, Польша и Румыния уже отказались расширять транзит украинского зерна через свою территорию.
На фоне этих страстей практически незамеченным прошло заявление главы американского Минэнерго Криса Райта о том, что США не торопятся вводить перечисленные в законе об "адских санкциях" меры в указанный срок, предпочитая вначале оценить "последствия и компромиссы" такого шага.
Происходящие в Киеве "громкие" события видимо стимулируют мозговую деятельность, в связи с чем некоторые украинские эксперты, в частности, Алексей Кущ, заговорили о запуске уже европейцами своего рода "процесса геополитического воспитания", направленного на приведение в чувство проворовавшейся элиты.
- РИА Новости, 1920, 04.10.2026
Вчера, 07:12
Жители массово покидают горящий Киев: наглый фейк врагов или правдаВ последние дни резко увеличилось количество новостей и публикаций, где утверждается, что на фоне беспрецедентного роста ударов России по Киеву, куда вишенкой добавились удары по главным мостам, ранее до невозможности переможные жители Киева начинают повторять ветхозаветную драму "исход евреев из Египта".
Нарастающее недовольство киевлян встревожило режим — по информации российских силовых структур именно с этим связано сознательное торможение восстановления в столице стабильной связи и интернета, ранее выбитой ударами российских ракет и беспилотников. Власти всерьёз опасаются, что активисты могут вывести людей на новый майдан — теперь уже против тех, кто полностью вкусил от итогов кровавых событий, начавшихся с ноября 2013 года.
Работа ПВО
По данным минобороны РФ, ночью, в период с 20:00 мск 4 октября до 8:00 мск 5 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 199 беспилотников самолётного типа над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.
Напомним, что в ночь на 4 октября активность вражеских БПЛА была почти в два раза больше — силы ПВО и мобильные огневые группы тогда сбили над регионами России 559 украинских беспилотников. А за прошедшие сутки — 839.
Удары ВС РФ
Ещё вечером Минобороны РФ опубликовало кадры поражения четырёх сухогрузов в порту Ильичевск (Черноморск), а также в акваториях Бугского Лимана и Чёрного моря беспилотниками "Герань-4 сикер".
Работа по целям на территории, подконтрольной киевскому режиму продолжилась и ночью. Большая часть ударов вновь наносилась по Киевской, Харьковской и Одесской областям, но без внимания не оставались и другие регионы.
Взрывы продолжали греметь в Киеве и Киевской области, на территории портовых объектов Одесской области, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях, а во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
По утренним данным российского ведомства, в Харьковской области была поражена электроподстанция "Кочеток", в Одесской области — портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, в порту Ильичевск южнее Одессы — хранилища горюче-смазочных материалов и сухогруз с военным имуществом для ВСУ.
Кроме того, южнее Одессы поражён ещё один сухогруз, доставлявший военные грузы морем.
Больше информации на эту тему - в публикации Мерц заговорил о "бессмысленности" войны, но ВС РФ продолжают бить по Украине. Что известно к этому часу.
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