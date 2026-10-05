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"Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября

"Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября - 05.10.2026 Украина.ру

"Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября

Канцлер Германии, в ком сирены воздушной тревоги видимо пробудили фантомные страхи его дедушки, потребовал от России прекращения войны, встречавший его Зеленский добавил к своим печалям обидный отказ "немецкого друга", киевлян на всякий случай лишают интернета, а США осторожничают с санкциями

2026-10-05T09:25

2026-10-05T09:25

2026-10-05T09:40

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"Пацифизм" Мерца и разочарование ЗеленскогоВизит в столицу незалежной немецкой пары — канцлера Германии Фридриха Мерца и его министра экономики Катерины Райхе — омрачился для "старых друзей" двумя событиями. Во-первых, Мерцу пришлось в разгар "веселья" стремительно укрыться в бомбоубежище, что, по всей видимости, пробудило в нём родовую память, заставив немедленно обратится к президенту России Владимиру Путину с "пацифистским" призывом."Прекратите эту бессмысленную войну. Мы готовы говорить. Мы готовы говорить, но только когда оружие замолчит. А оружие должно замолчать… Эти варварские атаки на гражданское население Украины должны прекратиться", — заявил достойный продолжатель дела своего нацистского предка.У Зеленского печаль была о другом — друг Фридрих вновь не поддержал стремление Киева как можно скорее стать полноценным и равноправным участником Евросоюза, предлагая своему визави лишь так называемое "ассоциированное членство", подразумевающее доступ к рынку ЕС, статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте, но без права голоса.Видимо у главы киевского режима нет иллюзий насчёт реальности предлагаемого "равноправного" сотрудничества. В то время, как министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий прогнозирует обвальное сокращение (на 35-40%) посевной площади из-за блокады черноморских портов, Польша и Румыния уже отказались расширять транзит украинского зерна через свою территорию.На фоне этих страстей практически незамеченным прошло заявление главы американского Минэнерго Криса Райта о том, что США не торопятся вводить перечисленные в законе об "адских санкциях" меры в указанный срок, предпочитая вначале оценить "последствия и компромиссы" такого шага.Происходящие в Киеве "громкие" события видимо стимулируют мозговую деятельность, в связи с чем некоторые украинские эксперты, в частности, Алексей Кущ, заговорили о запуске уже европейцами своего рода "процесса геополитического воспитания", направленного на приведение в чувство проворовавшейся элиты.Нарастающее недовольство киевлян встревожило режим — по информации российских силовых структур именно с этим связано сознательное торможение восстановления в столице стабильной связи и интернета, ранее выбитой ударами российских ракет и беспилотников. Власти всерьёз опасаются, что активисты могут вывести людей на новый майдан — теперь уже против тех, кто полностью вкусил от итогов кровавых событий, начавшихся с ноября 2013 года.Работа ПВОПо данным минобороны РФ, ночью, в период с 20:00 мск 4 октября до 8:00 мск 5 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 199 беспилотников самолётного типа над территориями Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.Напомним, что в ночь на 4 октября активность вражеских БПЛА была почти в два раза больше — силы ПВО и мобильные огневые группы тогда сбили над регионами России 559 украинских беспилотников. А за прошедшие сутки — 839.Удары ВС РФЕщё вечером Минобороны РФ опубликовало кадры поражения четырёх сухогрузов в порту Ильичевск (Черноморск), а также в акваториях Бугского Лимана и Чёрного моря беспилотниками "Герань-4 сикер".Работа по целям на территории, подконтрольной киевскому режиму продолжилась и ночью. Большая часть ударов вновь наносилась по Киевской, Харьковской и Одесской областям, но без внимания не оставались и другие регионы.Взрывы продолжали греметь в Киеве и Киевской области, на территории портовых объектов Одесской области, в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях, а во временно оккупированном ВСУ Запорожье.По утренним данным российского ведомства, в Харьковской области была поражена электроподстанция "Кочеток", в Одесской области — портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов, в порту Ильичевск южнее Одессы — хранилища горюче-смазочных материалов и сухогруз с военным имуществом для ВСУ.Кроме того, южнее Одессы поражён ещё один сухогруз, доставлявший военные грузы морем.Больше информации на эту тему - в публикации Мерц заговорил о "бессмысленности" войны, но ВС РФ продолжают бить по Украине. Что известно к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261004/zhiteli-massovo-pokidayut-goryaschiy-kiev-naglyy-feyk-vragov-ili-pravda-1083591064.html

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