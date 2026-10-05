https://ukraina.ru/20261005/porazheny-elektropodstantsiya-porty-i-sukhogruzy-vs-rf-nochyu-raznesli-klyuchevuyu-voennuyu-logistiku-1083605683.html

Поражены электроподстанция, порты и сухогрузы: ВС РФ ночью разнесли ключевую военную логистику Украины

Поражены электроподстанция, порты и сухогрузы: ВС РФ ночью разнесли ключевую военную логистику Украины - 05.10.2026 Украина.ру

Поражены электроподстанция, порты и сухогрузы: ВС РФ ночью разнесли ключевую военную логистику Украины

Российские военные атаковали с воздуха тыловую инфраструктуру и морской транспорт, которые обеспечивали нужды украинской армии, сообщили 5 октября в Минобороны РФ

2026-10-05T08:57

2026-10-05T08:57

2026-10-05T08:58

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украина

одесская область

вооруженные силы украины

украина.ру

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спецоперация

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Серию налетов провели с использованием беспилотников. Под Одессой под удар попал перевалочный пункт Вилково, откуда на фронт отправляли военную технику и снаряжение. Там же, в черноморской гавани, сгорели терминалы с горючим для подразделений ВСУ и был подбит сухогруз с оружием на борту. Еще один аналогичный транспортник российские дроны настигли прямо в открытом море во время перехода к югу от Одессы. Кроме того, под Харьковом выведена из строя энергоподстанция Кочеток.Также в ведомстве сообщили об успехах российской системы противовоздушной обороны, которая за ночь ликвидировала 199 вражеских дронов. Вражеские дроны сбили над Черным морем, Крымом, Краснодарским краем, Подмосковьем, а также Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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украина

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россия, украина, одесская область, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация