https://ukraina.ru/20261005/porazheny-elektropodstantsiya-porty-i-sukhogruzy-vs-rf-nochyu-raznesli-klyuchevuyu-voennuyu-logistiku-1083605683.html
Поражены электроподстанция, порты и сухогрузы: ВС РФ ночью разнесли ключевую военную логистику Украины
Поражены электроподстанция, порты и сухогрузы: ВС РФ ночью разнесли ключевую военную логистику Украины - 05.10.2026 Украина.ру
Поражены электроподстанция, порты и сухогрузы: ВС РФ ночью разнесли ключевую военную логистику Украины
Российские военные атаковали с воздуха тыловую инфраструктуру и морской транспорт, которые обеспечивали нужды украинской армии, сообщили 5 октября в Минобороны РФ
2026-10-05T08:57
2026-10-05T08:57
2026-10-05T08:58
россия
украина
одесская область
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
спецоперация
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Серию налетов провели с использованием беспилотников. Под Одессой под удар попал перевалочный пункт Вилково, откуда на фронт отправляли военную технику и снаряжение. Там же, в черноморской гавани, сгорели терминалы с горючим для подразделений ВСУ и был подбит сухогруз с оружием на борту. Еще один аналогичный транспортник российские дроны настигли прямо в открытом море во время перехода к югу от Одессы. Кроме того, под Харьковом выведена из строя энергоподстанция Кочеток.Также в ведомстве сообщили об успехах российской системы противовоздушной обороны, которая за ночь ликвидировала 199 вражеских дронов. Вражеские дроны сбили над Черным морем, Крымом, Краснодарским краем, Подмосковьем, а также Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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россия, украина, одесская область, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, Спецоперация
Поражены электроподстанция, порты и сухогрузы: ВС РФ ночью разнесли ключевую военную логистику Украины
08:57 05.10.2026 (обновлено: 08:58 05.10.2026)
Российские военные атаковали с воздуха тыловую инфраструктуру и морской транспорт, которые обеспечивали нужды украинской армии, сообщили 5 октября в Минобороны РФ
Серию налетов провели с использованием беспилотников.
Под Одессой под удар попал перевалочный пункт Вилково, откуда на фронт отправляли военную технику и снаряжение.
Там же, в черноморской гавани, сгорели терминалы с горючим для подразделений ВСУ и был подбит сухогруз с оружием на борту.
Еще один аналогичный транспортник российские дроны настигли прямо в открытом море во время перехода к югу от Одессы.
Кроме того, под Харьковом выведена из строя энергоподстанция Кочеток.
Также в ведомстве сообщили об успехах российской системы противовоздушной обороны, которая за ночь ликвидировала 199 вражеских дронов. Вражеские дроны сбили над Черным морем, Крымом, Краснодарским краем, Подмосковьем, а также Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областями.