Осквернение храмов и террор: Запад предпочитает не замечать издевательств над украинскими верующими - 05.10.2026 Украина.ру
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Осквернение храмов и террор: Запад предпочитает не замечать издевательств над украинскими верующими
Осквернение храмов и террор: Запад предпочитает не замечать издевательств над украинскими верующими - 05.10.2026 Украина.ру
Осквернение храмов и террор: Запад предпочитает не замечать издевательств над украинскими верующими
Западные страны сознательно игнорируют издевательства и гонения на православных верующих на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2026-10-05T08:31
2026-10-05T08:32
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По его словам, на глазах у мирового сообщества оскверняются храмы, преследуются священнослужители и разворовываются церковные святыни, однако международные структуры предпочитают делать вид, что ничего не происходит.Парламентарий подчеркнул, что восстановление прав верующих должно стать одной из приоритетных задач.На днях аналогичную оценку ситуации дал президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай". Глава государства напомнил, что на Украине захватывают храмы и убивают священников при полном молчании Запада. Путин отметил, что европейские спонсоры используют уничтожение церкви для окончательного разрыва связей между народами и ликвидации условий для мирного сосуществования в будущем.Подробнее - в материале Новый удар по УПЦ: Тернопольская епархия лишилась древнего храма на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, россия, владимир путин, владимир константинов, валдай, упц, украина.ру
Новости, Запад, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Константинов, Валдай, УПЦ, Украина.ру

Осквернение храмов и террор: Запад предпочитает не замечать издевательств над украинскими верующими

08:31 05.10.2026 (обновлено: 08:32 05.10.2026)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПразднование Рождества в городах России
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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Западные страны сознательно игнорируют издевательства и гонения на православных верующих на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
По его словам, на глазах у мирового сообщества оскверняются храмы, преследуются священнослужители и разворовываются церковные святыни, однако международные структуры предпочитают делать вид, что ничего не происходит.
Парламентарий подчеркнул, что восстановление прав верующих должно стать одной из приоритетных задач.
На днях аналогичную оценку ситуации дал президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай". Глава государства напомнил, что на Украине захватывают храмы и убивают священников при полном молчании Запада. Путин отметил, что европейские спонсоры используют уничтожение церкви для окончательного разрыва связей между народами и ликвидации условий для мирного сосуществования в будущем.
Подробнее - в материале Новый удар по УПЦ: Тернопольская епархия лишилась древнего храма на сайте Украина.ру.
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