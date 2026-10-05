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"Они уже не сдерживаются": экс-офицер ЦРУ раскрыл, как Россия добивает Киев
"Они уже не сдерживаются": экс-офицер ЦРУ раскрыл, как Россия добивает Киев - 05.10.2026 Украина.ру
"Они уже не сдерживаются": экс-офицер ЦРУ раскрыл, как Россия добивает Киев
Усиление атак российской армии по стратегическим объектам Украины приведет к полному разгрому ВСУ, заявил в YouTube бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
2026-10-05T08:00
2026-10-05T08:00
2026-10-05T08:07
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По словам эксперта, Вооруженные силы России эффективно уничтожают военные, промышленные, коммуникационные и командные центры, а также логистические узлы противника. Особо мощные удары наносятся по объектам в Киеве, что полностью выводит их из строя.Джонсон также указал на стремительное наземное продвижение российских войск по всей линии фронта с севера на юг. Он подчеркнул, что армия РФ значительно ускорилась и больше не сдерживает темпы наступления, в то время как украинские войска потеряли способность оказывать эффективное сопротивление.Аналитик также уже призывал западные страны прекратить провокации против Москвы. Он напоминал, что Россия всегда открыто заявляет о своих целях, тогда как союзники Киева намеренно срывают мирный процесс.Подробнее об успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, цру
Новости, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ЦРУ
"Они уже не сдерживаются": экс-офицер ЦРУ раскрыл, как Россия добивает Киев
08:00 05.10.2026 (обновлено: 08:07 05.10.2026)
Усиление атак российской армии по стратегическим объектам Украины приведет к полному разгрому ВСУ, заявил в YouTube бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
По словам эксперта, Вооруженные силы России эффективно уничтожают военные, промышленные, коммуникационные и командные центры, а также логистические узлы противника.
Особо мощные удары наносятся по объектам в Киеве, что полностью выводит их из строя.
Джонсон также указал на стремительное наземное продвижение российских войск по всей линии фронта с севера на юг. Он подчеркнул, что армия РФ значительно ускорилась и больше не сдерживает темпы наступления, в то время как украинские войска потеряли способность оказывать эффективное сопротивление.
Аналитик также уже призывал западные страны прекратить провокации против Москвы. Он напоминал, что Россия всегда открыто заявляет о своих целях, тогда как союзники Киева намеренно срывают мирный процесс.