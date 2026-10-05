https://ukraina.ru/20261005/nasilie-na-peredovoy-khakery-raskryli-masshtaby-izdevatelstv-veseushnikov-nad-zhenschinami-voennymi-1083608743.html

Насилие на передовой: хакеры раскрыли масштабы издевательств вэсэушников над женщинами-военными

Насилие на передовой: хакеры раскрыли масштабы издевательств вэсэушников над женщинами-военными - 05.10.2026 Украина.ру

Насилие на передовой: хакеры раскрыли масштабы издевательств вэсэушников над женщинами-военными

Военная прокуратура Украины за первый квартал текущего года получила более 1,5 тысячи жалоб на сексуальное насилие и неуставные отношения в отношении женщин-военнослужащих ВСУ, узнали участники хакерской группы "КиберБеркут", передает РИА Новости

2026-10-05T09:40

2026-10-05T09:40

2026-10-05T10:05

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В распоряжении журналистов оказались фотографии закрытого письма от апреля 2026 года, которое первый замначальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях бригадный генерал Виталий Винниченко адресовал директору департамента мобилизации министерства обороны Украины полковнику Роману Юзвенко.Согласно рапорту генерала, только за первые три месяца 2026 года органы военной прокуратуры зафиксировали 1539 обращений от женщин из рядов ВСУ. Все эти заявления содержат четкие признаки преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности, а также факты нарушения уставных правил, унижения чести и достоинства.При этом в руководстве украинской спецслужбы признают, что это лишь вершина айсберга, так как подавляющее большинство пострадавших женщин предпочитает скрывать факты насилия. Как подчеркнул в своем письме генерал Винниченко, изучение ситуации за 2022–2025 годы показало, что проблема носит системный характер. Женщины не заявляют об издевательствах и домогательствах из страха, что их самих ложно обвинят в дезертирстве и невыполнении приказов.О женщинах в ВСУ - в материале "У девушек реакция лучше": на Украине снова заговорили о мобилизации женщин на сайте Украина.ру.

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новости, украина, луганская область, вооруженные силы украины, сбу, военная прокуратура