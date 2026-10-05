"Существенно ограничить": Брюссель готовит дискриминационные условия для Киева - 05.10.2026 Украина.ру
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"Существенно ограничить": Брюссель готовит дискриминационные условия для Киева
"Существенно ограничить": Брюссель готовит дискриминационные условия для Киева - 05.10.2026 Украина.ру
"Существенно ограничить": Брюссель готовит дискриминационные условия для Киева
Еврокомиссия (ЕК) предложила "существенно ограничить" доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и аграрным субсидиям ЕС в случае её вступления в объединение. Об этом 5 октября сообщила Financial Times, изучив внутренний документ Еврокомиссии
2026-10-05T09:16
2026-10-05T09:16
новости
украина
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брюссель
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ес
financial times
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Согласно документу, Украине планируют предоставить лишь ограниченный доступ к продовольственным рынкам ЕС и системе аграрных субсидий, общий объём которой составляет €55 млрд в год."Масштабы и структура сельскохозяйственного сектора Украины и очень высокий уровень производительности требуют рассмотрения специальных мер, которые существенно ограничили бы финансовую поддержку и доступ к рынку для таких продуктов, как пшеница и зерно", — говорится в документе.Ограничения призваны снизить опасения действующих членов союза, включая Польшу, Францию и Италию, из-за возможного массового притока украинского зерна.Взамен Еврокомиссия предлагает помочь Украине восстановить доступ к её традиционным экспортным рынкам, нарушенным из-за конфликта с Россией.Предложения обсуждают высокопоставленные представители Еврокомиссии. Принятие запланировано на 6 октября. Документ также называет Украину, Молдавию, Черногорию и Албанию наиболее продвинувшимися кандидатами на вступление в ЕС.Как отмечает FT, некоторые европейские столицы опасаются, что стремление ускорить расширение союза приведёт к смягчению требований к кандидатам в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти опасения усилили коррупционные скандалы на Украине.ЕС уже ограничивал доступ украинской сельхозпродукции на свой рынок. С 6 июня 2025 года союз вернул тарифные квоты, отменённые в 2022-м. Решение последовало на фоне протестов польских фермеров против более дешёвой украинской продукции.В августе 2026 года Еврокомиссия отказала Киеву в дополнительных €220 млн безвозмездной помощи для фермеров, испытывавших трудности из-за перебоев в работе портов.Подробнее – в материале "Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Киев, Брюссель, Еврокомиссия, ЕС, Financial Times

"Существенно ограничить": Брюссель готовит дискриминационные условия для Киева

09:16 05.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия (ЕК) предложила "существенно ограничить" доступ Украины к сельскохозяйственным рынкам и аграрным субсидиям ЕС в случае её вступления в объединение. Об этом 5 октября сообщила Financial Times, изучив внутренний документ Еврокомиссии
Согласно документу, Украине планируют предоставить лишь ограниченный доступ к продовольственным рынкам ЕС и системе аграрных субсидий, общий объём которой составляет €55 млрд в год.
"Масштабы и структура сельскохозяйственного сектора Украины и очень высокий уровень производительности требуют рассмотрения специальных мер, которые существенно ограничили бы финансовую поддержку и доступ к рынку для таких продуктов, как пшеница и зерно", — говорится в документе.
Ограничения призваны снизить опасения действующих членов союза, включая Польшу, Францию и Италию, из-за возможного массового притока украинского зерна.
Взамен Еврокомиссия предлагает помочь Украине восстановить доступ к её традиционным экспортным рынкам, нарушенным из-за конфликта с Россией.
Предложения обсуждают высокопоставленные представители Еврокомиссии. Принятие запланировано на 6 октября. Документ также называет Украину, Молдавию, Черногорию и Албанию наиболее продвинувшимися кандидатами на вступление в ЕС.
Как отмечает FT, некоторые европейские столицы опасаются, что стремление ускорить расширение союза приведёт к смягчению требований к кандидатам в области верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти опасения усилили коррупционные скандалы на Украине.
ЕС уже ограничивал доступ украинской сельхозпродукции на свой рынок. С 6 июня 2025 года союз вернул тарифные квоты, отменённые в 2022-м. Решение последовало на фоне протестов польских фермеров против более дешёвой украинской продукции.
В августе 2026 года Еврокомиссия отказала Киеву в дополнительных €220 млн безвозмездной помощи для фермеров, испытывавших трудности из-за перебоев в работе портов.
Подробнее – в материале "Вступаем в критический этап": западный эксперт оценил положение Украины на сайте Украина.ру
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