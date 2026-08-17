В Днепропетровске начали демонтировать памятник коммунарам
22:30 17.08.2026 (обновлено: 22:31 17.08.2026)
© скриншот видео "Radio Opole" / Перейти в фотобанкСнос демонтаж памятника советским солдатам Польша Хжовица
В Днепропетровске начался демонтаж памятника коммунарам. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру.
В июне украинский институт национальной памяти признал его символикой "российской имперской политики", после чего демонтаж стал лишь вопросом времени.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации.
В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Ранее в Одессе активисты движения "Деколонизация. Украина" добились снятия русскоязычной таблички с памятника Дарту Вейдеру, установленного на месте монумента Ленину.
В ответе районной администрации говорится, что ответственный за памятник был найден, а надпись ликвидирована после профилактической беседы.
Памятник Дарту Вейдеру появился в 2015 году на волне декоммунизации: фигуру Ленина перекрасили в чёрный цвет, добавили накладки и установили в голове статуи оборудование, раздающее Wi-Fi - В Одессе "деколонизировали" Дарт Вейдера.
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