В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области.
В Белгородском округе в посёлке Новосадовый в результате атаки на частный дом мужчина получил осколочные ранения ног.
В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован.
В селе Ясные Зори от атаки FPV-дрона пробита крыша и выбиты окна частного дома.
В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля.
В Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах также зафиксированы повреждения домов и автомобилей - ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые.
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