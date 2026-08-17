https://ukraina.ru/20260817/v-sumakh-progremeli-vzryvy-na-fone-vozdushnoy-trevogi-1082571482.html

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги - 17.08.2026 Украина.ру

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-17T20:35

2026-08-17T20:35

2026-08-17T20:35

украина.ру

украина

сумская область

белгородская область

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079200322_0:291:1328:1038_1920x0_80_0_0_895fd173c095823e2f31e6140674c821.png

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области. В Белгородском округе в посёлке Новосадовый в результате атаки на частный дом мужчина получил осколочные ранения ног. В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован.В селе Ясные Зори от атаки FPV-дрона пробита крыша и выбиты окна частного дома. В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля. В Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах также зафиксированы повреждения домов и автомобилей - ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сумская область

белгородская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, украина, сумская область, белгородская область, сво, спецоперация