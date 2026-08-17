В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги - 17.08.2026 Украина.ру
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В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги - 17.08.2026 Украина.ру
В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-17T20:35
2026-08-17T20:35
украина.ру
украина
сумская область
белгородская область
сво
спецоперация
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.Ранее дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области. В Белгородском округе в посёлке Новосадовый в результате атаки на частный дом мужчина получил осколочные ранения ног. В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован.В селе Ясные Зори от атаки FPV-дрона пробита крыша и выбиты окна частного дома. В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля. В Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах также зафиксированы повреждения домов и автомобилей - ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, украина, сумская область, белгородская область, сво, спецоперация
Украина.ру, Украина, Сумская область, Белгородская область, СВО, Спецоперация

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

20:35 17.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Украина.ру
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В Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области.
В Белгородском округе в посёлке Новосадовый в результате атаки на частный дом мужчина получил осколочные ранения ног.
В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован.
В селе Ясные Зори от атаки FPV-дрона пробита крыша и выбиты окна частного дома.
В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля.
В Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах также зафиксированы повреждения домов и автомобилей - ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые.
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