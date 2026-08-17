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Стубб: соседние с Россией страны могут сыграть важную роль в диалоге РФ и Европы
Стубб: соседние с Россией страны могут сыграть важную роль в диалоге РФ и Европы - 17.08.2026 Украина.ру
Стубб: соседние с Россией страны могут сыграть важную роль в диалоге РФ и Европы
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что соседние с Россией страны могут сыграть важную роль в восстановлении диалога между Россией и Европой. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-17T23:41
2026-08-17T23:41
2026-08-17T23:41
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По его словам, на каком-то этапе Европа должна открыть каналы для диалога, и здесь наиболее важную роль могут сыграть государства, имеющие границу с Россией. При этом Стубб отметил, что у Европы на данный момент нет единого понимания в вопросе диалога с Москвой.Ранее глава делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что требование Евросоюза ввести новые санкции против России не приведёт к миру и прекращению боевых действий. По его словам, Брюсселю следует сделать ставку на дипломатию, а не на новые санкции и эскалацию. Вилимски раскритиковал утверждение главы евродипломатии Каи Каллас, что 21-й пакет санкций был успешным - В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, европарламент, ес, александр стубб, россия, европа, финляндия, новости
Украина.ру, Европарламент, ЕС, Александр Стубб, Россия, Европа, Финляндия, Новости
Стубб: соседние с Россией страны могут сыграть важную роль в диалоге РФ и Европы
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что соседние с Россией страны могут сыграть важную роль в восстановлении диалога между Россией и Европой. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
По его словам, на каком-то этапе Европа должна открыть каналы для диалога, и здесь наиболее важную роль могут сыграть государства, имеющие границу с Россией.
При этом Стубб отметил, что у Европы на данный момент нет единого понимания в вопросе диалога с Москвой.
Ранее глава делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что требование Евросоюза ввести новые санкции против России не приведёт к миру и прекращению боевых действий.
По его словам, Брюсселю следует сделать ставку на дипломатию, а не на новые санкции и эскалацию.
Вилимски раскритиковал утверждение главы евродипломатии Каи Каллас, что 21-й пакет санкций был успешным - В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.