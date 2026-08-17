Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми - 17.08.2026 Украина.ру
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Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми
Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми - 17.08.2026 Украина.ру
Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский отказывается от условий России по завершению конфликта из-за страха перед ультраправыми группировками. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-17T23:20
2026-08-17T23:20
украина.ру
владимир зеленский
юлия мендель
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По его словам, внутриполитически для Зеленского было бы плохо, если бы он физически смог пережить последствия переговоров, учитывая внутреннюю оппозицию в правой части поддерживающей его коалиции. Дэвис отметил, что Зеленский и его союзники ведут страну к уничтожению, так как конфликт уже давно можно было закончить.Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он проводит самоубийственную национальную политику вместо достижения мира, который был доступен в разных формах, но отвергнут им. По её словам, правительство прилагает все усилия, чтобы отправить на фронт как можно больше украинских мужчин, полиция проверяет бронирование от мобилизации, а правила предоставления отсрочек пересматриваются настолько строго, что некоторые мужчины неделями не выходят из дома. Мендель также отметила, что власти тестируют реакцию общества на сообщения о мобилизации женщин. Она указала, что в стране осталось не более 10 миллионов человек в возрасте от 18 до 60 лет, и даже если всех их заставить воевать, это станет национальным самоубийством - Бывший пресс-секретарь Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, владимир зеленский, юлия мендель, украина, сша, россия, новости
Украина.ру, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Украина, США, Россия, Новости

Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми

23:20 17.08.2026
 
© REUTERS / Marko Djurica
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© REUTERS / Marko Djurica
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Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский отказывается от условий России по завершению конфликта из-за страха перед ультраправыми группировками. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
По его словам, внутриполитически для Зеленского было бы плохо, если бы он физически смог пережить последствия переговоров, учитывая внутреннюю оппозицию в правой части поддерживающей его коалиции.
Дэвис отметил, что Зеленский и его союзники ведут страну к уничтожению, так как конфликт уже давно можно было закончить.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он проводит самоубийственную национальную политику вместо достижения мира, который был доступен в разных формах, но отвергнут им.
По её словам, правительство прилагает все усилия, чтобы отправить на фронт как можно больше украинских мужчин, полиция проверяет бронирование от мобилизации, а правила предоставления отсрочек пересматриваются настолько строго, что некоторые мужчины неделями не выходят из дома.
Мендель также отметила, что власти тестируют реакцию общества на сообщения о мобилизации женщин.
Она указала, что в стране осталось не более 10 миллионов человек в возрасте от 18 до 60 лет, и даже если всех их заставить воевать, это станет национальным самоубийством - Бывший пресс-секретарь Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского.
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