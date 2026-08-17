https://ukraina.ru/20260817/zelenskiy-otkazyvaetsya-ot-usloviy-rossii-iz-za-strakha-pered-ultrapravymi-1082574133.html
Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми
Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми - 17.08.2026 Украина.ру
Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский отказывается от условий России по завершению конфликта из-за страха перед ультраправыми группировками. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-17T23:20
2026-08-17T23:20
2026-08-17T23:20
украина.ру
владимир зеленский
юлия мендель
украина
сша
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082349169_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_d76e53f658d6c3185228fc867c1e8351.jpg
По его словам, внутриполитически для Зеленского было бы плохо, если бы он физически смог пережить последствия переговоров, учитывая внутреннюю оппозицию в правой части поддерживающей его коалиции. Дэвис отметил, что Зеленский и его союзники ведут страну к уничтожению, так как конфликт уже давно можно было закончить.Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он проводит самоубийственную национальную политику вместо достижения мира, который был доступен в разных формах, но отвергнут им. По её словам, правительство прилагает все усилия, чтобы отправить на фронт как можно больше украинских мужчин, полиция проверяет бронирование от мобилизации, а правила предоставления отсрочек пересматриваются настолько строго, что некоторые мужчины неделями не выходят из дома. Мендель также отметила, что власти тестируют реакцию общества на сообщения о мобилизации женщин. Она указала, что в стране осталось не более 10 миллионов человек в возрасте от 18 до 60 лет, и даже если всех их заставить воевать, это станет национальным самоубийством - Бывший пресс-секретарь Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082349169_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_4ae3a2def02d6bb8253a163399d321bc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, владимир зеленский, юлия мендель, украина, сша, россия, новости
Украина.ру, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Украина, США, Россия, Новости
Зеленский отказывается от условий России из-за страха перед ультраправыми
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский отказывается от условий России по завершению конфликта из-за страха перед ультраправыми группировками. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
По его словам, внутриполитически для Зеленского было бы плохо, если бы он физически смог пережить последствия переговоров, учитывая внутреннюю оппозицию в правой части поддерживающей его коалиции.
Дэвис отметил, что Зеленский и его союзники ведут страну к уничтожению, так как конфликт уже давно можно было закончить.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он проводит самоубийственную национальную политику вместо достижения мира, который был доступен в разных формах, но отвергнут им.
По её словам, правительство прилагает все усилия, чтобы отправить на фронт как можно больше украинских мужчин, полиция проверяет бронирование от мобилизации, а правила предоставления отсрочек пересматриваются настолько строго, что некоторые мужчины неделями не выходят из дома.
Мендель также отметила, что власти тестируют реакцию общества на сообщения о мобилизации женщин.
Она указала, что в стране осталось не более 10 миллионов человек в возрасте от 18 до 60 лет, и даже если всех их заставить воевать, это станет национальным самоубийством - Бывший пресс-секретарь Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.