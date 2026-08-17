https://ukraina.ru/20260817/v-avstrii-raskritikovali-trebovanie-es-vvesti-novye-sanktsii-protiv-rossii-1082573267.html

В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России

В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России - 17.08.2026 Украина.ру

В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России

Глава делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что требование Евросоюза ввести новые санкции против России не приведёт к миру и прекращению боевых действий. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.р

2026-08-17T21:40

2026-08-17T21:40

2026-08-17T21:40

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По его словам, Брюсселю следует сделать ставку на дипломатию, а не на новые санкции и эскалацию. Вилимски раскритиковал утверждение главы евродипломатии Каи Каллас, что 21-й пакет санкций был успешным.Ранее бывший депутат Верховной рады и экс-спикер запрещённой в России организации "Правый сектор"* Борислав Берёза заявил, что за его жильём в Вене вели слежку представители украинских спецслужб. Он не исключает, что слежку могли санкционировать в офисе Владимира Зеленского. Берёза намерен обратиться в полицию, прокуратуру Австрии, а также в Совет Европы и Парламентскую ассамблею Совета Европы. В начале июля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Берёзы - Берёза* обвинил СБУ в слежке за ним в Австрии и пригрозил жалобой в Совет Европы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*экстремистская организация

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

совет европы, борислав береза, россия, новости, австрия, украина, владимир зеленский, ес, европарламент