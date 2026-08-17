https://ukraina.ru/20260817/v-avstrii-raskritikovali-trebovanie-es-vvesti-novye-sanktsii-protiv-rossii-1082573267.html
В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России
В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России - 17.08.2026 Украина.ру
В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России
Глава делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что требование Евросоюза ввести новые санкции против России не приведёт к миру и прекращению боевых действий. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.р
2026-08-17T21:40
2026-08-17T21:40
2026-08-17T21:40
совет европы
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владимир зеленский
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европарламент
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По его словам, Брюсселю следует сделать ставку на дипломатию, а не на новые санкции и эскалацию. Вилимски раскритиковал утверждение главы евродипломатии Каи Каллас, что 21-й пакет санкций был успешным.Ранее бывший депутат Верховной рады и экс-спикер запрещённой в России организации "Правый сектор"* Борислав Берёза заявил, что за его жильём в Вене вели слежку представители украинских спецслужб. Он не исключает, что слежку могли санкционировать в офисе Владимира Зеленского. Берёза намерен обратиться в полицию, прокуратуру Австрии, а также в Совет Европы и Парламентскую ассамблею Совета Европы. В начале июля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Берёзы - Берёза* обвинил СБУ в слежке за ним в Австрии и пригрозил жалобой в Совет Европы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*экстремистская организация
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
совет европы, борислав береза, россия, новости, австрия, украина, владимир зеленский, ес, европарламент
Совет Европы, Борислав Береза, Россия, Новости, Австрия, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, Европарламент
В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России
Глава делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что требование Евросоюза ввести новые санкции против России не приведёт к миру и прекращению боевых действий. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.р
По его словам, Брюсселю следует сделать ставку на дипломатию, а не на новые санкции и эскалацию.
Вилимски раскритиковал утверждение главы евродипломатии Каи Каллас, что 21-й пакет санкций был успешным.
Ранее бывший депутат Верховной рады и экс-спикер запрещённой в России организации "Правый сектор"* Борислав Берёза заявил, что за его жильём в Вене вели слежку представители украинских спецслужб.
Он не исключает, что слежку могли санкционировать в офисе Владимира Зеленского.
Берёза намерен обратиться в полицию, прокуратуру Австрии, а также в Совет Европы и Парламентскую ассамблею Совета Европы.
В начале июля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Берёзы - Берёза* обвинил СБУ в слежке за ним в Австрии и пригрозил жалобой в Совет Европы. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*экстремистская организация