В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России - 17.08.2026 Украина.ру
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В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России
В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России - 17.08.2026 Украина.ру
В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России
Глава делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что требование Евросоюза ввести новые санкции против России не приведёт к миру и прекращению боевых действий. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.р
2026-08-17T21:40
2026-08-17T21:40
совет европы
борислав береза
россия
новости
австрия
украина
владимир зеленский
ес
европарламент
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По его словам, Брюсселю следует сделать ставку на дипломатию, а не на новые санкции и эскалацию. Вилимски раскритиковал утверждение главы евродипломатии Каи Каллас, что 21-й пакет санкций был успешным.Ранее бывший депутат Верховной рады и экс-спикер запрещённой в России организации "Правый сектор"* Борислав Берёза заявил, что за его жильём в Вене вели слежку представители украинских спецслужб. Он не исключает, что слежку могли санкционировать в офисе Владимира Зеленского. Берёза намерен обратиться в полицию, прокуратуру Австрии, а также в Совет Европы и Парламентскую ассамблею Совета Европы. В начале июля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Берёзы - Берёза* обвинил СБУ в слежке за ним в Австрии и пригрозил жалобой в Совет Европы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*экстремистская организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
совет европы, борислав береза, россия, новости, австрия, украина, владимир зеленский, ес, европарламент
Совет Европы, Борислав Береза, Россия, Новости, Австрия, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, Европарламент

В Австрии раскритиковали требование ЕС ввести новые санкции против России

21:40 17.08.2026
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© AP / Virginia Mayo
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Глава делегации правой Австрийской партии свободы в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что требование Евросоюза ввести новые санкции против России не приведёт к миру и прекращению боевых действий. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.р
По его словам, Брюсселю следует сделать ставку на дипломатию, а не на новые санкции и эскалацию.
Вилимски раскритиковал утверждение главы евродипломатии Каи Каллас, что 21-й пакет санкций был успешным.
Ранее бывший депутат Верховной рады и экс-спикер запрещённой в России организации "Правый сектор"* Борислав Берёза заявил, что за его жильём в Вене вели слежку представители украинских спецслужб.
Он не исключает, что слежку могли санкционировать в офисе Владимира Зеленского.
Берёза намерен обратиться в полицию, прокуратуру Австрии, а также в Совет Европы и Парламентскую ассамблею Совета Европы.
В начале июля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Берёзы - Берёза* обвинил СБУ в слежке за ним в Австрии и пригрозил жалобой в Совет Европы.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*экстремистская организация
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