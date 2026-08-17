https://ukraina.ru/20260817/v-aeroportakh-vnukovo-i-kalugi-snyaty-ogranicheniya-na-prim-i-vypusk-samoltov-1082573686.html
В аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
В аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов - 17.08.2026 Украина.ру
В аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково" и Калуги ("Грабцево"). Об этом 17 августа сообщила Росавиация.
2026-08-17T22:03
2026-08-17T22:03
2026-08-17T22:03
внуково
украина
горловка
белгородская область
росавиация
украина.ру
сво
спецоперация
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Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.Ранее в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника ранен мирный житель. В Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Также дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области: в посёлке Новосадовый мужчина получил осколочные ранения ног, в селе Отрадное госпитализирован мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы, в селе Ясные Зори пробита крыша и выбиты окна частного дома - В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
внуково, украина, горловка, белгородская область, росавиация, украина.ру, сво, спецоперация
Внуково, Украина, Горловка, Белгородская область, Росавиация, Украина.ру, СВО, Спецоперация
В аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково" и Калуги ("Грабцево"). Об этом 17 августа сообщила Росавиация.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника ранен мирный житель.
В Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.
Также дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области: в посёлке Новосадовый мужчина получил осколочные ранения ног, в селе Отрадное госпитализирован мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы, в селе Ясные Зори пробита крыша и выбиты окна частного дома - В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.