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В аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов - 17.08.2026 Украина.ру

В аэропортах Внуково и Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково" и Калуги ("Грабцево"). Об этом 17 августа сообщила Росавиация.

2026-08-17T22:03

2026-08-17T22:03

2026-08-17T22:03

внуково

украина

горловка

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росавиация

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Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.Ранее в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника ранен мирный житель. В Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Также дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области: в посёлке Новосадовый мужчина получил осколочные ранения ног, в селе Отрадное госпитализирован мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы, в селе Ясные Зори пробита крыша и выбиты окна частного дома - В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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внуково, украина, горловка, белгородская область, росавиация, украина.ру, сво, спецоперация