https://ukraina.ru/20260817/byvshiy-press-sekretar-mendel-zayavila-o-samoubiystvennoy-politike-zelenskogo-1082571160.html

Бывший пресс-секретарь Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского

Бывший пресс-секретарь Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского - 17.08.2026 Украина.ру

Бывший пресс-секретарь Мендель заявила о самоубийственной политике Зеленского

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он проводит самоубийственную национальную политику вместо достижения мира, который был доступен в разных формах, но отвергнут им. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-17T20:29

2026-08-17T20:29

2026-08-17T20:29

министерство иностранных дел

украина.ру

верховная рада

ярослав железняк

владимир зеленский

юлия мендель

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украина

новости

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По её словам, правительство прилагает все усилия, чтобы отправить на фронт как можно больше украинских мужчин, полиция проверяет бронирование от мобилизации, а правила предоставления отсрочек пересматриваются настолько строго, что некоторые мужчины неделями не выходят из дома. Мендель также отметила, что власти тестируют реакцию общества на сообщения о мобилизации женщин. Она указала, что в стране осталось не более 10 миллионов человек в возрасте от 18 до 60 лет, и даже если всех их заставить воевать, это станет национальным самоубийством.Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Владимир Зеленский не внёс в Верховную раду представления на назначение полноценных руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел. По его мнению, Зеленский хочет внести кандидатуру нынешнего исполняющего обязанности министра Хмары, но тот должен уволиться с воинской службы, поскольку министром обороны может быть только гражданский. Железняк прогнозирует, что кандидатура будет внесена, как только решится этот вопрос, но вряд ли это произойдёт 18 августа. Зеленский не намерен возвращать Михаила Фёдорова: силовики докладывают о снижении числа участников митингов, и в офисе президента считают, что "тактика затягивания и молчания работает" - Зеленский не внёс в Раду кандидатуры глав Минобороны и МИД.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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министерство иностранных дел, украина.ру, верховная рада, ярослав железняк, владимир зеленский, юлия мендель, россия, украина, новости