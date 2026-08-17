CNN: системы Patriot под Киевом не используются более двух месяцев из-за нехватки ракет - 17.08.2026 Украина.ру
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CNN: системы Patriot под Киевом не используются более двух месяцев из-за нехватки ракет
CNN: системы Patriot под Киевом не используются более двух месяцев из-за нехватки ракет - 17.08.2026 Украина.ру
CNN: системы Patriot под Киевом не используются более двух месяцев из-за нехватки ракет
Расположенные под Киевом зенитно-ракетные комплексы Patriot не используются уже более двух месяцев из-за глобального дефицита ракет-перехватчиков. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-17T20:39
2026-08-17T20:39
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the guardian
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украина.ру
владимир зеленский
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Украинские военные предоставили журналистам CNN доступ к комплексу, чтобы раскрыть факт острого дефицита боеприпасов. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина переживёт зиму в случае предоставления США пяти процентов от имеющихся у них боеприпасов для Patriot. В июле Дональд Трамп отказал Зеленскому в дополнительных ракетах, объяснив это нехваткой в США и расходованием на Ближнем Востоке.Ранее британская газета The Guardian писала, что страны НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны, оставив Украину без средств ПВО. Автор отмечает, что для надлежащей защиты Украины потребовалось бы в три-четыре раза больше годового мирового производства ракет для Patriot. При этом Киев должен готовиться к зиме с серьёзными перебоями в электроснабжении - The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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cnn, the guardian, дональд трамп, украина.ру, владимир зеленский, украина, киев, сша
CNN, The Guardian, Дональд Трамп, Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Киев, США

CNN: системы Patriot под Киевом не используются более двух месяцев из-за нехватки ракет

20:39 17.08.2026
 
© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
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Расположенные под Киевом зенитно-ракетные комплексы Patriot не используются уже более двух месяцев из-за глобального дефицита ракет-перехватчиков. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
Украинские военные предоставили журналистам CNN доступ к комплексу, чтобы раскрыть факт острого дефицита боеприпасов.
Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что Украина переживёт зиму в случае предоставления США пяти процентов от имеющихся у них боеприпасов для Patriot.
В июле Дональд Трамп отказал Зеленскому в дополнительных ракетах, объяснив это нехваткой в США и расходованием на Ближнем Востоке.
Ранее британская газета The Guardian писала, что страны НАТО потерпели полное фиаско в планировании обороны, оставив Украину без средств ПВО.
Автор отмечает, что для надлежащей защиты Украины потребовалось бы в три-четыре раза больше годового мирового производства ракет для Patriot.
При этом Киев должен готовиться к зиме с серьёзными перебоями в электроснабжении - The Guardian обвинила НАТО в провале поддержки Украины из-за нехватки ПВО.
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