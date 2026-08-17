В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона
В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника ранен мирный житель. Об этом 17 августа сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населённых пунктов Донецкой Народной Республики.
Ранее в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.
В части Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги.
Также дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области.
В Белгородском округе в посёлке Новосадовый мужчина получил осколочные ранения ног.
В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован.
В селе Ясные Зори пробита крыша и выбиты окна частного дома.
В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля - В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
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