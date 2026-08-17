https://ukraina.ru/20260817/v-gorlovke-mirnyy-zhitel-postradal-pri-atake-ukrainskogo-drona-1082572924.html

В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона

В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона - 17.08.2026 Украина.ру

В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского дрона

В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника ранен мирный житель. Об этом 17 августа сообщил глава администрации городского округа Иван Приходько.

2026-08-17T21:28

2026-08-17T21:28

2026-08-17T21:28

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Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населённых пунктов Донецкой Народной Республики.Ранее в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. В части Сумской области звучал сигнал воздушной тревоги. Также дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области. В Белгородском округе в посёлке Новосадовый мужчина получил осколочные ранения ног. В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован. В селе Ясные Зори пробита крыша и выбиты окна частного дома. В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля - В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, горловка, украина, донецк, сво, спецоперация