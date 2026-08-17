Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ - 17.08.2026 Украина.ру
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Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ
Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ - 17.08.2026 Украина.ру
Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ
Студента с действующей отсрочкой мобилизовали из-за пропусков занятий. Об этом сообщает 17 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-17T20:05
2026-08-17T20:05
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тцк
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мукачево
мобилизация на украине
ситуация на украине
всу
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Украинские СМИ сообщили, что у студента Виноградовского профессионального колледжа Мукачевского государственного университета была абсолютно законная отсрочка от службы в ВСУ. Занятия он посещал нерегулярно, а потому попал в руки ТЦК (сотрудников переименованного военкомата), прогуливая пары."ТЦКшники поставили под сомнение законность дальнейшего пользования отсрочкой, - сказано в публикации. - По мнению военкомов, на момент задержания студент должен был находиться на занятиях, а непосещение им учебного заведения можно трактовать как уклонение мобилизации. После этого парня направили в воинскую часть".Место прохождения службы студентом не уточняется. Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина.ру, тцк, закарпатская область, западная украина, мукачево, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу, студенты
Новости, Украина.ру, ТЦК, Закарпатская область, Западная Украина, Мукачево, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ВСУ, студенты

Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ

20:05 17.08.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : antikor.info
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Студента с действующей отсрочкой мобилизовали из-за пропусков занятий. Об этом сообщает 17 августа телеграм-канал Украина.ру
Украинские СМИ сообщили, что у студента Виноградовского профессионального колледжа Мукачевского государственного университета была абсолютно законная отсрочка от службы в ВСУ. Занятия он посещал нерегулярно, а потому попал в руки ТЦК (сотрудников переименованного военкомата), прогуливая пары.

"ТЦКшники поставили под сомнение законность дальнейшего пользования отсрочкой, - сказано в публикации. - По мнению военкомов, на момент задержания студент должен был находиться на занятиях, а непосещение им учебного заведения можно трактовать как уклонение мобилизации. После этого парня направили в воинскую часть".
Место прохождения службы студентом не уточняется.
Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.
В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.
Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августа
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