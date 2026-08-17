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Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ

Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ - 17.08.2026 Украина.ру

Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ

Студента с действующей отсрочкой мобилизовали из-за пропусков занятий. Об этом сообщает 17 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-17T20:05

2026-08-17T20:05

2026-08-17T20:05

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Украинские СМИ сообщили, что у студента Виноградовского профессионального колледжа Мукачевского государственного университета была абсолютно законная отсрочка от службы в ВСУ. Занятия он посещал нерегулярно, а потому попал в руки ТЦК (сотрудников переименованного военкомата), прогуливая пары."ТЦКшники поставили под сомнение законность дальнейшего пользования отсрочкой, - сказано в публикации. - По мнению военкомов, на момент задержания студент должен был находиться на занятиях, а непосещение им учебного заведения можно трактовать как уклонение мобилизации. После этого парня направили в воинскую часть".Место прохождения службы студентом не уточняется. Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина.ру, тцк, закарпатская область, западная украина, мукачево, мобилизация на украине, ситуация на украине, всу, студенты