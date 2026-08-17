https://ukraina.ru/20260817/bespilotnik-vsu-atakoval-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti-1082573964.html
Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - 17.08.2026 Украина.ру
Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
В городе Шебекино Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал автобус. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-17T23:00
2026-08-17T23:00
2026-08-17T23:00
украина.ру
белгородская область
украина
шебекино
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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Водитель получил открытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания помощи он будет переведён в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено.Ранее дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области. В Белгородском округе в посёлке Новосадовый мужчина получил осколочные ранения ног. В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован. В селе Ясные Зори пробита крыша и выбиты окна частного дома. В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля. В Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах также зафиксированы повреждения домов и автомобилей - ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, белгородская область, украина, шебекино, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
В городе Шебекино Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал автобус. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
Водитель получил открытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног.
Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания помощи он будет переведён в областную клиническую больницу.
Транспортное средство повреждено.
Ранее дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области.
В Белгородском округе в посёлке Новосадовый мужчина получил осколочные ранения ног.
В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован.
В селе Ясные Зори пробита крыша и выбиты окна частного дома.
В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля.
В Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах также зафиксированы повреждения домов и автомобилей - ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.