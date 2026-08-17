Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - 17.08.2026 Украина.ру
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Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - 17.08.2026 Украина.ру
Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
В городе Шебекино Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал автобус. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-17T23:00
2026-08-17T23:00
украина.ру
белгородская область
украина
шебекино
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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Водитель получил открытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания помощи он будет переведён в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено.Ранее дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области. В Белгородском округе в посёлке Новосадовый мужчина получил осколочные ранения ног. В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован. В селе Ясные Зори пробита крыша и выбиты окна частного дома. В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля. В Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах также зафиксированы повреждения домов и автомобилей - ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, белгородская область, украина, шебекино, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Украина.ру, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области

23:00 17.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Украина.ру
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В городе Шебекино Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал автобус. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
Водитель получил открытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног.
Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания помощи он будет переведён в областную клиническую больницу.
Транспортное средство повреждено.
Ранее дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области.
В Белгородском округе в посёлке Новосадовый мужчина получил осколочные ранения ног.
В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован.
В селе Ясные Зори пробита крыша и выбиты окна частного дома.
В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля.
В Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах также зафиксированы повреждения домов и автомобилей - ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые.
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