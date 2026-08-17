https://ukraina.ru/20260817/bespilotnik-vsu-atakoval-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti-1082573964.html

Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области - 17.08.2026 Украина.ру

Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал автобус. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-17T23:00

2026-08-17T23:00

2026-08-17T23:00

украина.ру

белгородская область

украина

шебекино

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

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Водитель получил открытую черепно-мозговую травму, осколочные ранения лица, грудной клетки, рук и ног. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания помощи он будет переведён в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено.Ранее дроны Вооружённых сил Украины атаковали мирных жителей Белгородской области. В Белгородском округе в посёлке Новосадовый мужчина получил осколочные ранения ног. В селе Отрадное мужчина с осколочными ранениями шеи, грудной клетки, переломами предплечья и стопы госпитализирован. В селе Ясные Зори пробита крыша и выбиты окна частного дома. В посёлке Красная Яруга повреждены фасад частного дома и два автомобиля. В Шебекинском, Грайворонском и Ракитянском округах также зафиксированы повреждения домов и автомобилей - ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, белгородская область, украина, шебекино, вооруженные силы украины, сво, спецоперация