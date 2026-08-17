https://ukraina.ru/20260817/v-moldavii-upal-neopoznannyy-letatelnyy-apparat-1082572582.html

В Молдавии упал неопознанный летательный аппарат

В Молдавии упал неопознанный летательный аппарат - 17.08.2026 Украина.ру

В Молдавии упал неопознанный летательный аппарат

В понедельник, 17 августа, в трех километрах от села Талмаза Штефан-Водского района на юге Молдавии произошёл взрыв после падения неопознанного летательного аппарата. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-17T21:12

2026-08-17T21:12

2026-08-17T21:13

украина.ру

мид

молдавия

украина

румыния

нато

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082561886_0:82:1318:823_1920x0_80_0_0_11858e07ef4a802566ab4601ff194b41.jpg

В результате возгорания пострадавших нет, территория оцеплена.По данным Министерства обороны Молдавии, системы наблюдения зафиксировали проникновение воздушного объекта в 17:37 со стороны украинского села Кучурган. Воздушное пространство республики было закрыто на 15 минут. Тип и принадлежность аппарата пока не установлены. Ранее Воздушные силы Украины сообщали о движении российского дрона-ракеты "Бандероль" в сторону Молдавии. Это уже второй подобный случай за последнее время: 9 августа БПЛА взорвался в лесу в том же районе, после чего МИД Молдавии отозвал посла из Москвы. Ранее НАТО заявило, что беспилотник, сбитый испанским истребителем над Румынией 16 августа, с высокой долей вероятности принадлежал России. Дрон был уничтожен истребителем F-18, патрулировавшим воздушное пространство альянса. По данным Минобороны Румынии, БПЛА вошёл в воздушное пространство страны со стороны Молдавии - НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

молдавия

украина

румыния

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, мид, молдавия, украина, румыния, нато, новости