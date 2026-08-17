В Молдавии упал неопознанный летательный аппарат - 17.08.2026 Украина.ру
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В Молдавии упал неопознанный летательный аппарат
В Молдавии упал неопознанный летательный аппарат - 17.08.2026 Украина.ру
В Молдавии упал неопознанный летательный аппарат
В понедельник, 17 августа, в трех километрах от села Талмаза Штефан-Водского района на юге Молдавии произошёл взрыв после падения неопознанного летательного аппарата. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-17T21:12
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В результате возгорания пострадавших нет, территория оцеплена.По данным Министерства обороны Молдавии, системы наблюдения зафиксировали проникновение воздушного объекта в 17:37 со стороны украинского села Кучурган. Воздушное пространство республики было закрыто на 15 минут. Тип и принадлежность аппарата пока не установлены. Ранее Воздушные силы Украины сообщали о движении российского дрона-ракеты "Бандероль" в сторону Молдавии. Это уже второй подобный случай за последнее время: 9 августа БПЛА взорвался в лесу в том же районе, после чего МИД Молдавии отозвал посла из Москвы. Ранее НАТО заявило, что беспилотник, сбитый испанским истребителем над Румынией 16 августа, с высокой долей вероятности принадлежал России. Дрон был уничтожен истребителем F-18, патрулировавшим воздушное пространство альянса. По данным Минобороны Румынии, БПЛА вошёл в воздушное пространство страны со стороны Молдавии - НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, МИД, Молдавия, Украина, Румыния, НАТО, Новости

В Молдавии упал неопознанный летательный аппарат

21:12 17.08.2026 (обновлено: 21:13 17.08.2026)
 
© Фото : скриншот видео
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : скриншот видео
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В понедельник, 17 августа, в трех километрах от села Талмаза Штефан-Водского района на юге Молдавии произошёл взрыв после падения неопознанного летательного аппарата. Об этом сообщил 17 августа телеграм-канал Украина.ру
В результате возгорания пострадавших нет, территория оцеплена.
По данным Министерства обороны Молдавии, системы наблюдения зафиксировали проникновение воздушного объекта в 17:37 со стороны украинского села Кучурган.
Воздушное пространство республики было закрыто на 15 минут.
Тип и принадлежность аппарата пока не установлены. Ранее Воздушные силы Украины сообщали о движении российского дрона-ракеты "Бандероль" в сторону Молдавии.
Это уже второй подобный случай за последнее время: 9 августа БПЛА взорвался в лесу в том же районе, после чего МИД Молдавии отозвал посла из Москвы.
Ранее НАТО заявило, что беспилотник, сбитый испанским истребителем над Румынией 16 августа, с высокой долей вероятности принадлежал России.
Дрон был уничтожен истребителем F-18, патрулировавшим воздушное пространство альянса.
По данным Минобороны Румынии, БПЛА вошёл в воздушное пространство страны со стороны Молдавии - НАТО обвинило Россию в инциденте с дроном в небе над Румынией.
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