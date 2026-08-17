https://ukraina.ru/20260817/budet-tolko-khuzhe-demograficheskaya-katastrofa-ne-ostavlyaet-ukraine-shansa-1082568576.html

Будет только хуже. Демографическая катастрофа не оставляет Украине шанса

Будет только хуже. Демографическая катастрофа не оставляет Украине шанса - 17.08.2026 Украина.ру

Будет только хуже. Демографическая катастрофа не оставляет Украине шанса

Чтобы восстановить численность населения Украины до уровня 2022 года, каждая женщина должна родить по восемь детей. Такую статистику озвучил директор перинатального центра города Киева, доктор медицинских наук Дмитрий Говсеев в интервью украинским СМИ

2026-08-17T18:33

2026-08-17T18:33

2026-08-17T18:33

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демография

босния и герцеговина

хорватия

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Фактически это невозможно, признал специалист. Поэтому исправить ситуацию может разве что возвращение большинства выехавших за границу жителей, полагает Говсеев. Однако среди них должны быть те, кто в дальнейшем будет рожать детей и станет "демографическим толчком" для страны, подчеркнул он.По словам Говсеева, рождаемость на Украине за последние годы заметно снизилась. Если в период 2000-2010 годов максимальное количество родов в киевских роддомах достигало 33 тысяч в год, в 2025-2026 годах этот показатель снизился до 20 тысяч родов в год, рассказал он.В июле этого года украинский финансовый аналитик Алексей Кущ рассказал, что Украина теряет около 800 тысяч человек в год. Пятьсот тысяч – это чистая миграция, 250 тысяч – это разница между смертностью и рождаемостью. Все это напрямую бьет по бизнесу и покупательной способности людей, предупредил экономист.Кущ выделил три ключевых индикатора, которые фиксируют сокращение населения: массовая миграция подростков, обвал продолжительности жизни и падение рождаемости. Он отметил, что большинство семей вывозит юношей за границу еще до достижения ими 14-15 лет. Поэтому теперь на Украине есть выпускные классы, состоящие почти исключительно из девушек.О катастрофической демографической ситуации в стране в мае заговорил министр социальной политики Денис Улютин. По его словам, если население страны в 1991 году составляло около 48 млн человек, к началу 2022 года – приблизительно 41 млн человек (цифра наверняка завышенная), в настоящее время оно сократилось до 22-25 млн человек.По данным Министерства юстиции, за первые шесть месяцев текущего года в стране зафиксировано рекордное отрицательное соотношение смертности к рождаемости – четыре к одному. Это значит, что при четырех умерших на свет появляется всего один ребенок. Еще год назад это соотношение было три к одному.Однако нельзя во всем винить только войну. По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, военный период только усугубил тенденцию, которая существовала задолго до 2022 года. Низкая рождаемость, высокая смертность, трудовая миграция и отток молодежи – это только некоторые из проблем, которые десятилетиями отрицательно влияли на демографические показатели в стране.После 2022 года стало только хуже. Украину покинуло значительное количество женщин репродуктивного возраста, которые теперь постоянно или длительно проживают за границей, а разделение семей сокращает возможности для рождения детей на территории страны, говорится в докладе института.Изменилась и возрастная структура населения. Доля жителей в возрасте 65 лет и старше выросла с 12% в 1991 году до 22% в 2024-м. При этом поколение, в которое входят женщины детородного возраста, появилось уже в условиях продолжительного демографического спада.Институт демографии предусматривает два сценария для Украины. Первый – инерционный — предполагает, что к 2041 году численность населения на территории, определенной границами 1991 года, может снизиться до 28,9 млн человек, а к 2051 году — до 25,2 млн человек. Положительный сценарий изменения демографической политики и миграционной динамики предполагает 33,9 млн человек в 2041 году. Однако даже при реализации второго сценария суммарный коэффициент рождаемости к 2040 году останется ниже уровня простого воспроизводства населения.Для того чтобы события пошли не по первому, а по второму сценарию, в стране разработана стратегия демографического развития, в которой подчеркивается необходимость "минимизации рисков дальнейшего оттока украинцев за границу" и создания условий для того, чтобы стать "украинцами по выбору". Люди должны четко понимать преимущества жизни на Украине, они должны желать вернуться на родину и строить там свою жизнь, говорится в документе.Для этого необходимо определить Украину как страну возможностей для самореализации украинцев, построить модель общества, обеспечивающую экономическую независимость граждан, готовность инвестировать полученные за границей знания и ресурсы в развитие экономики и общественной жизни Украины, подчеркивается в стратегии.С этими тезисами трудно поспорить, однако политическая и социальная реальность на Украине делает их почти недостижимыми. На фоне насильственной мобилизации отток именно тех категорий населения, на которых в будущем должна опираться данная стратегия, только усиливается.Демографы прогнозируют, что в лучшем случае после окончания боевых действий в страну вернется только половина тех, кто ее покинул с тех пор, как начались боевые действия.Опыт балканского конфликта 1990-х годов говорит о том, что в первую очередь страну покидают самые образованные и квалифицированные кадры, и именно они почти никогда не возвращаются обратно. С другой стороны, именно в них больше всего нуждаются страны в период послевоенного восстановления.Согласно ряду демографических исследований, самая печальная ситуация сегодня в Боснии и Герцеговине: почти половина граждан, родившихся в этой балканской стране, больше там не проживает.Опыт соседней с Боснией Хорватии, опять же, показывает, что даже реализация желаемой для большинства населения политической повестки не является никакой гарантией того, что население не будет стремиться к миграции. В Европейский союз Хорватия вступила в 2013 году. С тех пор 4-миллионное население страны сократилось на 10%. В попытках остановить утечку мозгов власти обещали уехавшим хорватам 26 тыс. евро, если они вернутся на родину и откроют собственный бизнес.Из Сербии в 1990-е годы уехало большое количество высокообразованных молодых кадров, так как в стране, которая лишилась своей промышленности, их специальности оказались невостребованными. Тем временем в страну прибыло огромное количество сербов, изгнанных с территории Хорватии, Боснии и Герцеговины, а также из южного сербского края Косово и Метохия. Однако это не выровняло ситуацию и, по прогнозам Всемирного банка, к 2050 году семимиллионное население сократится на миллион жителей.Что касается Украины, точные демографические последствия текущего конфликта будут известны только после того, как он закончится. А от того, какова будет постконфликтная Украина, как в экономическом, так и в политическом смысле, зависит, сможет ли она действительно стать лучшей страной для самореализации украинцев, как говорится в ее стратегии демографического развития.

https://ukraina.ru/20260817/ukraine-voevat-esch-desyat-let-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-mire-1082533322.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, демография, босния и герцеговина, хорватия