В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб - 17.08.2026 Украина.ру
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В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб
В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб - 17.08.2026 Украина.ру
В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб
Атаки украинских БПЛА на мирных жителей ДНР привели к гибели одного человека и ранению ещё десяти, включая девочку-подростка. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 17 августа написал в своём канале на платформе "Макс"
2026-08-17T02:59
2026-08-17T02:59
украина.ру
россия
донецкая народная республика
днр
денис пушилин
гибель
раненые
бпла
бпла сегодня
атака бпла
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Он уточнил, что погибший являлся отцом раненой девочки."Один человек погиб, еще десять мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ... В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения, пострадала его дочь, девочка 2021 года рождения", — написал Пушилин.Люди также были ранены в посёлке Мироновский городского округа Дебальцево, в Горняке Кураховского муниципального округа, в Центрально-Городском районе Горловки, в Никитовском районе Горловки, в селе Ялынское Великоновосёлковского муниципального округа, на автодороге Донецк - Пески."В одном из освобождённых населенных пунктов пожарный расчёт подвергся повторной атаке ударного БПЛА, в результате чего двое сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы", — добавил глава региона.По его словам, повреждения получили жилые домостроения, объект гражданской инфраструктуры и транспортные средства.Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара.Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, денис пушилин, гибель, раненые, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, горловка, донецк, пески, мчс, украина, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Денис Пушилин, гибель, раненые, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, Горловка, Донецк, Пески, МЧС, Украина, СВО, Спецоперация

В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб

02:59 17.08.2026
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Атаки украинских БПЛА на мирных жителей ДНР привели к гибели одного человека и ранению ещё десяти, включая девочку-подростка. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 17 августа написал в своём канале на платформе "Макс"
Он уточнил, что погибший являлся отцом раненой девочки.
"Один человек погиб, еще десять мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ... В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения, пострадала его дочь, девочка 2021 года рождения", — написал Пушилин.
Люди также были ранены в посёлке Мироновский городского округа Дебальцево, в Горняке Кураховского муниципального округа, в Центрально-Городском районе Горловки, в Никитовском районе Горловки, в селе Ялынское Великоновосёлковского муниципального округа, на автодороге Донецк - Пески.
"В одном из освобождённых населенных пунктов пожарный расчёт подвергся повторной атаке ударного БПЛА, в результате чего двое сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы", — добавил глава региона.
По его словам, повреждения получили жилые домостроения, объект гражданской инфраструктуры и транспортные средства.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара.
Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.
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