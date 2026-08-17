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В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб

В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб - 17.08.2026 Украина.ру

В ДНР при атаках БПЛА ранены 10 человек, включая девочку, её отец погиб

Атаки украинских БПЛА на мирных жителей ДНР привели к гибели одного человека и ранению ещё десяти, включая девочку-подростка. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 17 августа написал в своём канале на платформе "Макс"

2026-08-17T02:59

2026-08-17T02:59

2026-08-17T02:59

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Он уточнил, что погибший являлся отцом раненой девочки."Один человек погиб, еще десять мирных жителей Республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ... В Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1995 года рождения, пострадала его дочь, девочка 2021 года рождения", — написал Пушилин.Люди также были ранены в посёлке Мироновский городского округа Дебальцево, в Горняке Кураховского муниципального округа, в Центрально-Городском районе Горловки, в Никитовском районе Горловки, в селе Ялынское Великоновосёлковского муниципального округа, на автодороге Донецк - Пески."В одном из освобождённых населенных пунктов пожарный расчёт подвергся повторной атаке ударного БПЛА, в результате чего двое сотрудников МЧС России получили ранения и были госпитализированы", — добавил глава региона.По его словам, повреждения получили жилые домостроения, объект гражданской инфраструктуры и транспортные средства.Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате удара украинского БПЛА по гражданскому автомобилю погибла семейная пара.Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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