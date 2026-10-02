Минобороны: над Россией сбили 646 украинских беспилотников - 02.10.2026 Украина.ру
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Минобороны: над Россией сбили 646 украинских беспилотников
Минобороны: над Россией сбили 646 украинских беспилотников - 02.10.2026 Украина.ру
Минобороны: над Россией сбили 646 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 646 украинских беспилотников над регионами России. Об этом 2 октября сообщили в Министерстве обороны РФ
2026-10-02T09:23
2026-10-02T09:24
сво
спецоперация
россия
крым
азовское море
минобороны
украина.ру
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"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 1 октября до 08:00 мск 2 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 646 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — уточнили в ведомстве.Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Астраханской областями. Также беспилотники уничтожены над Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 227 украинских беспилотников, за сутки — 557.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, крым, азовское море, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Крым, Азовское море, Минобороны, Украина.ру

Минобороны: над Россией сбили 646 украинских беспилотников

09:23 02.10.2026 (обновлено: 09:24 02.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии 3-й гвардейской армии ВС РФ
Боевая работа артиллерии 3-й гвардейской армии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 646 украинских беспилотников над регионами России. Об этом 2 октября сообщили в Министерстве обороны РФ
"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 1 октября до 08:00 мск 2 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 646 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — уточнили в ведомстве.
Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Астраханской областями. Также беспилотники уничтожены над Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 227 украинских беспилотников, за сутки — 557.
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