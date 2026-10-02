https://ukraina.ru/20261002/minoborony-nad-rossiey-sbili-646-ukrainskikh-bespilotnikov-1083560048.html

Минобороны: над Россией сбили 646 украинских беспилотников

Минобороны: над Россией сбили 646 украинских беспилотников - 02.10.2026 Украина.ру

Минобороны: над Россией сбили 646 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 646 украинских беспилотников над регионами России. Об этом 2 октября сообщили в Министерстве обороны РФ

2026-10-02T09:23

2026-10-02T09:23

2026-10-02T09:24

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спецоперация

россия

крым

азовское море

минобороны

украина.ру

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"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 1 октября до 08:00 мск 2 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 646 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — уточнили в ведомстве.Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Астраханской областями. Также беспилотники уничтожены над Крымом и акваториями Чёрного и Азовского морей.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 227 украинских беспилотников, за сутки — 557.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

крым

азовское море

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сво, спецоперация, россия, крым, азовское море, минобороны, украина.ру