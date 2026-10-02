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Япония после годовой паузы планирует новые санкции против России — Yomiuri
Япония после годовой паузы планирует новые санкции против России — Yomiuri - 02.10.2026 Украина.ру
Япония после годовой паузы планирует новые санкции против России — Yomiuri
Власти Японии рассматривают возможность прервать годовую паузу и ввести в отношении России новый пакет санкций. Об этом со ссылкой на правительственные источники утром 2 октября сообщила газета Yomiuri
2026-10-02T08:53
2026-10-02T08:53
2026-10-02T08:55
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Издание отмечает, что таким образом Токио может присоединиться к странам Евросоюза, в последнее время усиливающим санкционное давление на Москву.Целью новых ограничительных мер могут стать суда так называемого теневого флота. Также рассматривается возможность расширения экспортных ограничений и ужесточения экспортного контроля.Вероятность введения новых антироссийских санкций связывают и с поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп, что предсказуемо вызвало крайне негативную реакцию японских властей.При этом, как показали опросы общественного мнения, проведённые японскими СМИ в августе и сентябре, более половины респондентов считают, что правительству необходимо занять более гибкую позицию в отношении РФ и выступать с призывами к диалогу, а не ужесточать санкции.Напомним, японское правительство в последний раз вводило санкции против России 12 сентября 2025 года, при премьер-министре Сигэру Исибе, который спустя чуть больше месяца после этого ушёл в отставку.Об одной из трагических страниц в отношениях России и Японии - в публикации Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, япония, токио, россия, владимир путин, ес, евросоюз, антироссийские санкции, русофобия
Украина.ру, Новости, Япония, Токио, Россия, Владимир Путин, ЕС, Евросоюз, антироссийские санкции, Русофобия
Япония после годовой паузы планирует новые санкции против России — Yomiuri
08:53 02.10.2026 (обновлено: 08:55 02.10.2026)
Власти Японии рассматривают возможность прервать годовую паузу и ввести в отношении России новый пакет санкций. Об этом со ссылкой на правительственные источники утром 2 октября сообщила газета Yomiuri
Издание отмечает, что таким образом Токио может присоединиться к странам Евросоюза, в последнее время усиливающим санкционное давление на Москву.
Целью новых ограничительных мер могут стать суда так называемого теневого флота. Также рассматривается возможность расширения экспортных ограничений и ужесточения экспортного контроля.
Вероятность введения новых антироссийских санкций связывают и с поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп, что предсказуемо вызвало крайне негативную реакцию японских властей.
При этом, как показали опросы общественного мнения, проведённые японскими СМИ в августе и сентябре, более половины респондентов считают, что правительству необходимо занять более гибкую позицию в отношении РФ и выступать с призывами к диалогу, а не ужесточать санкции.
Напомним, японское правительство в последний раз вводило санкции против России 12 сентября 2025 года, при премьер-министре Сигэру Исибе, который спустя чуть больше месяца после этого ушёл в отставку.
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