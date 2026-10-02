https://ukraina.ru/20261002/yaponiya-posle-godovoy-pauzy-planiruet-novye-sanktsii-protiv-rossii--yomiuri-1083552760.html

Япония после годовой паузы планирует новые санкции против России — Yomiuri

Япония после годовой паузы планирует новые санкции против России — Yomiuri - 02.10.2026 Украина.ру

Япония после годовой паузы планирует новые санкции против России — Yomiuri

Власти Японии рассматривают возможность прервать годовую паузу и ввести в отношении России новый пакет санкций. Об этом со ссылкой на правительственные источники утром 2 октября сообщила газета Yomiuri

2026-10-02T08:53

2026-10-02T08:53

2026-10-02T08:55

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Издание отмечает, что таким образом Токио может присоединиться к странам Евросоюза, в последнее время усиливающим санкционное давление на Москву.Целью новых ограничительных мер могут стать суда так называемого теневого флота. Также рассматривается возможность расширения экспортных ограничений и ужесточения экспортного контроля.Вероятность введения новых антироссийских санкций связывают и с поездкой президента России Владимира Путина на Итуруп, что предсказуемо вызвало крайне негативную реакцию японских властей.При этом, как показали опросы общественного мнения, проведённые японскими СМИ в августе и сентябре, более половины респондентов считают, что правительству необходимо занять более гибкую позицию в отношении РФ и выступать с призывами к диалогу, а не ужесточать санкции.Напомним, японское правительство в последний раз вводило санкции против России 12 сентября 2025 года, при премьер-министре Сигэру Исибе, который спустя чуть больше месяца после этого ушёл в отставку.Об одной из трагических страниц в отношениях России и Японии - в публикации Напоминание... и предупреждение: ФСБ раскрыла новые детали казней советских граждан японцами в 1945 году.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, япония, токио, россия, владимир путин, ес, евросоюз, антироссийские санкции, русофобия