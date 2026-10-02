США переживают сильнейшую вспышку кори: при чём здесь россияне, украинцы и трагедия в Краматорске - 02.10.2026 Украина.ру
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США переживают сильнейшую вспышку кори: при чём здесь россияне, украинцы и трагедия в Краматорске
США переживают сильнейшую вспышку кори: при чём здесь россияне, украинцы и трагедия в Краматорске - 02.10.2026 Украина.ру
США переживают сильнейшую вспышку кори: при чём здесь россияне, украинцы и трагедия в Краматорске
Соединённые Штаты столкнулись с резким ростом заболеваемости корью, свою лепту в эту негативную тенденцию внесли выходцы из России и Украины
2026-10-02T08:32
2026-10-02T08:32
эксклюзив
сша
украина
флорида
здравоохранение
корь
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В опубликованном 29 сентября аналитическом обзоре "Вспышки кори в США в 2025–2026 годах: обзор и вопросы для Конгресса" исследовательская служба Конгресса предупреждает, что Соединённые Штаты находятся на грани окончательной потери статуса страны, победившей корь.Сейчас всё внимание приковано к Пенсильвании, где количество заболевших приближается к тысяче (всего за 4 дня зарегистрировано 55 новых случаев), 5 человек уже скончались.Ещё в июле в стране зафиксировали максимальное за 35 лет количество заболевших корью - на тот момент 2295 случая. Специалисты предупреждают, что их число продолжит расти.По состоянию на 24 сентября с начала 2026 года в США зафиксировано 3659 случаев, за весь 2025 год – 2289, в 2024-м – 285, в 2020-м – лишь 13. Одна из главных причин этой негативной тенденции - отказ населения от вакцинации.Американские эпидемиологи бьют тревогу из-за роста популярности движения антипрививочников – и небезосновательно. Вакцина от кори считается одной из самых эффективных: полный курс из двух доз снижает риск заболевания на 97%, одна – на 93%. Вдобавок в ряде штатов, в частности во Флориде, на уровне общественных деятелей и законодателей обсуждается возможность отмены правовых обязательств родителей прививать детей комбинированной вакциной от кори, паротита и краснухи для приёма в школу.Для оценки возможных последствий этих решений специалисты Университета штата Мэрилэнд (UMD) разработали математическую модель, которая учитывает различия между детьми и взрослыми в характере их социальных взаимодействий, течении болезни, заразности и другие эпидемиологические факторы.Расчёты показали, что снижение уровня вакцинации среди детей во Флориде до прогнозируемой отметки в 82% спровоцирует самую масштабную за последние 500 лет эпидемию кори, в результате которой ею переболеет около 0,31% детей и 0,15% взрослых. При отмене обязательных прививок на территории штата такой сценарий, по оценке учёных, возможен уже в ближайшие 1-2 года."Проведённый нами анализ указывает на то, что, с эпидемиологической точки зрения, прививание 1 ребёнка от кори эквивалентно вакцинации 3 взрослых людей, что связано с частыми взаимодействиями детей друг с другом. В результате этого даже небольшое снижение в уровне вакцинации детей приведёт к непропорционально тяжёлым последствиям и резкому увеличению масштабов вспышек кори", – предупреждает научный сотрудник UMD Элис Оусон.Её коллега профессор Абба Гумель отмечает, что чиновникам из профильных министерств нужно достучаться до родителей, сомневающихся в пользе вакцин, если они реально хотят предотвратить будущие эпидемии кори. А они произойдут, можно не сомневаться: вирус уже распространяется по США, уровень вакцинации падает, а непривитые дети рано или поздно пойдут в школу.Как следует из официальной статистики Центров по контролю и профилактике заболеваний, опубликованной 28 сентября, самый сильный всплеск заболеваемости приходится как раз на детей и подростков (5-19 лет) – 43% случаев. Чуть меньше у взрослых 20+ лет – 38% (в этой категории скачок более, чем вдвое по сравнению с прошлым годом), гораздо медленнее вирус распространяется среди детей в возрасте до 5 лет, но они чаще попадают в больницы с осложнениями. Из всех трёх с половиной тысяч заболевших с начала года в США обе дозы вакцины имели 3% пациентов, одну – 2%, 95% - не были привиты либо их вакцинный статус неизвестен.В отдельных штатах основными очагами распространения кори становятся закрытые сообщества: религиозные, академические, мигрантские."Почти все крупные вспышки кори в США с 2000 года, когда страна получила статус свободной от кори, были связаны с различными группами населения, тесно связанными между собой, и характеризовались низким уровнем вакцинации", – отмечает портал Healthbeat.Первые случаи заболевания в рамках этого крупнейшего всплеска зафиксировали 2 октября 2025 года в округе Спартанбург штата Южная Каролина. 90% случаев приходилось на членов славянской общины (преимущественно россияне и украинцы), насчитывающей около 15 000 человек. Инфекция распространилась через церкви, которые посещали выходцы из постсоветских стран, а также через чартерную школу (государственная, но свободная от многих действующих в обычных школах ограничений) Global Academy of South Carolina, основанную педагогами с Украины. По штату в ней один из самых низких уровень вакцинации учеников – 21%.Южный альянс общественного здравоохранения выделил главные причины такого скептического отношения этой группы к вакцинации:В 2019 году, когда вспышка кори произошла в славянской общине, но только в штате Вашингтон, издание Vox рассказывало историю про переехавшую в 1991 году из Киргизии Валери Кобыльник, ярую антипрививочницу, к которой за консультацией обращались многие женщины, говоря, мол, ты же уже все сведения собрала, поделись теперь с нами."Одно лишь то, что она принадлежала к славянскому сообществу, превратило её в надёжный источник, эффективно распространяющий опасения, связанные с прививками, не хуже мемов в социальных сетях", – говорится в статье.Весной 2026-го в Вашингтоне также был резкий всплеск заболеваемости корью, и основной удар снова пришёлся на тесно сплочённые славянские группы, приехавшие в США из России и с Украины, – с самым низким уровнем вакцинации в штате.Для изменения ситуации в Южной Каролине Департамент здравоохранения (DPH) и НКО CDC Foundation запустили 5-месячную программу работы со славянской общиной: из числа местных прихожан нанимают двуязычных русско- и украиноязычных медицинских координаторов, чтобы они вели просветительскую работу напрямую внутри церквей, не привлекая лишнего публичного внимания. Под давлением кризиса и из-за тяжёлых случаев госпитализаций, включая учителей, многие славянские семьи начали менять отношение и соглашаться на вакцинацию от кори.
https://ukraina.ru/20260930/tramp-nakonets-osoznal-kak-ukraina-bet-po-samomu-dorogomu-dlya-ssha--ekspert-mgimo-suchkov-1083508288.html
https://ukraina.ru/20260926/zapravit-mashinu-ili-vylechit-rebnka-zelenskiy-postavil-amerikantsev-pered-tyazhlym-vyborom--1083434585.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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Украина.ру
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эксклюзив, сша, украина, флорида, здравоохранение, корь
Эксклюзив, США, Украина, Флорида, здравоохранение, корь

США переживают сильнейшую вспышку кори: при чём здесь россияне, украинцы и трагедия в Краматорске

08:32 02.10.2026
 
© AP / Mary Conlon
- РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© AP / Mary Conlon
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Соединённые Штаты столкнулись с резким ростом заболеваемости корью, свою лепту в эту негативную тенденцию внесли выходцы из России и Украины
В опубликованном 29 сентября аналитическом обзоре "Вспышки кори в США в 2025–2026 годах: обзор и вопросы для Конгресса" исследовательская служба Конгресса предупреждает, что Соединённые Штаты находятся на грани окончательной потери статуса страны, победившей корь.
Сейчас всё внимание приковано к Пенсильвании, где количество заболевших приближается к тысяче (всего за 4 дня зарегистрировано 55 новых случаев), 5 человек уже скончались.
Ещё в июле в стране зафиксировали максимальное за 35 лет количество заболевших корью - на тот момент 2295 случая. Специалисты предупреждают, что их число продолжит расти.
По состоянию на 24 сентября с начала 2026 года в США зафиксировано 3659 случаев, за весь 2025 год – 2289, в 2024-м – 285, в 2020-м – лишь 13.
Одна из главных причин этой негативной тенденции - отказ населения от вакцинации.
Американские эпидемиологи бьют тревогу из-за роста популярности движения антипрививочников – и небезосновательно. Вакцина от кори считается одной из самых эффективных: полный курс из двух доз снижает риск заболевания на 97%, одна – на 93%. Вдобавок в ряде штатов, в частности во Флориде, на уровне общественных деятелей и законодателей обсуждается возможность отмены правовых обязательств родителей прививать детей комбинированной вакциной от кори, паротита и краснухи для приёма в школу.
Для оценки возможных последствий этих решений специалисты Университета штата Мэрилэнд (UMD) разработали математическую модель, которая учитывает различия между детьми и взрослыми в характере их социальных взаимодействий, течении болезни, заразности и другие эпидемиологические факторы.
Расчёты показали, что снижение уровня вакцинации среди детей во Флориде до прогнозируемой отметки в 82% спровоцирует самую масштабную за последние 500 лет эпидемию кори, в результате которой ею переболеет около 0,31% детей и 0,15% взрослых. При отмене обязательных прививок на территории штата такой сценарий, по оценке учёных, возможен уже в ближайшие 1-2 года.
"Проведённый нами анализ указывает на то, что, с эпидемиологической точки зрения, прививание 1 ребёнка от кори эквивалентно вакцинации 3 взрослых людей, что связано с частыми взаимодействиями детей друг с другом. В результате этого даже небольшое снижение в уровне вакцинации детей приведёт к непропорционально тяжёлым последствиям и резкому увеличению масштабов вспышек кори", – предупреждает научный сотрудник UMD Элис Оусон.
Максим Сучков - РИА Новости, 1920, 30.09.2026
30 сентября, 19:00
Трамп наконец осознал, как Украина бьет по самому дорогому для США — эксперт МГИМО СучковПродолжение украинского конфликта оборачивается для Вашингтона серьезным стратегическим просчетом. В американском истеблишменте наконец осознали: затягивание кризиса бьет по главному долгосрочному интересу США — стимулирует сближение России и Китая в сфере экономики и технологий.
Её коллега профессор Абба Гумель отмечает, что чиновникам из профильных министерств нужно достучаться до родителей, сомневающихся в пользе вакцин, если они реально хотят предотвратить будущие эпидемии кори. А они произойдут, можно не сомневаться: вирус уже распространяется по США, уровень вакцинации падает, а непривитые дети рано или поздно пойдут в школу.
Как следует из официальной статистики Центров по контролю и профилактике заболеваний, опубликованной 28 сентября, самый сильный всплеск заболеваемости приходится как раз на детей и подростков (5-19 лет) – 43% случаев. Чуть меньше у взрослых 20+ лет – 38% (в этой категории скачок более, чем вдвое по сравнению с прошлым годом), гораздо медленнее вирус распространяется среди детей в возрасте до 5 лет, но они чаще попадают в больницы с осложнениями.
Из всех трёх с половиной тысяч заболевших с начала года в США обе дозы вакцины имели 3% пациентов, одну – 2%, 95% - не были привиты либо их вакцинный статус неизвестен.
В отдельных штатах основными очагами распространения кори становятся закрытые сообщества: религиозные, академические, мигрантские.
"Почти все крупные вспышки кори в США с 2000 года, когда страна получила статус свободной от кори, были связаны с различными группами населения, тесно связанными между собой, и характеризовались низким уровнем вакцинации", – отмечает портал Healthbeat.
Первые случаи заболевания в рамках этого крупнейшего всплеска зафиксировали 2 октября 2025 года в округе Спартанбург штата Южная Каролина. 90% случаев приходилось на членов славянской общины (преимущественно россияне и украинцы), насчитывающей около 15 000 человек.
Инфекция распространилась через церкви, которые посещали выходцы из постсоветских стран, а также через чартерную школу (государственная, но свободная от многих действующих в обычных школах ограничений) Global Academy of South Carolina, основанную педагогами с Украины. По штату в ней один из самых низких уровень вакцинации учеников – 21%.
Южный альянс общественного здравоохранения выделил главные причины такого скептического отношения этой группы к вакцинации:
  • глубокое недоверие к любым государственным институтам и официальным медицинским кампаниям, идущее с советских времён;
  • конкретное событие на Украине, сформировавшее устойчивую вакцинофобию у целого поколения: в 2008 году в Краматорске после прививки от кори и скончался 17-летний школьник. И хотя официально установили, что причина смерти подростка не связана с вакциной (он умер от септического шока, вызванного менингитом), впечатление людей не изменилось;
  • мифы и дезинформация внутри диаспоры. По словам руководителя SAPH Скотта Торпа, в этой группе активно распространяли ложные сведения о содержании в вакцине против кори клеток абортированных человеческих плодов, что заставило многих глубоко верующих прихожан занять жёсткую религиозную позицию против прививок.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2026
26 сентября, 09:19
Заправить машину или вылечить ребёнка: Зеленский поставил американцев перед тяжёлым выбором Ситуация в энергетической сфере Соединённых Штатов резко обострилась в последние недели, из-за чего население вынуждено пересматривать свои траты вплоть до отказа от покупки некоторых продуктов и даже лечебных процедур для тяжело больных детей
В 2019 году, когда вспышка кори произошла в славянской общине, но только в штате Вашингтон, издание Vox рассказывало историю про переехавшую в 1991 году из Киргизии Валери Кобыльник, ярую антипрививочницу, к которой за консультацией обращались многие женщины, говоря, мол, ты же уже все сведения собрала, поделись теперь с нами.
"Одно лишь то, что она принадлежала к славянскому сообществу, превратило её в надёжный источник, эффективно распространяющий опасения, связанные с прививками, не хуже мемов в социальных сетях", – говорится в статье.
Весной 2026-го в Вашингтоне также был резкий всплеск заболеваемости корью, и основной удар снова пришёлся на тесно сплочённые славянские группы, приехавшие в США из России и с Украины, – с самым низким уровнем вакцинации в штате.
Для изменения ситуации в Южной Каролине Департамент здравоохранения (DPH) и НКО CDC Foundation запустили 5-месячную программу работы со славянской общиной: из числа местных прихожан нанимают двуязычных русско- и украиноязычных медицинских координаторов, чтобы они вели просветительскую работу напрямую внутри церквей, не привлекая лишнего публичного внимания.
Под давлением кризиса и из-за тяжёлых случаев госпитализаций, включая учителей, многие славянские семьи начали менять отношение и соглашаться на вакцинацию от кори.
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