https://ukraina.ru/20261002/v-volgograde-pri-atake-bpla-zagorelsya-mnogokvartirnyy-dom-1083552588.html

В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом

В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом - 02.10.2026 Украина.ру

В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом

В Волгограде в результате ночной атаки украинских беспилотников загорелся многоквартирный дом, с ранением госпитализирован один человек. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 2 октября сообщил в канале администрации на платформе "Макс"

2026-10-02T08:21

2026-10-02T08:21

2026-10-02T08:21

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В регионе ночью была объявлена тревога по БПЛА, в аэропорту Волгограда продолжают действовать ограничения на приём и выпуск самолётов."Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. Один пострадавший госпитализирован, пожар локализован", — цитирует канал слова губернатора.На месте происшествия оперативные службы продолжаю ликвидацию последствий.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 4:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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