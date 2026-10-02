В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом - 02.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261002/v-volgograde-pri-atake-bpla-zagorelsya-mnogokvartirnyy-dom-1083552588.html
В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом
В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом - 02.10.2026 Украина.ру
В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом
В Волгограде в результате ночной атаки украинских беспилотников загорелся многоквартирный дом, с ранением госпитализирован один человек. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 2 октября сообщил в канале администрации на платформе "Макс"
2026-10-02T08:21
2026-10-02T08:21
украина.ру
россия
волгоградская область
андрей бочаров
сво
спецоперация
удары по россии
удары дронами
обстрелы россии сегодня
атака украины сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/02/1076233957_0:0:1337:752_1920x0_80_0_0_a8a84713d23689e759ddfc0a103f3fa7.jpg
В регионе ночью была объявлена тревога по БПЛА, в аэропорту Волгограда продолжают действовать ограничения на приём и выпуск самолётов."Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. Один пострадавший госпитализирован, пожар локализован", — цитирует канал слова губернатора.На месте происшествия оперативные службы продолжаю ликвидацию последствий.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 4:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
волгоградская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/03/02/1076233957_137:0:1337:900_1920x0_80_0_0_f3e6c529275c5da07755286f58705855.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, волгоградская область, андрей бочаров, сво, спецоперация, удары по россии, удары дронами, обстрелы россии сегодня, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, мчс рф, пожар, всу, вооруженные силы украины, дом, мирные жители, раненые
Украина.ру, Россия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, СВО, Спецоперация, удары по России, Удары дронами, обстрелы России сегодня, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, МЧС РФ, пожар, ВСУ, Вооруженные силы Украины, дом, мирные жители, раненые

В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом

08:21 02.10.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
В Волгограде в результате ночной атаки украинских беспилотников загорелся многоквартирный дом, с ранением госпитализирован один человек. Об этом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утром 2 октября сообщил в канале администрации на платформе "Макс"
В регионе ночью была объявлена тревога по БПЛА, в аэропорту Волгограда продолжают действовать ограничения на приём и выпуск самолётов.
"Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. Один пострадавший госпитализирован, пожар локализован", — цитирует канал слова губернатора.
На месте происшествия оперативные службы продолжаю ликвидацию последствий.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 4:40 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияВолгоградская областьАндрей БочаровСВОСпецоперацияудары по РоссииУдары дронамиобстрелы России сегодняатака Украины сегодняБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняМЧС РФпожарВСУВооруженные силы Украиныдоммирные жителираненые
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:32США переживают сильнейшую вспышку кори: при чём здесь россияне, украинцы и трагедия в Краматорске
08:21В Волгограде при атаке БПЛА загорелся многоквартирный дом
08:00Не допустить "отмены" Руси: главные русские князья после монгольских вторжений
07:43Европейский театр абсурда: Мерц вручил Вестфальскую премию мира альянсу НАТО
07:23Это только начало: Россия выбила у Украины важнейший козырь
07:08Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море — Bloomberg
07:00Роман Насонов: Россия снизила ущерб от дронов ВСУ и готова бить по мостам через Днепр усатыми "Геранями"
06:22На Украине дезертирует каждый третий призывник — Мирошник
06:15ВСУ в панике ищут выход из огневых мешков: Алехин о продвижении ВС РФ под Харьковом
06:06"Зеленский разменивает жизни украинцев на деньги": эксперты о будущем Украины
05:51"Мир подошёл к решающему поворотному моменту развития": Путин об общемировых тенденциях (тезисы)
05:30Гуманоиды и "новое ядерное оружие": как Palantir и Федоров создают "Армию роботов"
04:44Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:30"Помощь уже не дойдет": эксперт о катастрофе окруженных подразделений ВСУ под Харьковом
03:21"Там нет желания приостанавливать боевые действия": Путин описал логику конфликта
01:45Мечты о реванше и "блицкриге": Германия создаст первый в своей истории полк БПЛА
00:42Враг удвоил дневные атаки на регионы России: Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
20:30Роботы вместо солдат: что Запад готовит против России и почему это уже реальность — мнение Живова
20:17"Экипажи готовы, дронов нет": украинская армия воюет с пустыми руками
19:55"Украины как государства нет": Путин вынес вердикт киевскому режиму. Главные заявления президента
Лента новостейМолния