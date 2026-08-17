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Прорыв под Харьковом: Алехин о том, как ВС РФ выбили ВСУ из Щербаковки и Водяного

Прорыв под Харьковом: Алехин о том, как ВС РФ выбили ВСУ из Щербаковки и Водяного - 17.08.2026 Украина.ру

Прорыв под Харьковом: Алехин о том, как ВС РФ выбили ВСУ из Щербаковки и Водяного

На северо-востоке Харьковской области штурмовики 11-го армейского корпуса выбили противника из Щербаковки, которая служила связующим звеном обороны вдоль трассы Белгород — Харьков. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2026-08-17T05:15

2026-08-17T05:15

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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил о новых успехах группировки "Север". Он отметил, что штурмовые подразделения продолжают наступление в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах. "В ходе боёв штурмовики 11-го армейского корпуса сломили сопротивление противника и выбили его из Щербаковки Волчанского района", — отметил военный обозреватель.По его словам, Щербаковка имела важное тактическое значение. "Населённый пункт давно обезлюдел, но в нём оставались постройки — их противник использовал для размещения живой силы. К тому же Щербаковка долгое время служила связующим звеном обороны вдоль автомобильной трассы Белгород — Харьков", — пояснил эксперт.Полковник также сообщил об официальном подтверждении освобождения Водяного. "Пресс-служба Министерства обороны официально подтвердила освобождение населённого пункта Водяное. В установлении контроля над селом особо отличились подразделения группировки войск "Север", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Геннадия Алехина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Основой ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.

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