Прорыв под Харьковом: Алехин о том, как ВС РФ выбили ВСУ из Щербаковки и Водяного - 17.08.2026 Украина.ру
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Прорыв под Харьковом: Алехин о том, как ВС РФ выбили ВСУ из Щербаковки и Водяного
Прорыв под Харьковом: Алехин о том, как ВС РФ выбили ВСУ из Щербаковки и Водяного - 17.08.2026 Украина.ру
Прорыв под Харьковом: Алехин о том, как ВС РФ выбили ВСУ из Щербаковки и Водяного
На северо-востоке Харьковской области штурмовики 11-го армейского корпуса выбили противника из Щербаковки, которая служила связующим звеном обороны вдоль трассы Белгород — Харьков. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-08-17T05:15
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Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил о новых успехах группировки "Север". Он отметил, что штурмовые подразделения продолжают наступление в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах. "В ходе боёв штурмовики 11-го армейского корпуса сломили сопротивление противника и выбили его из Щербаковки Волчанского района", — отметил военный обозреватель.По его словам, Щербаковка имела важное тактическое значение. "Населённый пункт давно обезлюдел, но в нём оставались постройки — их противник использовал для размещения живой силы. К тому же Щербаковка долгое время служила связующим звеном обороны вдоль автомобильной трассы Белгород — Харьков", — пояснил эксперт.Полковник также сообщил об официальном подтверждении освобождения Водяного. "Пресс-служба Министерства обороны официально подтвердила освобождение населённого пункта Водяное. В установлении контроля над селом особо отличились подразделения группировки войск "Север", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Геннадия Алехина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.Основой ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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Прорыв под Харьковом: Алехин о том, как ВС РФ выбили ВСУ из Щербаковки и Водяного

05:15 17.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА группировки войск "Север" на Харьковском направлении
Боевая работа расчета БПЛА группировки войск Север на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На северо-востоке Харьковской области штурмовики 11-го армейского корпуса выбили противника из Щербаковки, которая служила связующим звеном обороны вдоль трассы Белгород — Харьков. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, Алехин сообщил о новых успехах группировки "Север". Он отметил, что штурмовые подразделения продолжают наступление в Казачьей Лопани и прилегающих лесных массивах.
"В ходе боёв штурмовики 11-го армейского корпуса сломили сопротивление противника и выбили его из Щербаковки Волчанского района", — отметил военный обозреватель.
По его словам, Щербаковка имела важное тактическое значение. "Населённый пункт давно обезлюдел, но в нём оставались постройки — их противник использовал для размещения живой силы. К тому же Щербаковка долгое время служила связующим звеном обороны вдоль автомобильной трассы Белгород — Харьков", — пояснил эксперт.
Полковник также сообщил об официальном подтверждении освобождения Водяного. "Пресс-служба Министерства обороны официально подтвердила освобождение населённого пункта Водяное. В установлении контроля над селом особо отличились подразделения группировки войск "Север", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Геннадия Алехина "Новые успехи российской армии, ВСУ теряют населённые пункты. Главное события СВО за неделю" на сайте Украина.ру.
Основой ПВО должны стать мобильные огневые группы, связанные в единую сеть со своими наблюдательными пунктами, обученным личным составом и вооружением. Подробнее об этом — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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