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Европейский театр абсурда: Мерц вручил Вестфальскую премию мира альянсу НАТО

Европейский театр абсурда: Мерц вручил Вестфальскую премию мира альянсу НАТО - 02.10.2026 Украина.ру

Европейский театр абсурда: Мерц вручил Вестфальскую премию мира альянсу НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии в ратуше Мюнстера 1 октября официально вручил Вестфальскую премию мира военному блоку НАТО. Об этом сообщают немецкие СМИ

2026-10-02T07:43

2026-10-02T07:43

2026-10-02T07:46

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Статуэтку за "миротворчество" от лица альянса забрал генсек Марк Рютте, который с трибуны вновь призвал наращивать военные расходы, производство оружия и продолжать отправлять эшелоны техники киевскому режиму.Награда присуждается Экономическим обществом Вестфалии и Липпе (WWL), организаторы оправдали свой выбор формулой "мир через стабильность", заявив, что военная мощь и мир якобы зависят друг от друга. Решение присудить премию мира военному блоку уже одобрил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер:"Это отличный выбор, поскольку НАТО на протяжении всей своей истории оставалась главным гарантом нашей безопасности и ключевым защитником мира в Европе", — заявил он в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.Вместе с тем, присуждение премии мира альянсу вызвало бурную дискуссию и волну критики со стороны ряда немецких пацифистских и антивоенных организаций.Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте фактически признал, что альянс руководствуется принципом "виновен по определению" в отношении России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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