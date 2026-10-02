ВСУ в панике ищут выход из огневых мешков: Алехин о продвижении ВС РФ под Харьковом - 02.10.2026 Украина.ру
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ВСУ в панике ищут выход из огневых мешков: Алехин о продвижении ВС РФ под Харьковом
ВСУ в панике ищут выход из огневых мешков: Алехин о продвижении ВС РФ под Харьковом - 02.10.2026 Украина.ру
ВСУ в панике ищут выход из огневых мешков: Алехин о продвижении ВС РФ под Харьковом
Стремительно развивается ситуация на северо-востоке Харьковской области — упорные боестолкновения усиливаются одновременно на нескольких участках фронта. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-10-02T06:15
2026-10-02T06:15
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Комментируя ситуацию на северо-востоке Харьковской области, Алехин сообщил о переходе под контроль значительной территории и населенных пунктов.Ранее Минобороны сообщило о переходе под контроль порядка 212 квадратных километров и 12 населенных пунктов с начала операции по окружению украинской группировки. "За этот период потери украинской армии в живой силе и технике значительно возросли", — пояснил Алехин.По словам собеседника Украина.ру, чем плотнее сжимается внутреннее кольцо окружения и внешний контур со стороны границы с Белгородской областью, тем сложнее для противника осуществлять снабжение, ротацию и эвакуацию. "Занятые нашими штурмовыми подразделениями села, превращенные в опорники и районы обороны, сразу меняют конфигурацию дорог и транспортных развязок, значительно сокращают возможности для маневра", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что на отдельных участках уже формируются зоны, где подразделениям ВСУ приходится одновременно удерживать позиции и искать пути выхода из оперативных ловушек и огневых мешков.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом пытаются найти выход из оперативных ловушек и огневых мешков" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.
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ВСУ в панике ищут выход из огневых мешков: Алехин о продвижении ВС РФ под Харьковом

06:15 02.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Стремительно развивается ситуация на северо-востоке Харьковской области — упорные боестолкновения усиливаются одновременно на нескольких участках фронта. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на северо-востоке Харьковской области, Алехин сообщил о переходе под контроль значительной территории и населенных пунктов.
Ранее Минобороны сообщило о переходе под контроль порядка 212 квадратных километров и 12 населенных пунктов с начала операции по окружению украинской группировки.
"За этот период потери украинской армии в живой силе и технике значительно возросли", — пояснил Алехин.
По словам собеседника Украина.ру, чем плотнее сжимается внутреннее кольцо окружения и внешний контур со стороны границы с Белгородской областью, тем сложнее для противника осуществлять снабжение, ротацию и эвакуацию.
"Занятые нашими штурмовыми подразделениями села, превращенные в опорники и районы обороны, сразу меняют конфигурацию дорог и транспортных развязок, значительно сокращают возможности для маневра", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что на отдельных участках уже формируются зоны, где подразделениям ВСУ приходится одновременно удерживать позиции и искать пути выхода из оперативных ловушек и огневых мешков.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом пытаются найти выход из оперативных ловушек и огневых мешков" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Гусев: Россия выносит дата-центры и электростанции Украины, чтобы решить сразу две задачи СВО" на сайте Украина.ру.
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