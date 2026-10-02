Враг удвоил дневные атаки на регионы России: Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА - 02.10.2026 Украина.ру
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Враг удвоил дневные атаки на регионы России: Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
Враг удвоил дневные атаки на регионы России: Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА - 02.10.2026 Украина.ру
Враг удвоил дневные атаки на регионы России: Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 227 украинских беспилотников, за сутки — 557. Об этом Минобороны РФ вечером 1 октября сообщило в своём телеграм-канале
2026-10-02T00:42
2026-10-02T00:42
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, однако прошедший день для российских зенитчиков тоже оказался достаточно напряжённым."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 227 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 30 сентября до 8:00 мск 1 октября, над территориями Крыма, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря сбиты 330 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 557 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 123 украинских беспилотника, за сутки — 507.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Враг удвоил дневные атаки на регионы России: Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА

00:42 02.10.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 227 украинских беспилотников, за сутки — 557. Об этом Минобороны РФ вечером 1 октября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью, однако прошедший день для российских зенитчиков тоже оказался достаточно напряжённым.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 227 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 30 сентября до 8:00 мск 1 октября, над территориями Крыма, Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Астраханской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря сбиты 330 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 557 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 123 украинских беспилотника, за сутки — 507.
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