Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море — Bloomberg - 02.10.2026 Украина.ру
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Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море — Bloomberg
Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море — Bloomberg - 02.10.2026 Украина.ру
Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море — Bloomberg
Турция и ООН организуют новые контакты с Россией и Украиной в начале октября, чтобы обсудить прекращение огня в Чёрном море. Об этом со ссылкой на информированный источник вечером 1 октября пишет Bloomberg
2026-10-02T07:08
2026-10-02T07:09
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bloomberg
черное море
судоходство
зерновая сделка
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Инициаторы новых переговоров пытаются объединить разрозненные усилия заинтересованных сторон по защите поставок зерна в условиях резкого роста мировых цен на продовольствие.По словам неназываемого высокопоставленного дипломата, встречи пройдут в начале октября. В качестве посредников выступят представители швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога".Bloomberg пишет, что на закрытой подготовительной встрече представителей Европы, США, Турции, Индии и Египта в конце сентября обсуждалась ограниченная договорённость о свободе коммерческого судоходства и защите портов и энергетической инфраструктуры. Там же была инициирована работа по организации переговоров.Предполагается, что переговоры должны повторить успешный (с точки зрения ряда мировых держав) опыт 2022 года по обеспечению безопасности перевозок зерна из черноморских портов Украины.Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия отвергла все предложения о зерновом перемирии, перспектив решения этого вопроса не видно.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Турция, ООН, Украина, Россия, bloomberg, Черное море, судоходство, зерновая сделка, перемирие, порты, удары, блокада, ЕС, Европа, Индия, США, Египет, СВО

Турция и ООН пытаются возобновить переговоры о перемирии в Чёрном море — Bloomberg

07:08 02.10.2026 (обновлено: 07:09 02.10.2026)
 
© Фото : соцсетыПожар на судне с военным грузом для ВСУ в Черном море
Пожар на судне с военным грузом для ВСУ в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© Фото : соцсеты
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Турция и ООН организуют новые контакты с Россией и Украиной в начале октября, чтобы обсудить прекращение огня в Чёрном море. Об этом со ссылкой на информированный источник вечером 1 октября пишет Bloomberg
Инициаторы новых переговоров пытаются объединить разрозненные усилия заинтересованных сторон по защите поставок зерна в условиях резкого роста мировых цен на продовольствие.
По словам неназываемого высокопоставленного дипломата, встречи пройдут в начале октября. В качестве посредников выступят представители швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога".
Bloomberg пишет, что на закрытой подготовительной встрече представителей Европы, США, Турции, Индии и Египта в конце сентября обсуждалась ограниченная договорённость о свободе коммерческого судоходства и защите портов и энергетической инфраструктуры. Там же была инициирована работа по организации переговоров.
Предполагается, что переговоры должны повторить успешный (с точки зрения ряда мировых держав) опыт 2022 года по обеспечению безопасности перевозок зерна из черноморских портов Украины.
Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил, что Россия отвергла все предложения о зерновом перемирии, перспектив решения этого вопроса не видно.
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