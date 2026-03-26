Польские власти разрешили арестованному российскому археологу переписку

До выдачи по запросу Киева российский археолог Александр Бутягин получил от польских властей возможность отправлять письма. Об этом 26 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-03-26T17:25

Арестованный в Польше археолог Бутягин получил возможность переписки, сообщили его близкие Ученый заявил в письме, что здоров, но не может полноценно работать. Также, адвокаты и сотрудники консульства объявили о возможности направить российскому археологу письмо в польское СИЗО.Ранее окружной суд Варшавы удовлетворил запрос украинской стороны об экстрадиции заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. Учёный был задержан в Польше в декабре 2025 года, когда направлялся с лекциями в Европу.Украина обвиняет археолога в проведении якобы "незаконных раскопок в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия". Сумма ущерба, по версии украинских властей, оценивается более чем в 200 млн гривен (около 371 миллиона рублей).В пресс-службе Эрмитажа, где работал учёный, подчеркнули, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти. Защита Бутягина намерена обжаловать судебное решение.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, ес, украина-ес, суд, государственный эрмитаж, польша, украина, киев, украина.ру, сизо, международная политика, крым, археология, ученые