https://ukraina.ru/20260806/maroderka-i-vorovka-stefanishina-popala-v-bazu-skandalnogo-sayta-mirotvorets-1082236485.html
"Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"
"Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец" - 06.08.2026 Украина.ру
"Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"
Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса
2026-08-06T11:56
2026-08-06T11:56
2026-08-06T11:56
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ольга стефанишина
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алексей гончаренко
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Сайт называет Стефанишину мародером, вором, членом организованной преступной группы и обвиняет ее в использовании служебного положения с целью обогащения.В начале недели Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне. Позднее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ей обвинения.Новое уголовное дело касается возможного незаконного обогащения экс-дипломата на сумму 13,9 миллиона гривен. Она тайно приобрела через подругу две квартиры в киевском жилом комплексе "Файна Таун" и передала около 100 тысяч долларов наличными на их ремонт, скрыв это имущество от декларации.Летом прошлого года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. Кроме того, издание Politico ранее писало, что Стефанишина долгие годы фигурирует в деле министерства юстиции о хищении 2,5 миллиона гривен (более 4,5 миллионов рублей)."Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых раскрываются личные данные людей, объявленных создателями ресурса "врагами Украины".Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, вашингтон, ольга стефанишина, владимир зеленский, алексей гончаренко, набу, верховная рада, сап
Новости, США, Украина, Вашингтон, Ольга Стефанишина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, НАБУ, Верховная Рада, САП
"Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"
Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса
Сайт называет Стефанишину мародером, вором, членом организованной преступной группы и обвиняет ее в использовании служебного положения с целью обогащения.
В начале недели Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне. Позднее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ей обвинения.
Новое уголовное дело касается возможного незаконного обогащения экс-дипломата на сумму 13,9 миллиона гривен. Она тайно приобрела через подругу две квартиры в киевском жилом комплексе "Файна Таун" и передала около 100 тысяч долларов наличными на их ремонт, скрыв это имущество от декларации.
Летом прошлого года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. Кроме того, издание Politico ранее писало, что Стефанишина долгие годы фигурирует в деле министерства юстиции о хищении 2,5 миллиона гривен (более 4,5 миллионов рублей).
"Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых раскрываются личные данные людей, объявленных создателями ресурса "врагами Украины".
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.