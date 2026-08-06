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"Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"

"Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец" - 06.08.2026 Украина.ру

"Мародерка и воровка". Стефанишина попала в базу скандального сайта "Миротворец"

Бывшего посла Украины в США Ольгу Стефанишину внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса

2026-08-06T11:56

2026-08-06T11:56

2026-08-06T11:56

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Сайт называет Стефанишину мародером, вором, членом организованной преступной группы и обвиняет ее в использовании служебного положения с целью обогащения.В начале недели Владимир Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла в Вашингтоне. Позднее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили ей обвинения.Новое уголовное дело касается возможного незаконного обогащения экс-дипломата на сумму 13,9 миллиона гривен. Она тайно приобрела через подругу две квартиры в киевском жилом комплексе "Файна Таун" и передала около 100 тысяч долларов наличными на их ремонт, скрыв это имущество от декларации.Летом прошлого года депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* сообщал, что САП возбудила уголовное дело против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. Кроме того, издание Politico ранее писало, что Стефанишина долгие годы фигурирует в деле министерства юстиции о хищении 2,5 миллиона гривен (более 4,5 миллионов рублей)."Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых раскрываются личные данные людей, объявленных создателями ресурса "врагами Украины".Подробнее о Стефанишиной - в материале Зеленский назначил подозреваемую в коррупции Стефанишину послом в США на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, сша, украина, вашингтон, ольга стефанишина, владимир зеленский, алексей гончаренко, набу, верховная рада, сап